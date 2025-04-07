https://sarabic.ae/20250407/ترامب-يعلن-عن-محادثات-مباشرة-مع-إيران-1099317813.html

ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع إيران

ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع إيران

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن محادثات مباشرة مع إيران، قائلا إن اجتماعا "رفيع المستوى" سيعقد يوم السبت، وهناك أمل في التوصل إلى اتفاق "لأن لا أحد يريد... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T20:22+0000

2025-04-07T20:22+0000

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وقال ترامب عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نجري محادثات مباشرة مع إيران. هم من بدؤوها. سيكون هناك اجتماع كبير جدًا يوم السبت، سنرى ما سيحدث".وقال الرئيس الأمريكي: "لا أريد العكس، ولا إسرائيل كذلك، لذا سنرى إن كنا نستطيع تجنب ذلك. آمل أن تنجح هذه المفاوضات. من مصلحة إيران أن يكون الأمر كذلك".وبحسب ترامب، فإن المفاوضات مع إيران تجري على أعلى مستوى، بشكل مباشر، على أمل التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الاجتماع يوم السبت سيكون "على أعلى مستوى تقريبا".وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.تصويت... هل تعتقد أن العقوبات على إيران قد تدفعها لتطوير الـ"ردع النووي" كوسيلة للدفاع؟"لا مجال للدبلوماسية"... نتنياهو يعرض على ترامب تفاصيل ضرب إيران

https://sarabic.ae/20250407/خبير-موسكو-تتحرك-لتقريب-وجهات-النظر-وتجنب-التصعيد-حول-الملف-النووي-الإيراني-1099316521.html

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