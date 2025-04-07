https://sarabic.ae/20250407/المدنيون-في-الفاشر-بدارفورأوضاع-إنسانية-كارثية-وغياب-إقليمي-ودولي-بشكل-كامل-1099312683.html

المدنيون في الفاشر بدارفور.. أوضاع إنسانية كارثية وغياب إقليمي ودولي بشكل كامل؟

المدنيون في الفاشر بدارفور.. أوضاع إنسانية كارثية وغياب إقليمي ودولي بشكل كامل؟

سبوتنيك عربي

رغم حديث الجيش السوداني عن الانتصارات المتتالية في العاصمة الخرطوم ومدنها، إلا أن مأساة المدنيين في دارفور وبشكل خاص في مدينة الفاشر تشكل وصمة عار في تاريخ... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T19:07+0000

2025-04-07T19:07+0000

2025-04-07T19:07+0000

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ما الذي يجري في الفاشر بدارفور..ومن يقف وراء الجرائم ضد المدنيين؟بداية يقول أيوب آدم خضر، مقدم خدمات إنسانية في السودان: "هناك تصريحات متبادلة بين أطراف الصراع بشأن إجلاء المواطنين والمدنين المتواجدين داخل مدينة الفاشر معسكر زمزم التابع لولاية شمال دارفور، ومن بينها الحركات الموقعة على إعلان نيروبي، في مضمون حديثهم إخراج المدنيين العزل إلي مناطق آمن،وهناك حديث أيضا عن تنسيق مع جهات ومؤسسات إنسانية لتقديم العون اللازم تخفيفا لمعاناة النازحين".غاية في الخطورةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"الوضع في الفاشر في غاية الخطورة، وقلق عام يسود الشارع والرأي العام في إقليم دارفور، وتكاد تكون الشاغل للشارع السوداني، قبل هذه الخطوة، شهدت مدن دارفور حركة نزوح من مناطق مختلفة أبرزها الخرطوم والفاشر والجزيرة، الوضع يحتاج إلي تقديم الخدمات خصوصا العون الإنساني".وتابع خضر: "بشكل عام المدنيين في السودان ودارفور على وجه الخصوص يواجهون تحديات كبيرة بسبب استمرار الحرب وتدهور الحياة، وبسبب غياب الخدمات الأساسية ونقص في تدفق العون الإنساني".و أوصى خضر "بحشد العون الإنساني وتوفير ممرات آمنة للعاملين، بالإضافة إلي توفير الأمن والحد من خطاب الكراهية بين المجتمعات".وضع كارثيمن جانبه يقول عادل عبد الباقي علي، رئيس التحالف العربي للدفاع عن حقوق الإنسان في السودان: "تشهد ولاية شمال دارفور (الفاشر) أوضاعا إنسانية وأمنية استثنائية في ظل الظروف الإنسانية المزرية التي يعيشها سكان مدينة الفاشر، من نقص تام في الغذاء والدواء".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "طالبت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لمخيم زمزم وأبو شوك، لكن مع احتدام المعارك بين الأطراف المتنازعة أدى ذلك إلى قفل الطرق وتدهور الأوضاع المعيشية".وتابع علي: "بعد حصار قوات الدعم السريع السريع للمنطقة لأكثر من سنة والتي تسيطر على الولاية بنسبة 73 في المئة، حيث صدر بيان من قوات الدعم السريع يطالب المواطنين المتواجدين في المعسكرات داخل الفاشر بالخروج فورا من المنطقة لتجنب الاختلاط بالقوة المشتركة التي تتخذهم دروعا بشرية".وأشار الحقوقي السوداني إلى أن الوضع الإنساني داخل المعسكرين (زمزم وأبو شوك) أصبح كارثياً ومزرياً في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتهديد الإمدادات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف المدنيين العزّل، خاصة النساء والأطفال وكبار السن".وأوضح علي أن "استخدام النازحين كوسائل حماية عسكرية تحت التهديد، وحرمانهم من حقهم في التنقل والحياة الآمنة، يُعد جريمة حرب ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين في أوقات النزاع، وتحظر استخدامهم كدروع بشرية".واستطرد: "من الأهمية بمكان تدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية، بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين ممرات آمنة للمدنيين، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.وحمّل علي، "القوات المشتركة التابعة للجيش كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن ما يتعرض له النازحون من تهديد ومعاناة، فلا سلام ولا استقرار دون احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه الأساسية".وقال علي: "نخشى بعد أنتهاء الحرب في الفاشر أن تتحول إلى الولاية الشمالية، ونتوقع وصول عدد النازحين إلى أكثر من 784 ألف لاجئ و 1.3 ونازح، لذلك على دول الإقليم والعالم تضافر الجهود و التعاون المشترك لوقف هذه الحرب والعمل على إحلال السلام العاجل في البلاد".اتهم المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الاعيسر، دولًا غير محددة بتزويد قوات الدعم السريع السودانية، بصواريخ مضادة للطيران، في محاولة لتحويل الحصار البري على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور إلى حصار جوي كامل.جاء ذلك خلال بيان نقله موقع "سودان تربيون" عن الأعيسر، الذي كشف عن قيام الحكومة السودانية، بإسقاط مساعدات جوية للمدينة المحاصرة.وكشف المتحدث باسم الحكومة السودانية، عن نزوح أكثر من 605 آلاف شخص من شمال دارفور بين أبريل/ نيسان 2024 ويناير/ كانون الثاني 2025، بسبب الاشتباكات. ووصف الوضع الإنساني في الفاشر بالمأساوي، مع انعدام شبه كامل للغذاء والدواء والمياه، وانهيار الخدمات الصحية، ودعا تجمع المدنيين إلى مغادرة مناطق التماس العسكري إلى مناطق أكثر أمناً في شمال دارفور.وتفاقمت الأزمة الإنسانية في الفاشر، بعد تشديد قوات الدعم السريع لحصارها على المدينة هذا العام، حيث تم تهجير سكان القرى المحيطة وتدمير مصادر المياه، ما أدى إلى شح حاد في المواد الأساسية.واستجابة للأزمة، أعلنت "القوة المحايدة لحماية المدنيين في دارفور"، المكونة من فصائل مسلحة، عن فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من الفاشر ومخيم "زمزم"، بالتنسيق مع قوات الدعم السريع، كما أعلن "تجمع قوى تحرير السودان" عن استعداده لحماية المدنيين الراغبين في المغادرة، مشيرًا إلى اتصالات مع منظمات إغاثة لتقديم المساعدات في مناطق الإيواء.

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