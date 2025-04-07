https://sarabic.ae/20250407/بوتين-يهنئ-أوفيتشكين-على-سجله-التاريخي-في-دوري-الهوكي-الأمريكي-1099289456.html

بوتين يهنئ أوفيتشكين على سجله التاريخي في دوري الهوكي الأمريكي

بوتين يهنئ أوفيتشكين على سجله التاريخي في دوري الهوكي الأمريكي

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نجم الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين، لدخوله التاريخ الرياضي بعد أن أصبح الهدّاف التاريخي لدوري الهوكي الوطني... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T09:07+0000

2025-04-07T09:07+0000

2025-04-07T09:07+0000

مجتمع

روسيا

رياضة

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وقال الرئيس بوتين، في برقية التهنئة التي نشرها الكرملين: "أهنئك على سجلك المتميز. لقد تجاوزت أساتذة دوري الهوكي الوطني الأمريكي، في عدد الأهداف المسجلة".وتابع الرئيس الروسي: "تتضمن مسيرتك الرياضية انتصارات في البطولات العالمية والوطنية، والعديد من الإنجازات المشرقة والفريدة الأخرى المدرجة في سجلات المدرسة الوطنية للهوكي. لا شك أن إنجازك الحالي لم يصبح نجاحك الشخصي فحسب، بل أصبح أيضًا احتفالًا حقيقية للجماهير في روسيا وخارجها".وأضاف بوتين: "أهنئكم مرة أخرى على هذا الحدث المهم. أتمنى لك الصحة والتوفيق وروحًا قتالية عالية لتغزو آفاقًا جديدة في الحياة والرياضة".وحطّم النجم الروسي البالغ من العمر 39 عامًا، الرقم القياسي السابق الذي استمر لعقود، والذي سجله الأسطورة الكندي - الأمريكي واين غريتسكي، حيث احتاج أوفيتشكين إلى 1487 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.وسجل أوفيتشكين الهدف التاريخي متجاوزًا رقم غريتسكي، القياسي، وانفجرت المدرجات احتفالًا بهذا الإنجاز، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".وقام دوري الهوكي الوطني (NHL) الأمريكي، بتحديث شعاراته على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تكريمًا لألكسندر أوفيتشكين.وسجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققًا رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي، في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليُصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.ويلعب أوفيتشكين، في مركز الجناح الأيسر وهو قائد فريق واشنطن كابيتالز، في دوري الهوكي الوطني (NHL) الأمريكي. وفاز بكأس ستانلي عام 2018، وتُوّج بطلاً للعالم 3 مرات (2008، 2012، 2014).

https://sarabic.ae/20250407/أوفيتشكين-بطل-روسي-يدخل-التاريخ-في-أمريكا-صور-وفيديو--1099287299.html

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