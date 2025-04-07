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ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع إيران
ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن محادثات مباشرة مع إيران، قائلا إن اجتماعا "رفيع المستوى" سيعقد يوم السبت، وهناك أمل في التوصل إلى اتفاق "لأن لا أحد يريد... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T20:22+0000
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وقال ترامب عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نجري محادثات مباشرة مع إيران. هم من بدؤوها. سيكون هناك اجتماع كبير جدًا يوم السبت، سنرى ما سيحدث".وقال الرئيس الأمريكي: "لا أريد العكس، ولا إسرائيل كذلك، لذا سنرى إن كنا نستطيع تجنب ذلك. آمل أن تنجح هذه المفاوضات. من مصلحة إيران أن يكون الأمر كذلك".وبحسب ترامب، فإن المفاوضات مع إيران تجري على أعلى مستوى، بشكل مباشر، على أمل التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الاجتماع يوم السبت سيكون "على أعلى مستوى تقريبا".وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.تصويت... هل تعتقد أن العقوبات على إيران قد تدفعها لتطوير الـ"ردع النووي" كوسيلة للدفاع؟"لا مجال للدبلوماسية"... نتنياهو يعرض على ترامب تفاصيل ضرب إيران
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع إيران

20:22 GMT 07.04.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن محادثات مباشرة مع إيران، قائلا إن اجتماعا "رفيع المستوى" سيعقد يوم السبت، وهناك أمل في التوصل إلى اتفاق "لأن لا أحد يريد العكس".
وقال ترامب عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نجري محادثات مباشرة مع إيران. هم من بدؤوها. سيكون هناك اجتماع كبير جدًا يوم السبت، سنرى ما سيحدث".

ولم يقل ترامب بشكل مباشر إن المحادثات كانت حول البرنامج النووي، ولم يوضح البدائل التي كانت في ذهنه، مشيرا إلى أن "التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل من العكس".

وقال الرئيس الأمريكي: "لا أريد العكس، ولا إسرائيل كذلك، لذا سنرى إن كنا نستطيع تجنب ذلك. آمل أن تنجح هذه المفاوضات. من مصلحة إيران أن يكون الأمر كذلك".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
خبير: موسكو تتحرك لتقريب وجهات النظر وتجنب التصعيد حول الملف النووي الإيراني
19:41 GMT
وبحسب ترامب، فإن المفاوضات مع إيران تجري على أعلى مستوى، بشكل مباشر، على أمل التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الاجتماع يوم السبت سيكون "على أعلى مستوى تقريبا".

وأوضح ترامب أن الاتفاق المحتمل الجديد بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مختلفا عن خطة العمل الشاملة المشتركة و"أقوى بكثير".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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"لا مجال للدبلوماسية"... نتنياهو يعرض على ترامب تفاصيل ضرب إيران
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