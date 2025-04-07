محامو عمدة إسطنبول يقدمون استئنافا ضد اعتقاله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250407/محامو-عمدة-إسطنبول-يقدمون-استئنافا-ضد-اعتقاله-1099299022.html
محامو عمدة إسطنبول يقدمون استئنافا ضد اعتقاله
محامو عمدة إسطنبول يقدمون استئنافا ضد اعتقاله
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أن محامي عمدة إسطنبول الموقوف عن العمل، أكرم إمام أوغلو، قدموا استئنافًا ضد اعتقاله. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T12:53+0000
2025-04-07T12:53+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099298858_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_532ae268122229e14b0c4763ec8b3f5a.jpg
وذكرت قناة "تي 24" التلفزيونية أن "محامي إمام أوغلو قدموا استئنافًا ضد اعتقاله أمام المحكمة الجنائية العاشرة في إسطنبول".وتستمر الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، منذ 19 مارس/آذار، في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات ومظاهرات. تم انتخاب زعيم المعارضة نوري أصلان رئيسًا لبلدية إسطنبول بالإنابة في 26 مارس الفائت.وتجاوز عدد المشاركين المحتجزين في الاحتجاجات غير القانونية الداعمة لإمام أوغلو، 1.8 ألف شخص في جميع أنحاء تركيا، وتم اعتقال 260 شخصًا، حسبما ذكر وزير الداخلية التركي علي يرليكايا سابقًا.يرأس عضو حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو مكتب عمدة المدينة منذ عام 2019؛ وفي عام 2024، أُعيد انتخابه لهذا المنصب بفارق يقارب 12% على منافسه من الحزب الحاكم. ومنذ 23 مارس، ظل رئيس البلدية المعتقل محتجزًا في سجن بضاحية سيليفري بإسطنبول.وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط الاحتجاجات في البلاد، قد دعا المعارضة في السابق إلى “عدم اللعب على أعصاب” الشعب التركي.وتم اعتقال عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، إلى جانب إمام أوغلو؛ وفي المجمل، يتورط أكثر من 90 شخصًا في قضية الفساد. ويعتزم مكتب المدعي العام في إسطنبول بدوره استئناف قرار رفض اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب.
https://sarabic.ae/20250406/إعلام-صومالي-مصر-وتركيا-تعلقان-رحلاتهما-إلى-مقديشو-عقب-قصف-محيط-مطارها-الدولي-1099266479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099298858_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08bde8c25a577cef56be7c69072db821.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

محامو عمدة إسطنبول يقدمون استئنافا ضد اعتقاله

12:53 GMT 07.04.2025
© Getty Images / SOPA Imagesأكرم إمام أوغلو، عمدة اسطنبول
أكرم إمام أوغلو، عمدة اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / SOPA Images
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أن محامي عمدة إسطنبول الموقوف عن العمل، أكرم إمام أوغلو، قدموا استئنافًا ضد اعتقاله.
وذكرت قناة "تي 24" التلفزيونية أن "محامي إمام أوغلو قدموا استئنافًا ضد اعتقاله أمام المحكمة الجنائية العاشرة في إسطنبول".
وأعلن المحامون أن الإجراء غير قانوني أثناء التحقيق وطالبوا بالإفراج عن موكلهم.
وتستمر الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، منذ 19 مارس/آذار، في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات ومظاهرات. تم انتخاب زعيم المعارضة نوري أصلان رئيسًا لبلدية إسطنبول بالإنابة في 26 مارس الفائت.
وتجاوز عدد المشاركين المحتجزين في الاحتجاجات غير القانونية الداعمة لإمام أوغلو، 1.8 ألف شخص في جميع أنحاء تركيا، وتم اعتقال 260 شخصًا، حسبما ذكر وزير الداخلية التركي علي يرليكايا سابقًا.
مطار في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
إعلام صومالي: مصر وتركيا تعلقان رحلاتهما إلى مقديشو عقب قصف محيط مطارها الدولي
أمس, 15:09 GMT
يرأس عضو حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو مكتب عمدة المدينة منذ عام 2019؛ وفي عام 2024، أُعيد انتخابه لهذا المنصب بفارق يقارب 12% على منافسه من الحزب الحاكم. ومنذ 23 مارس، ظل رئيس البلدية المعتقل محتجزًا في سجن بضاحية سيليفري بإسطنبول.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط الاحتجاجات في البلاد، قد دعا المعارضة في السابق إلى “عدم اللعب على أعصاب” الشعب التركي.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن محكمة اسطنبول تشاجلايان أمرت في 23 مارس، بالقبض على المشتبه به في الفساد إمام أوغلو، وتم رفض طلب الاعتقال كجزء من التحقيق في قضية إرهابية ثانية.

وتم اعتقال عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، إلى جانب إمام أوغلو؛ وفي المجمل، يتورط أكثر من 90 شخصًا في قضية الفساد. ويعتزم مكتب المدعي العام في إسطنبول بدوره استئناف قرار رفض اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала