https://sarabic.ae/20250407/عراقجي-إيران-وأمريكا-تعقدان-مباحثات-غير-مباشرة-في-عُمان-يوم-السبت-المقبل-1099319061.html
عراقجي: إيران وأمريكا تعقدان مباحثات غير مباشرة في عُمان يوم السبت المقبل
عراقجي: إيران وأمريكا تعقدان مباحثات غير مباشرة في عُمان يوم السبت المقبل
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستقعد محادثات رفيعة المستوى مع إيران يوم السبت المقبل في سلطنة عمان. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T23:54+0000
2025-04-07T23:54+0000
2025-04-07T23:54+0000
وزير الخارجية الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
إيران
العالم
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القاهرة – سبوتنيك. وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس": "ستجتمع إيران والولايات المتحدة في عُمان يوم السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى".ومساء أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نخوض محادثات مباشرة مع إيران". مصيفًا يوم السبت القادم "سيكون هناك اجتماعا كبيرا وسنرى ما سيحدث".وشدد ترامب على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران هو أمر مفضل وبديهي، وإسرائيل تريد أن تكون مشاركة في ذلك، معربا عن أمله أن يحالف هذه المفاوضات النجاح.وأشار إلى أن الاتفاق الجديد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مختلفًا عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيكون "أقوى بكثير".
https://sarabic.ae/20250407/ترامب-يعلن-عن-محادثات-مباشرة-مع-إيران-1099317813.html
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وزير الخارجية الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, إيران, العالم
وزير الخارجية الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, إيران, العالم
عراقجي: إيران وأمريكا تعقدان مباحثات غير مباشرة في عُمان يوم السبت المقبل
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستقعد محادثات رفيعة المستوى مع إيران يوم السبت المقبل في سلطنة عمان.
القاهرة – سبوتنيك. وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس": "ستجتمع إيران والولايات المتحدة في عُمان يوم السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى".
وأضاف أن المحادثات "فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا".
ومساء أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نخوض محادثات مباشرة مع إيران". مصيفًا يوم السبت القادم "سيكون هناك اجتماعا كبيرا وسنرى ما سيحدث".
وشدد ترامب على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران هو أمر مفضل وبديهي، وإسرائيل تريد أن تكون مشاركة في ذلك، معربا عن أمله أن يحالف هذه المفاوضات النجاح.
وأشار إلى أن الاتفاق الجديد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مختلفًا عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيكون "أقوى بكثير".