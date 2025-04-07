رحلة بـ"القطار الوردي" في حقول الزهور الصينية

© Getty Images / VCG/Qin Gangيمر قطار الرحلات عبر الحقول المزهرة ببذور السلجم
1/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang
يمر قطار الرحلات عبر الحقول المزهرة ببذور السلجم
© Getty Images / VCG/Qin Gang
القطار السياحي يجوب حقول أزهار السلجم الملونة في أنشون، مقاطعة قويتشو، الصين
2/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang
القطار السياحي يجوب حقول أزهار السلجم الملونة في أنشون، مقاطعة قويتشو، الصين
© Getty Images / VCG/Qin Gangالقطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر
3/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang
القطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر
© Getty Images / VCG/Qin Gangسياح على متن قطار لمشاهدة معالم المدينة ينظرون إلى الحقول المزهرة في مقاطعة قويتشو في الصين
4/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang
سياح على متن قطار لمشاهدة معالم المدينة ينظرون إلى الحقول المزهرة في مقاطعة قويتشو في الصين
© Getty Images / VCG/Qin Gangالقطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر
5/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang
القطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر
© Getty Images / VCG/Qin Gangالقطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر
6/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang
القطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر