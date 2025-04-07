https://sarabic.ae/20250407/ريابكوف-روسيا-ستحاول-إعادة-الممتلكات-الدبلوماسية-في-الولايات-المتحدة-في-عهد-ترامب-1099283973.html

ريابكوف: روسيا ستحاول إعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا بعهد ترامب

ريابكوف: روسيا ستحاول إعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا بعهد ترامب

سبوتنيك عربي

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن روسيا الاتحادية، ستحاول إعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية، في عهد الرئيس الأمريكي... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T03:41+0000

2025-04-07T03:41+0000

2025-04-07T04:58+0000

ريابكوف

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لصحيفة "إزفستيا"، ردًا على سؤال عما إذا كانت مسألة إعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، قيد المناقشة: "نعم، بالطبع. هذه إحدى القضايا الرئيسية".وقال ريابكوف: "هذه مهمتنا. سنسعى لإيجاد حل لها".وفي أواخر عام 2016، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عقوبات على 9 مؤسسات وشركات وأفراد روس بتهمة "التدخل في الانتخابات" و"الضغط على دبلوماسيين أمريكيين"، فيما أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية، مجمعين سكنيين كانا ملكًا دبلوماسيًا روسيًا في واشنطن ونيويورك، وأعلنت 35 دبلوماسيًا روسيًا في الولايات المتحدة الأمريكية، "أشخاصًا غير مرغوب فيهم".وفي أغسطس/ آب 2017، طالبت السلطات الأمريكية بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، ومبنيين للبعثات التجارية الروسية في واشنطن ونيويورك، مستشهدةً بمقترح لتقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا.وردًا على ذلك، وصفت موسكو إجراءات واشنطن بأنها "استيلاء على ممتلكات دبلوماسية روسية من قِبل مهاجمين".

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ريابكوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب