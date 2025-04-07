ريابكوف: روسيا ستحاول إعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا بعهد ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250407/ريابكوف-روسيا-ستحاول-إعادة-الممتلكات-الدبلوماسية-في-الولايات-المتحدة-في-عهد-ترامب-1099283973.html
ريابكوف: روسيا ستحاول إعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا بعهد ترامب
ريابكوف: روسيا ستحاول إعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا بعهد ترامب
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن روسيا الاتحادية، ستحاول إعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية، في عهد الرئيس الأمريكي... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T03:41+0000
2025-04-07T04:58+0000
ريابكوف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094612236_0:197:2506:1606_1920x0_80_0_0_9faf3d09c8e0697b0e42e113e3743867.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لصحيفة "إزفستيا"، ردًا على سؤال عما إذا كانت مسألة إعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، قيد المناقشة: "نعم، بالطبع. هذه إحدى القضايا الرئيسية".وقال ريابكوف: "هذه مهمتنا. سنسعى لإيجاد حل لها".وفي أواخر عام 2016، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عقوبات على 9 مؤسسات وشركات وأفراد روس بتهمة "التدخل في الانتخابات" و"الضغط على دبلوماسيين أمريكيين"، فيما أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية، مجمعين سكنيين كانا ملكًا دبلوماسيًا روسيًا في واشنطن ونيويورك، وأعلنت 35 دبلوماسيًا روسيًا في الولايات المتحدة الأمريكية، "أشخاصًا غير مرغوب فيهم".وفي أغسطس/ آب 2017، طالبت السلطات الأمريكية بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، ومبنيين للبعثات التجارية الروسية في واشنطن ونيويورك، مستشهدةً بمقترح لتقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا.وردًا على ذلك، وصفت موسكو إجراءات واشنطن بأنها "استيلاء على ممتلكات دبلوماسية روسية من قِبل مهاجمين".
https://sarabic.ae/20250407/ترامب-يقول-إنه-مستعد-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-إذا-تم-القضاء-على-العجز-التجاري-1099283394.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094612236_0:0:2506:1880_1920x0_80_0_0_c3e90862606364a33744ec2d22fdf786.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ريابكوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
ريابكوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

ريابكوف: روسيا ستحاول إعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا بعهد ترامب

03:41 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 04:58 GMT 07.04.2025)
© Denis Balibouseشخص يمشي أمام العلمين الروسي والأمريكي قبل المحادثات التي جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في مقر البعثة الأمريكية في جنيف، سويسرا، 2022
شخص يمشي أمام العلمين الروسي والأمريكي قبل المحادثات التي جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في مقر البعثة الأمريكية في جنيف، سويسرا، 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Denis Balibouse
تابعنا عبر
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن روسيا الاتحادية، ستحاول إعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية، في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لصحيفة "إزفستيا"، ردًا على سؤال عما إذا كانت مسألة إعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، قيد المناقشة: "نعم، بالطبع. هذه إحدى القضايا الرئيسية".

وأكد أن هدف روسيا هو محاولة استعادة ممتلكاتها الدبلوماسية خلال رئاسة دونالد ترامب.

وقال ريابكوف: "هذه مهمتنا. سنسعى لإيجاد حل لها".
وفي أواخر عام 2016، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عقوبات على 9 مؤسسات وشركات وأفراد روس بتهمة "التدخل في الانتخابات" و"الضغط على دبلوماسيين أمريكيين"، فيما أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية، مجمعين سكنيين كانا ملكًا دبلوماسيًا روسيًا في واشنطن ونيويورك، وأعلنت 35 دبلوماسيًا روسيًا في الولايات المتحدة الأمريكية، "أشخاصًا غير مرغوب فيهم".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
ترامب: مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الصين إذا تم إنهاء العجز التجاري
01:15 GMT
وفي أغسطس/ آب 2017، طالبت السلطات الأمريكية بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، ومبنيين للبعثات التجارية الروسية في واشنطن ونيويورك، مستشهدةً بمقترح لتقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا.
وردًا على ذلك، وصفت موسكو إجراءات واشنطن بأنها "استيلاء على ممتلكات دبلوماسية روسية من قِبل مهاجمين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала