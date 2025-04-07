https://sarabic.ae/20250407/بينها-صواريخ-خارقة-أسلحة-وتقنيات-روسية-تستخدمها-دول-الناتو-1099315485.html

بينها صواريخ خارقة.. أسلحة وتقنيات روسية تستخدمها دول الناتو

بينها صواريخ خارقة.. أسلحة وتقنيات روسية تستخدمها دول الناتو

سبوتنيك عربي

تخطط بريطانيا لتبديل طائرات تدريبية بأخرى تستخدم تكنولوجيا روسية، وهو ما سلط الضوء على الكثير من الأسلحة الغربية التي تحمل بصمة السلاح الروسي في تصميمها أو... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T19:38+0000

2025-04-07T19:38+0000

2025-04-07T19:38+0000

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وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، فإن بريطانيا تخطط لتبديل طائرات "هوك تي - 1"، التي تستخدمها فرقة "السهام الحمراء" الاستعراضية بطائرات أخرى طراز "إم - 346".وتصنف "إم - 346" ضمن طائرات التدريب المتقدمة التي تم تطويرها خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، بالتعاون بين شركة "ياكوفليف" الروسية و"إيرماكي" الإيطالية، اعتمادا على تصميم طائرة التدريب المتقدمة الروسية "ياك 130".وفيما يلي أبرز الأسلحة الغربية التي اعتمد تصميمها على تكنولوجيا سوفيتية أو روسية:"ميسترال"سفينة ضخمة تم تطويرها بالتعاون بين روسيا وفرنسا لتكون سفينة إنزال هجومية وحاملة مروحيات، ورغم إلغاء التعاون مع روسيا في 2015، إلا أن السفينتين اللتين تم تصنيعها تم بيعهما لمصر، التي زودتها روسيا بمروحيات "كا - 52" يمكنها العمل على هذا النوع من السفن الحربية."ميل مي - 17"مروحيات نقل روسية متعددة المهام استخدمتها قوات الناتو بعد غزو أفغانستان بعد إخضاعها لتعديلات شملت أجهزة إلكترونية وتسليح ووسائل اتصالات ودروع، إضافة إلى التسليح الذي شمل مدافع دوارة طراز "إم - 134" ومدافع "إف إن هيرستال"."آر دي - 180"محركات صاروخية تم تطويرها بناء على تكنولوجيا الصاروخ السوفيتي الثقيل "إنرجيا" لتصبح واحدة من أقوى المحركات الصاروخية في العالم، صنعتها روسيا في بداية القرن الحالي وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في صواريخها الفضائية مثل "أطلس - 3" وتحتفظ بها حتى الآن."إف - 35 بي"هذه المقاتلة الشبحية الأمريكية التي يمكنها الهبوط والإقلاع عموديا، اعتمدت في تصميمها على تصميم الطائرة السوفيتية الخارقة "ياك - 141"، التي حصلت واشنطن على مخططات تصنيعها في تسعينيات القرن الماضي، وبدأت تطوير نسختها الخاصة منها، لتصبح مقاتلة متعددة المهام يمكنها الهبوط والإقلاع على متن حاملات الطائرات بصورة عمودية.

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https://sarabic.ae/20210718/صحيفة-طائرة-ياك-141-الروسية-تجعل-الأسطول-الأمريكي-يركع-على-ركبتيه-1049602333.html

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