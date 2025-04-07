https://sarabic.ae/20250407/قيمة-الـبيتكوين-تسجل-أدنى-معدلاتها-منذ-نوفمبر-الماضي-1099287332.html
قيمة الـ"بيتكوين" تسجل أدنى معدلاتها منذ نوفمبر الماضي
قيمة الـ"بيتكوين" تسجل أدنى معدلاتها منذ نوفمبر الماضي
سبوتنيك عربي
انخفض سعر عملة "بيتكوين" المشفرة بنسبة 10% تقريبًا، اليوم الاثنين، لينخفض إلى أقل من 75000 دولار، للمرة الأولى منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وفقًا لبيانات... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T07:35+0000
2025-04-07T07:35+0000
2025-04-07T07:35+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لبورصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث الحجم، ابتداء من الساعة 9:52 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة الـ"بيتكوين" بنسبة 9.68%، لتصبح قيمتها 75,130.62 دولارًا، ووصل الحد الأدنى لسعر الـ"بيتكوين"، خلال التداول إلى 74,701.2 دولارًا، وانخفضت القيمة إلى أقل من 75 ألف دولار للمرة الأولى، منذ 7 نوفمبر الماضي.وفي خطوة غير مسبوقة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 7 مارس/ آذار الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من الـ"بيتكوين"، لتعزيز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال العملات المشفرة.وفي بيان رسمي، قال البيت الأبيض إنه سيتم تمويل الاحتياطي عبر الـ"بيتكوين" المُصادَر من القضايا الجنائية والمدنية، على أن "يُحتفظ به كأصل احتياطي طويل الأجل دون بيعه".كذلك، ينص القرار على إنشاء مخزون للأصول الرقمية الأخرى المُصادَرة، مع منح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحية إدارتها، بما في ذلك احتمال بيعها عند الحاجة.
https://sarabic.ae/20250407/ترامب-يقول-إنه-مستعد-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-إذا-تم-القضاء-على-العجز-التجاري-1099283394.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
قيمة الـ"بيتكوين" تسجل أدنى معدلاتها منذ نوفمبر الماضي
انخفض سعر عملة "بيتكوين" المشفرة بنسبة 10% تقريبًا، اليوم الاثنين، لينخفض إلى أقل من 75000 دولار، للمرة الأولى منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وفقًا لبيانات التداول.
ووفقا لبورصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث الحجم، ابتداء من الساعة 9:52 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة الـ"بيتكوين" بنسبة 9.68%، لتصبح قيمتها 75,130.62 دولارًا، ووصل الحد الأدنى لسعر الـ"بيتكوين"، خلال التداول إلى 74,701.2 دولارًا، وانخفضت القيمة إلى أقل من 75 ألف دولار للمرة الأولى، منذ 7 نوفمبر الماضي.
وفقًا لبوابة "كوين ماركت كاب"، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، انخفض سعر الـ"بيتكوين" بنسبة 9.83% إلى متوسط 75,003.03 دولارًا.
وفي خطوة غير مسبوقة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 7 مارس/ آذار الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من الـ"بيتكوين"، لتعزيز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال العملات المشفرة.
وفي بيان رسمي، قال
البيت الأبيض إنه سيتم تمويل الاحتياطي عبر الـ"بيتكوين" المُصادَر من القضايا الجنائية والمدنية، على أن "يُحتفظ به كأصل احتياطي طويل الأجل دون بيعه".
كما سيسمح الأمر التنفيذي بوضع استراتيجيات لشراء المزيد من الـ"بيتكوين" دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية.
كذلك، ينص القرار على إنشاء مخزون للأصول الرقمية الأخرى المُصادَرة، مع منح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحية إدارتها، بما في ذلك احتمال بيعها عند الحاجة.