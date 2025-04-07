المدنيون في الفاشر بدارفور.. أوضاع إنسانية كارثية وغياب إقليمي ودولي بشكل كامل؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250407/المدنيون-في-الفاشر-بدارفورأوضاع-إنسانية-كارثية-وغياب-إقليمي-ودولي-بشكل-كامل-1099312683.html
المدنيون في الفاشر بدارفور.. أوضاع إنسانية كارثية وغياب إقليمي ودولي بشكل كامل؟
المدنيون في الفاشر بدارفور.. أوضاع إنسانية كارثية وغياب إقليمي ودولي بشكل كامل؟
سبوتنيك عربي
رغم حديث الجيش السوداني عن الانتصارات المتتالية في العاصمة الخرطوم ومدنها، إلا أن مأساة المدنيين في دارفور وبشكل خاص في مدينة الفاشر تشكل وصمة عار في تاريخ... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T19:07+0000
2025-04-07T19:07+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
الخرطوم
دارفور
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099311040_0:3:540:307_1920x0_80_0_0_b60692ee6008a84b302de1846ed9caf1.jpg
ما الذي يجري في الفاشر بدارفور..ومن يقف وراء الجرائم ضد المدنيين؟بداية يقول أيوب آدم خضر، مقدم خدمات إنسانية في السودان: "هناك تصريحات متبادلة بين أطراف الصراع بشأن إجلاء المواطنين والمدنين المتواجدين داخل مدينة الفاشر معسكر زمزم التابع لولاية شمال دارفور، ومن بينها الحركات الموقعة على إعلان نيروبي، في مضمون حديثهم إخراج المدنيين العزل إلي مناطق آمن،وهناك حديث أيضا عن تنسيق مع جهات ومؤسسات إنسانية لتقديم العون اللازم تخفيفا لمعاناة النازحين".غاية في الخطورةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"الوضع في الفاشر في غاية الخطورة، وقلق عام يسود الشارع والرأي العام في إقليم دارفور، وتكاد تكون الشاغل للشارع السوداني، قبل هذه الخطوة، شهدت مدن دارفور حركة نزوح من مناطق مختلفة أبرزها الخرطوم والفاشر والجزيرة، الوضع يحتاج إلي تقديم الخدمات خصوصا العون الإنساني".وتابع خضر: "بشكل عام المدنيين في السودان ودارفور على وجه الخصوص يواجهون تحديات كبيرة بسبب استمرار الحرب وتدهور الحياة، وبسبب غياب الخدمات الأساسية ونقص في تدفق العون الإنساني".و أوصى خضر "بحشد العون الإنساني وتوفير ممرات آمنة للعاملين، بالإضافة إلي توفير الأمن والحد من خطاب الكراهية بين المجتمعات".وضع كارثيمن جانبه يقول عادل عبد الباقي علي، رئيس التحالف العربي للدفاع عن حقوق الإنسان في السودان: "تشهد ولاية شمال دارفور (الفاشر) أوضاعا إنسانية وأمنية استثنائية في ظل الظروف الإنسانية المزرية التي يعيشها سكان مدينة الفاشر، من نقص تام في الغذاء والدواء".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "طالبت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لمخيم زمزم وأبو شوك، لكن مع احتدام المعارك بين الأطراف المتنازعة أدى ذلك إلى قفل الطرق وتدهور الأوضاع المعيشية".وتابع علي: "بعد حصار قوات الدعم السريع السريع للمنطقة لأكثر من سنة والتي تسيطر على الولاية بنسبة 73 في المئة، حيث صدر بيان من قوات الدعم السريع يطالب المواطنين المتواجدين في المعسكرات داخل الفاشر بالخروج فورا من المنطقة لتجنب الاختلاط بالقوة المشتركة التي تتخذهم دروعا بشرية".وأشار الحقوقي السوداني إلى أن الوضع الإنساني داخل المعسكرين (زمزم وأبو شوك) أصبح كارثياً ومزرياً في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتهديد الإمدادات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف المدنيين العزّل، خاصة النساء والأطفال وكبار السن".وأوضح علي أن "استخدام النازحين كوسائل حماية عسكرية تحت التهديد، وحرمانهم من حقهم في التنقل والحياة الآمنة، يُعد جريمة حرب ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين في أوقات النزاع، وتحظر استخدامهم كدروع بشرية".واستطرد: "من الأهمية بمكان تدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية، بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين ممرات آمنة للمدنيين، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.وحمّل علي، "القوات المشتركة التابعة للجيش كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن ما يتعرض له النازحون من تهديد ومعاناة، فلا سلام ولا استقرار دون احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه الأساسية".وقال علي: "نخشى بعد أنتهاء الحرب في الفاشر أن تتحول إلى الولاية الشمالية، ونتوقع وصول عدد النازحين إلى أكثر من 784 ألف لاجئ و 1.3 ونازح، لذلك على دول الإقليم والعالم تضافر الجهود و التعاون المشترك لوقف هذه الحرب والعمل على إحلال السلام العاجل في البلاد".اتهم المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الاعيسر، دولًا غير محددة بتزويد قوات الدعم السريع السودانية، بصواريخ مضادة للطيران، في محاولة لتحويل الحصار البري على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور إلى حصار جوي كامل.جاء ذلك خلال بيان نقله موقع "سودان تربيون" عن الأعيسر، الذي كشف عن قيام الحكومة السودانية، بإسقاط مساعدات جوية للمدينة المحاصرة.وكشف المتحدث باسم الحكومة السودانية، عن نزوح أكثر من 605 آلاف شخص من شمال دارفور بين أبريل/ نيسان 2024 ويناير/ كانون الثاني 2025، بسبب الاشتباكات. ووصف الوضع الإنساني في الفاشر بالمأساوي، مع انعدام شبه كامل للغذاء والدواء والمياه، وانهيار الخدمات الصحية، ودعا تجمع المدنيين إلى مغادرة مناطق التماس العسكري إلى مناطق أكثر أمناً في شمال دارفور.وتفاقمت الأزمة الإنسانية في الفاشر، بعد تشديد قوات الدعم السريع لحصارها على المدينة هذا العام، حيث تم تهجير سكان القرى المحيطة وتدمير مصادر المياه، ما أدى إلى شح حاد في المواد الأساسية.واستجابة للأزمة، أعلنت "القوة المحايدة لحماية المدنيين في دارفور"، المكونة من فصائل مسلحة، عن فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من الفاشر ومخيم "زمزم"، بالتنسيق مع قوات الدعم السريع، كما أعلن "تجمع قوى تحرير السودان" عن استعداده لحماية المدنيين الراغبين في المغادرة، مشيرًا إلى اتصالات مع منظمات إغاثة لتقديم المساعدات في مناطق الإيواء.
الخرطوم
دارفور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099311040_64:0:476:309_1920x0_80_0_0_422b0d37fbd176e0004eeff67572597f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الخرطوم, دارفور, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
حصري, تقارير سبوتنيك, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الخرطوم, دارفور, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

المدنيون في الفاشر بدارفور.. أوضاع إنسانية كارثية وغياب إقليمي ودولي بشكل كامل؟

19:07 GMT 07.04.2025
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
رغم حديث الجيش السوداني عن الانتصارات المتتالية في العاصمة الخرطوم ومدنها، إلا أن مأساة المدنيين في دارفور وبشكل خاص في مدينة الفاشر تشكل وصمة عار في تاريخ طرفي الصراع السوداني، حيث يتهم الطرفان بعضهما بعضا بارتكاب تلك الجرائم اليومية، الأمر الذي أسهم في نزوح الآلاف في ظروف شديدة القسوة.

ما الذي يجري في الفاشر بدارفور..ومن يقف وراء الجرائم ضد المدنيين؟

بداية يقول أيوب آدم خضر، مقدم خدمات إنسانية في السودان: "هناك تصريحات متبادلة بين أطراف الصراع بشأن إجلاء المواطنين والمدنين المتواجدين داخل مدينة الفاشر معسكر زمزم التابع لولاية شمال دارفور، ومن بينها الحركات الموقعة على إعلان نيروبي، في مضمون حديثهم إخراج المدنيين العزل إلي مناطق آمن،وهناك حديث أيضا عن تنسيق مع جهات ومؤسسات إنسانية لتقديم العون اللازم تخفيفا لمعاناة النازحين".
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
© AHMED ABDELWAHAB

غاية في الخطورة

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"الوضع في الفاشر في غاية الخطورة، وقلق عام يسود الشارع والرأي العام في إقليم دارفور، وتكاد تكون الشاغل للشارع السوداني، قبل هذه الخطوة، شهدت مدن دارفور حركة نزوح من مناطق مختلفة أبرزها الخرطوم والفاشر والجزيرة، الوضع يحتاج إلي تقديم الخدمات خصوصا العون الإنساني".
وتابع خضر: "بشكل عام المدنيين في السودان ودارفور على وجه الخصوص يواجهون تحديات كبيرة بسبب استمرار الحرب وتدهور الحياة، وبسبب غياب الخدمات الأساسية ونقص في تدفق العون الإنساني".
و أوصى خضر "بحشد العون الإنساني وتوفير ممرات آمنة للعاملين، بالإضافة إلي توفير الأمن والحد من خطاب الكراهية بين المجتمعات".

وضع كارثي

من جانبه يقول عادل عبد الباقي علي، رئيس التحالف العربي للدفاع عن حقوق الإنسان في السودان: "تشهد ولاية شمال دارفور (الفاشر) أوضاعا إنسانية وأمنية استثنائية في ظل الظروف الإنسانية المزرية التي يعيشها سكان مدينة الفاشر، من نقص تام في الغذاء والدواء".
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
© AHMED ABDELWAHAB
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "طالبت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لمخيم زمزم وأبو شوك، لكن مع احتدام المعارك بين الأطراف المتنازعة أدى ذلك إلى قفل الطرق وتدهور الأوضاع المعيشية".
وتابع علي: "بعد حصار قوات الدعم السريع السريع للمنطقة لأكثر من سنة والتي تسيطر على الولاية بنسبة 73 في المئة، حيث صدر بيان من قوات الدعم السريع يطالب المواطنين المتواجدين في المعسكرات داخل الفاشر بالخروج فورا من المنطقة لتجنب الاختلاط بالقوة المشتركة التي تتخذهم دروعا بشرية".
وأشار الحقوقي السوداني إلى أن الوضع الإنساني داخل المعسكرين (زمزم وأبو شوك) أصبح كارثياً ومزرياً في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتهديد الإمدادات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف المدنيين العزّل، خاصة النساء والأطفال وكبار السن".
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
© AHMED ABDELWAHAB
وأوضح علي أن "استخدام النازحين كوسائل حماية عسكرية تحت التهديد، وحرمانهم من حقهم في التنقل والحياة الآمنة، يُعد جريمة حرب ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين في أوقات النزاع، وتحظر استخدامهم كدروع بشرية".
واستطرد: "من الأهمية بمكان تدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية، بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين ممرات آمنة للمدنيين، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
© AHMED ABDELWAHAB
وحمّل علي، "القوات المشتركة التابعة للجيش كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن ما يتعرض له النازحون من تهديد ومعاناة، فلا سلام ولا استقرار دون احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه الأساسية".
وقال علي: "نخشى بعد أنتهاء الحرب في الفاشر أن تتحول إلى الولاية الشمالية، ونتوقع وصول عدد النازحين إلى أكثر من 784 ألف لاجئ و 1.3 ونازح، لذلك على دول الإقليم والعالم تضافر الجهود و التعاون المشترك لوقف هذه الحرب والعمل على إحلال السلام العاجل في البلاد".
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
© AHMED ABDELWAHAB
اتهم المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الاعيسر، دولًا غير محددة بتزويد قوات الدعم السريع السودانية، بصواريخ مضادة للطيران، في محاولة لتحويل الحصار البري على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور إلى حصار جوي كامل.
جاء ذلك خلال بيان نقله موقع "سودان تربيون" عن الأعيسر، الذي كشف عن قيام الحكومة السودانية، بإسقاط مساعدات جوية للمدينة المحاصرة.
وكشف المتحدث باسم الحكومة السودانية، عن نزوح أكثر من 605 آلاف شخص من شمال دارفور بين أبريل/ نيسان 2024 ويناير/ كانون الثاني 2025، بسبب الاشتباكات. ووصف الوضع الإنساني في الفاشر بالمأساوي، مع انعدام شبه كامل للغذاء والدواء والمياه، وانهيار الخدمات الصحية، ودعا تجمع المدنيين إلى مغادرة مناطق التماس العسكري إلى مناطق أكثر أمناً في شمال دارفور.
وتفاقمت الأزمة الإنسانية في الفاشر، بعد تشديد قوات الدعم السريع لحصارها على المدينة هذا العام، حيث تم تهجير سكان القرى المحيطة وتدمير مصادر المياه، ما أدى إلى شح حاد في المواد الأساسية.
واستجابة للأزمة، أعلنت "القوة المحايدة لحماية المدنيين في دارفور"، المكونة من فصائل مسلحة، عن فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من الفاشر ومخيم "زمزم"، بالتنسيق مع قوات الدعم السريع، كما أعلن "تجمع قوى تحرير السودان" عن استعداده لحماية المدنيين الراغبين في المغادرة، مشيرًا إلى اتصالات مع منظمات إغاثة لتقديم المساعدات في مناطق الإيواء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала