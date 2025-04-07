رحلة بـ"القطار الوردي" في حقول الزهور الصينية

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
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107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
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رحلة بـ"القطار الوردي" في حقول الزهور الصينية
رحلة بـ"القطار الوردي" في حقول الزهور الصينية
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور لرحلة "القطار الوردي" عبر الحقول المزهرة في مقاطعة قويتشو الصينية. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

رحلة بـ"القطار الوردي" في حقول الزهور الصينية

12:59 GMT 07.04.2025
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جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور لرحلة "القطار الوردي" عبر الحقول المزهرة في مقاطعة قويتشو الصينية.
© Getty Images / VCG/Qin Gangيمر قطار الرحلات عبر الحقول المزهرة ببذور السلجم
قطار سياحي يجوب حقول أزهار السلجم الملونة في أنشون، مقاطعة قويتشو، الصين - سبوتنيك عربي
1/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang
يمر قطار الرحلات عبر الحقول المزهرة ببذور السلجم
© Getty Images / VCG/Qin Gang

القطار السياحي يجوب حقول أزهار السلجم الملونة في أنشون، مقاطعة قويتشو، الصين

القطار السياحي يجوب حقول أزهار السلجم الملونة في أنشون، مقاطعة قويتشو، الصين - سبوتنيك عربي
2/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang

القطار السياحي يجوب حقول أزهار السلجم الملونة في أنشون، مقاطعة قويتشو، الصين

© Getty Images / VCG/Qin Gangالقطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر
القطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر - سبوتنيك عربي
3/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang
القطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر
© Getty Images / VCG/Qin Gangسياح على متن قطار لمشاهدة معالم المدينة ينظرون إلى الحقول المزهرة في مقاطعة قويتشو في الصين
سياح على متن قطار لمشاهدة معالم المدينة ينظرون إلى الحقول المزهرة في مقاطعة قويتشو في الصين - سبوتنيك عربي
4/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang
سياح على متن قطار لمشاهدة معالم المدينة ينظرون إلى الحقول المزهرة في مقاطعة قويتشو في الصين
© Getty Images / VCG/Qin Gangالقطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر
القطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر - سبوتنيك عربي
5/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang
القطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر
© Getty Images / VCG/Qin Gangالقطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر
القطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر - سبوتنيك عربي
6/6
© Getty Images / VCG/Qin Gang
القطار الوردي في مقاطعة قويتشو الصين في فصل الربيع يمر عبر حقل مزهر
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