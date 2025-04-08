https://sarabic.ae/20250408/إعلام-قد-تشل-الجيش-الأمريكي-بضربة-واحدة-الصين-تستعد-لـ-حرب-النجوم-1099327995.html
إعلام: قد تشل الجيش الأمريكي بضربة واحدة... الصين تستعد لـ "حرب النجوم"
إعلام: قد تشل الجيش الأمريكي بضربة واحدة... الصين تستعد لـ "حرب النجوم"
سبوتنيك عربي
تحوّل الحديث عن "حرب النجوم" من أفلام الخيال العلمي إلى واقع المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T08:56+0000
2025-04-08T08:56+0000
2025-04-08T08:56+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
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وسلطت مجلة أمريكية الضوء على ما وصفته بـ"الاستعدادات الصينية" للحظة التي ستندلع فيها "حرب النجوم" مع الولايات المتحدة الأمريكية.وتابعت: "يجب على قوات الفضاء الأمريكية أن تتخذ إجراءات عملية للدفاع عن الأصول الفضائية الأمريكية وخاصة الأقمار الصناعية التي يمكن أن تتعرض للاستهداف من قبل الصين".وأردفت: "يبدو أن حرب الفضاء أصبحت تلوح في الأفق، خاصة بعد التقارير التي تتحدث عن إمكانية استخدام الأقمار الصناعية الموجودة في المدارات القريبة، لإسقاط قنابل نووية، أو لخوض مواجهة مباشرة لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية".وأوضحت المجلة أن خطورة حرب النجوم، في أنه مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوات العسكرية على الأرض، مشيرة إلى أنه إذا تمكنت الصين من تدمير القدرات الفضائية الأمريكية، فإن الجيش الأمريكي لن يتمكن من العمل بكفاءة في الحروب المقبلة لأنه سيفقد قدرته على الرصد والتعقب وتحديد الأهداف بدقة.وبحسب المجلة، فإنه إذا أدركت الصين حتمية المواجهة العسكرية مع واشنطن، فإنها ستبادر بتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية بضربات استباقية على غرار ما فعله اليابانيون في "بيرل هاربور" خلال الحرب العالمية الثانية، مشيرةً إلى أن ذلك سيمكنها من الانتصار في الحرب دون خوض حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20211214/مناورة-حربية-أمريكية-فضائية-لاختبار-شبكة-أقمار-صناعية-تتعرض-لهجوم-1053910184.html
https://sarabic.ae/20240724/بأسلحة-مضادة-روسيا-والصين-تستعدان-لمواجهة-الولايات-المتحدة-الأمريكية-في-الفضاء-1091081098.html
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن
إعلام: قد تشل الجيش الأمريكي بضربة واحدة... الصين تستعد لـ "حرب النجوم"
تحوّل الحديث عن "حرب النجوم" من أفلام الخيال العلمي إلى واقع المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء.
وسلطت مجلة أمريكية الضوء على ما وصفته بـ"الاستعدادات الصينية" للحظة التي ستندلع فيها "حرب
النجوم" مع الولايات المتحدة الأمريكية.
14 ديسمبر 2021, 04:33 GMT
وتابعت: "يجب على قوات الفضاء الأمريكية أن تتخذ إجراءات عملية للدفاع عن الأصول الفضائية الأمريكية وخاصة الأقمار الصناعية التي يمكن أن تتعرض للاستهداف من قبل الصين
".
وأردفت: "يبدو أن حرب الفضاء أصبحت تلوح في الأفق، خاصة بعد التقارير التي تتحدث عن إمكانية استخدام الأقمار الصناعية الموجودة في المدارات القريبة، لإسقاط قنابل نووية، أو لخوض مواجهة مباشرة لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية".
وأوضحت المجلة أن خطورة حرب النجوم، في أنه مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوات العسكرية على الأرض، مشيرة إلى أنه إذا تمكنت الصين من تدمير القدرات الفضائية الأمريكية
، فإن الجيش الأمريكي لن يتمكن من العمل بكفاءة في الحروب المقبلة لأنه سيفقد قدرته على الرصد والتعقب وتحديد الأهداف بدقة.
وبحسب المجلة، فإنه إذا أدركت الصين حتمية المواجهة العسكرية مع واشنطن، فإنها ستبادر بتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية بضربات استباقية على غرار ما فعله اليابانيون في "بيرل هاربور" خلال الحرب العالمية الثانية، مشيرةً إلى أن ذلك سيمكنها من الانتصار في الحرب دون خوض حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.