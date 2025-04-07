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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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https://sarabic.ae/20250407/قيمة-الـبيتكوين-تسجل-أدنى-معدلاتها-منذ-نوفمبر-الماضي-1099287332.html
قيمة الـ"بيتكوين" تسجل أدنى معدلاتها منذ نوفمبر الماضي
قيمة الـ"بيتكوين" تسجل أدنى معدلاتها منذ نوفمبر الماضي
سبوتنيك عربي
انخفض سعر عملة "بيتكوين" المشفرة بنسبة 10% تقريبًا، اليوم الاثنين، لينخفض إلى أقل من 75000 دولار، للمرة الأولى منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وفقًا لبيانات... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T07:35+0000
2025-04-07T07:35+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لبورصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث الحجم، ابتداء من الساعة 9:52 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة الـ"بيتكوين" بنسبة 9.68%، لتصبح قيمتها 75,130.62 دولارًا، ووصل الحد الأدنى لسعر الـ"بيتكوين"، خلال التداول إلى 74,701.2 دولارًا، وانخفضت القيمة إلى أقل من 75 ألف دولار للمرة الأولى، منذ 7 نوفمبر الماضي.وفي خطوة غير مسبوقة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 7 مارس/ آذار الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من الـ"بيتكوين"، لتعزيز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال العملات المشفرة.وفي بيان رسمي، قال البيت الأبيض إنه سيتم تمويل الاحتياطي عبر الـ"بيتكوين" المُصادَر من القضايا الجنائية والمدنية، على أن "يُحتفظ به كأصل احتياطي طويل الأجل دون بيعه".كذلك، ينص القرار على إنشاء مخزون للأصول الرقمية الأخرى المُصادَرة، مع منح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحية إدارتها، بما في ذلك احتمال بيعها عند الحاجة.
https://sarabic.ae/20250407/ترامب-يقول-إنه-مستعد-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-إذا-تم-القضاء-على-العجز-التجاري-1099283394.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

قيمة الـ"بيتكوين" تسجل أدنى معدلاتها منذ نوفمبر الماضي

07:35 GMT 07.04.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالعملة الرقمية الأم بيتكوين
العملة الرقمية الأم بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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انخفض سعر عملة "بيتكوين" المشفرة بنسبة 10% تقريبًا، اليوم الاثنين، لينخفض إلى أقل من 75000 دولار، للمرة الأولى منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وفقًا لبيانات التداول.
ووفقا لبورصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث الحجم، ابتداء من الساعة 9:52 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة الـ"بيتكوين" بنسبة 9.68%، لتصبح قيمتها 75,130.62 دولارًا، ووصل الحد الأدنى لسعر الـ"بيتكوين"، خلال التداول إلى 74,701.2 دولارًا، وانخفضت القيمة إلى أقل من 75 ألف دولار للمرة الأولى، منذ 7 نوفمبر الماضي.

وفقًا لبوابة "كوين ماركت كاب"، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، انخفض سعر الـ"بيتكوين" بنسبة 9.83% إلى متوسط ​​75,003.03 دولارًا.

وفي خطوة غير مسبوقة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 7 مارس/ آذار الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من الـ"بيتكوين"، لتعزيز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال العملات المشفرة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
ترامب: مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الصين إذا تم إنهاء العجز التجاري
01:15 GMT
وفي بيان رسمي، قال البيت الأبيض إنه سيتم تمويل الاحتياطي عبر الـ"بيتكوين" المُصادَر من القضايا الجنائية والمدنية، على أن "يُحتفظ به كأصل احتياطي طويل الأجل دون بيعه".

كما سيسمح الأمر التنفيذي بوضع استراتيجيات لشراء المزيد من الـ"بيتكوين" دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية.

كذلك، ينص القرار على إنشاء مخزون للأصول الرقمية الأخرى المُصادَرة، مع منح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحية إدارتها، بما في ذلك احتمال بيعها عند الحاجة.
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