https://sarabic.ae/20250407/قيمة-الـبيتكوين-تسجل-أدنى-معدلاتها-منذ-نوفمبر-الماضي-1099287332.html

قيمة الـ"بيتكوين" تسجل أدنى معدلاتها منذ نوفمبر الماضي

قيمة الـ"بيتكوين" تسجل أدنى معدلاتها منذ نوفمبر الماضي

سبوتنيك عربي

انخفض سعر عملة "بيتكوين" المشفرة بنسبة 10% تقريبًا، اليوم الاثنين، لينخفض إلى أقل من 75000 دولار، للمرة الأولى منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وفقًا لبيانات... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T07:35+0000

2025-04-07T07:35+0000

2025-04-07T07:35+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا لبورصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث الحجم، ابتداء من الساعة 9:52 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة الـ"بيتكوين" بنسبة 9.68%، لتصبح قيمتها 75,130.62 دولارًا، ووصل الحد الأدنى لسعر الـ"بيتكوين"، خلال التداول إلى 74,701.2 دولارًا، وانخفضت القيمة إلى أقل من 75 ألف دولار للمرة الأولى، منذ 7 نوفمبر الماضي.وفي خطوة غير مسبوقة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 7 مارس/ آذار الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من الـ"بيتكوين"، لتعزيز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال العملات المشفرة.وفي بيان رسمي، قال البيت الأبيض إنه سيتم تمويل الاحتياطي عبر الـ"بيتكوين" المُصادَر من القضايا الجنائية والمدنية، على أن "يُحتفظ به كأصل احتياطي طويل الأجل دون بيعه".كذلك، ينص القرار على إنشاء مخزون للأصول الرقمية الأخرى المُصادَرة، مع منح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحية إدارتها، بما في ذلك احتمال بيعها عند الحاجة.

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية