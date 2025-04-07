بينها صواريخ خارقة.. أسلحة وتقنيات روسية تستخدمها دول الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250407/بينها-صواريخ-خارقة-أسلحة-وتقنيات-روسية-تستخدمها-دول-الناتو-1099315485.html
بينها صواريخ خارقة.. أسلحة وتقنيات روسية تستخدمها دول الناتو
بينها صواريخ خارقة.. أسلحة وتقنيات روسية تستخدمها دول الناتو
سبوتنيك عربي
تخطط بريطانيا لتبديل طائرات تدريبية بأخرى تستخدم تكنولوجيا روسية، وهو ما سلط الضوء على الكثير من الأسلحة الغربية التي تحمل بصمة السلاح الروسي في تصميمها أو... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T19:38+0000
2025-04-07T19:38+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
بريطانيا
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg
وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، فإن بريطانيا تخطط لتبديل طائرات "هوك تي - 1"، التي تستخدمها فرقة "السهام الحمراء" الاستعراضية بطائرات أخرى طراز "إم - 346".وتصنف "إم - 346" ضمن طائرات التدريب المتقدمة التي تم تطويرها خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، بالتعاون بين شركة "ياكوفليف" الروسية و"إيرماكي" الإيطالية، اعتمادا على تصميم طائرة التدريب المتقدمة الروسية "ياك 130".وفيما يلي أبرز الأسلحة الغربية التي اعتمد تصميمها على تكنولوجيا سوفيتية أو روسية:"ميسترال"سفينة ضخمة تم تطويرها بالتعاون بين روسيا وفرنسا لتكون سفينة إنزال هجومية وحاملة مروحيات، ورغم إلغاء التعاون مع روسيا في 2015، إلا أن السفينتين اللتين تم تصنيعها تم بيعهما لمصر، التي زودتها روسيا بمروحيات "كا - 52" يمكنها العمل على هذا النوع من السفن الحربية."ميل مي - 17"مروحيات نقل روسية متعددة المهام استخدمتها قوات الناتو بعد غزو أفغانستان بعد إخضاعها لتعديلات شملت أجهزة إلكترونية وتسليح ووسائل اتصالات ودروع، إضافة إلى التسليح الذي شمل مدافع دوارة طراز "إم - 134" ومدافع "إف إن هيرستال"."آر دي - 180"محركات صاروخية تم تطويرها بناء على تكنولوجيا الصاروخ السوفيتي الثقيل "إنرجيا" لتصبح واحدة من أقوى المحركات الصاروخية في العالم، صنعتها روسيا في بداية القرن الحالي وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في صواريخها الفضائية مثل "أطلس - 3" وتحتفظ بها حتى الآن."إف - 35 بي"هذه المقاتلة الشبحية الأمريكية التي يمكنها الهبوط والإقلاع عموديا، اعتمدت في تصميمها على تصميم الطائرة السوفيتية الخارقة "ياك - 141"، التي حصلت واشنطن على مخططات تصنيعها في تسعينيات القرن الماضي، وبدأت تطوير نسختها الخاصة منها، لتصبح مقاتلة متعددة المهام يمكنها الهبوط والإقلاع على متن حاملات الطائرات بصورة عمودية.
https://sarabic.ae/20221122/بعد-تسليم-دفعة-جديدة-من-الطائرتين-معلومات-عن-سو---30-وياك---130-الروسيتين-1070438182.html
https://sarabic.ae/20240817/مي-28-وكا-52-مروحيتان-روسيتان-بقدرات-خارقة-1091854608.html
https://sarabic.ae/20210718/صحيفة-طائرة-ياك-141-الروسية-تجعل-الأسطول-الأمريكي-يركع-على-ركبتيه-1049602333.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2351:1763_1920x0_80_0_0_a6da1e4019a4416e462dfcc7dceb00d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية

بينها صواريخ خارقة.. أسلحة وتقنيات روسية تستخدمها دول الناتو

19:38 GMT 07.04.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تخطط بريطانيا لتبديل طائرات تدريبية بأخرى تستخدم تكنولوجيا روسية، وهو ما سلط الضوء على الكثير من الأسلحة الغربية التي تحمل بصمة السلاح الروسي في تصميمها أو التي تم تصميمها كليا بواسطة روسيا واعتمدت عليها دول الناتو.
وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، فإن بريطانيا تخطط لتبديل طائرات "هوك تي - 1"، التي تستخدمها فرقة "السهام الحمراء" الاستعراضية بطائرات أخرى طراز "إم - 346".
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
بعد تسليم دفعة جديدة من الطائرتين... معلومات عن "سو - 30" و"ياك - 130" الروسيتين
22 نوفمبر 2022, 15:42 GMT
وتصنف "إم - 346" ضمن طائرات التدريب المتقدمة التي تم تطويرها خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، بالتعاون بين شركة "ياكوفليف" الروسية و"إيرماكي" الإيطالية، اعتمادا على تصميم طائرة التدريب المتقدمة الروسية "ياك 130".

وفيما يلي أبرز الأسلحة الغربية التي اعتمد تصميمها على تكنولوجيا سوفيتية أو روسية:

"ميسترال"

سفينة ضخمة تم تطويرها بالتعاون بين روسيا وفرنسا لتكون سفينة إنزال هجومية وحاملة مروحيات، ورغم إلغاء التعاون مع روسيا في 2015، إلا أن السفينتين اللتين تم تصنيعها تم بيعهما لمصر، التي زودتها روسيا بمروحيات "كا - 52" يمكنها العمل على هذا النوع من السفن الحربية.
يقوم جندي من قوات مجموعة تسنتر (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز كا -52 للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
"مي-28" و"كا-52".. مروحيتان روسيتان بقدرات خارقة
17 أغسطس 2024, 20:40 GMT

"ميل مي - 17"

مروحيات نقل روسية متعددة المهام استخدمتها قوات الناتو بعد غزو أفغانستان بعد إخضاعها لتعديلات شملت أجهزة إلكترونية وتسليح ووسائل اتصالات ودروع، إضافة إلى التسليح الذي شمل مدافع دوارة طراز "إم - 134" ومدافع "إف إن هيرستال".

"آر دي - 180"

محركات صاروخية تم تطويرها بناء على تكنولوجيا الصاروخ السوفيتي الثقيل "إنرجيا" لتصبح واحدة من أقوى المحركات الصاروخية في العالم، صنعتها روسيا في بداية القرن الحالي وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في صواريخها الفضائية مثل "أطلس - 3" وتحتفظ بها حتى الآن.
المقاتلة الروسية ياك-141 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2021
صحيفة: طائرة "ياك-141" الروسية تجعل الأسطول الأمريكي يركع على ركبتيه
18 يوليو 2021, 11:41 GMT

"إف - 35 بي"

هذه المقاتلة الشبحية الأمريكية التي يمكنها الهبوط والإقلاع عموديا، اعتمدت في تصميمها على تصميم الطائرة السوفيتية الخارقة "ياك - 141"، التي حصلت واشنطن على مخططات تصنيعها في تسعينيات القرن الماضي، وبدأت تطوير نسختها الخاصة منها، لتصبح مقاتلة متعددة المهام يمكنها الهبوط والإقلاع على متن حاملات الطائرات بصورة عمودية.
© Sputnikقدرات خارقة.. معلومات عن "المشروع 22800" الروسي
قدرات خارقة.. معلومات عن المشروع 22800 الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
قدرات خارقة.. معلومات عن "المشروع 22800" الروسي
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала