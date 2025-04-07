https://sarabic.ae/20250407/بينها-صواريخ-خارقة-أسلحة-وتقنيات-روسية-تستخدمها-دول-الناتو-1099315485.html
بينها صواريخ خارقة.. أسلحة وتقنيات روسية تستخدمها دول الناتو
بينها صواريخ خارقة.. أسلحة وتقنيات روسية تستخدمها دول الناتو
سبوتنيك عربي
تخطط بريطانيا لتبديل طائرات تدريبية بأخرى تستخدم تكنولوجيا روسية، وهو ما سلط الضوء على الكثير من الأسلحة الغربية التي تحمل بصمة السلاح الروسي في تصميمها أو... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T19:38+0000
2025-04-07T19:38+0000
2025-04-07T19:38+0000
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وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، فإن بريطانيا تخطط لتبديل طائرات "هوك تي - 1"، التي تستخدمها فرقة "السهام الحمراء" الاستعراضية بطائرات أخرى طراز "إم - 346".وتصنف "إم - 346" ضمن طائرات التدريب المتقدمة التي تم تطويرها خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، بالتعاون بين شركة "ياكوفليف" الروسية و"إيرماكي" الإيطالية، اعتمادا على تصميم طائرة التدريب المتقدمة الروسية "ياك 130".وفيما يلي أبرز الأسلحة الغربية التي اعتمد تصميمها على تكنولوجيا سوفيتية أو روسية:"ميسترال"سفينة ضخمة تم تطويرها بالتعاون بين روسيا وفرنسا لتكون سفينة إنزال هجومية وحاملة مروحيات، ورغم إلغاء التعاون مع روسيا في 2015، إلا أن السفينتين اللتين تم تصنيعها تم بيعهما لمصر، التي زودتها روسيا بمروحيات "كا - 52" يمكنها العمل على هذا النوع من السفن الحربية."ميل مي - 17"مروحيات نقل روسية متعددة المهام استخدمتها قوات الناتو بعد غزو أفغانستان بعد إخضاعها لتعديلات شملت أجهزة إلكترونية وتسليح ووسائل اتصالات ودروع، إضافة إلى التسليح الذي شمل مدافع دوارة طراز "إم - 134" ومدافع "إف إن هيرستال"."آر دي - 180"محركات صاروخية تم تطويرها بناء على تكنولوجيا الصاروخ السوفيتي الثقيل "إنرجيا" لتصبح واحدة من أقوى المحركات الصاروخية في العالم، صنعتها روسيا في بداية القرن الحالي وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في صواريخها الفضائية مثل "أطلس - 3" وتحتفظ بها حتى الآن."إف - 35 بي"هذه المقاتلة الشبحية الأمريكية التي يمكنها الهبوط والإقلاع عموديا، اعتمدت في تصميمها على تصميم الطائرة السوفيتية الخارقة "ياك - 141"، التي حصلت واشنطن على مخططات تصنيعها في تسعينيات القرن الماضي، وبدأت تطوير نسختها الخاصة منها، لتصبح مقاتلة متعددة المهام يمكنها الهبوط والإقلاع على متن حاملات الطائرات بصورة عمودية.
https://sarabic.ae/20221122/بعد-تسليم-دفعة-جديدة-من-الطائرتين-معلومات-عن-سو---30-وياك---130-الروسيتين-1070438182.html
https://sarabic.ae/20240817/مي-28-وكا-52-مروحيتان-روسيتان-بقدرات-خارقة-1091854608.html
https://sarabic.ae/20210718/صحيفة-طائرة-ياك-141-الروسية-تجعل-الأسطول-الأمريكي-يركع-على-ركبتيه-1049602333.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
بينها صواريخ خارقة.. أسلحة وتقنيات روسية تستخدمها دول الناتو
تخطط بريطانيا لتبديل طائرات تدريبية بأخرى تستخدم تكنولوجيا روسية، وهو ما سلط الضوء على الكثير من الأسلحة الغربية التي تحمل بصمة السلاح الروسي في تصميمها أو التي تم تصميمها كليا بواسطة روسيا واعتمدت عليها دول الناتو.
وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، فإن بريطانيا تخطط لتبديل طائرات "هوك تي - 1"، التي تستخدمها فرقة "السهام الحمراء" الاستعراضية بطائرات أخرى طراز "إم - 346".
22 نوفمبر 2022, 15:42 GMT
وتصنف "إم - 346" ضمن طائرات التدريب المتقدمة التي تم تطويرها خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، بالتعاون بين شركة "ياكوفليف" الروسية و"إيرماكي" الإيطالية، اعتمادا على تصميم طائرة التدريب المتقدمة
الروسية "ياك 130".
وفيما يلي أبرز الأسلحة الغربية التي اعتمد تصميمها على تكنولوجيا سوفيتية أو روسية:
سفينة ضخمة تم تطويرها بالتعاون بين روسيا وفرنسا لتكون سفينة إنزال هجومية وحاملة مروحيات، ورغم إلغاء التعاون مع روسيا في 2015، إلا أن السفينتين اللتين تم تصنيعها تم بيعهما لمصر، التي زودتها روسيا بمروحيات
"كا - 52" يمكنها العمل على هذا النوع من السفن الحربية.
مروحيات نقل روسية متعددة المهام استخدمتها قوات الناتو بعد غزو أفغانستان بعد إخضاعها لتعديلات شملت أجهزة إلكترونية وتسليح ووسائل اتصالات ودروع، إضافة إلى التسليح الذي شمل مدافع دوارة طراز "إم - 134" ومدافع "إف إن هيرستال".
محركات صاروخية تم تطويرها بناء على تكنولوجيا الصاروخ السوفيتي الثقيل "إنرجيا" لتصبح واحدة من أقوى المحركات الصاروخية في العالم، صنعتها روسيا في بداية القرن الحالي وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في صواريخها الفضائية مثل "أطلس - 3" وتحتفظ بها حتى الآن.
هذه المقاتلة الشبحية الأمريكية التي يمكنها الهبوط والإقلاع عموديا، اعتمدت في تصميمها على تصميم الطائرة السوفيتية
الخارقة "ياك - 141"، التي حصلت واشنطن على مخططات تصنيعها في تسعينيات القرن الماضي، وبدأت تطوير نسختها الخاصة منها، لتصبح مقاتلة متعددة المهام يمكنها الهبوط والإقلاع على متن حاملات الطائرات بصورة عمودية.