إعلام: قد تشل الجيش الأمريكي بضربة واحدة... الصين تستعد لـ "حرب النجوم"

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ع الموجة مع ايلي
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183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
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أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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بيارق النصر
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الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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https://sarabic.ae/20250408/إعلام-قد-تشل-الجيش-الأمريكي-بضربة-واحدة-الصين-تستعد-لـ-حرب-النجوم-1099327995.html
إعلام: قد تشل الجيش الأمريكي بضربة واحدة... الصين تستعد لـ "حرب النجوم"
إعلام: قد تشل الجيش الأمريكي بضربة واحدة... الصين تستعد لـ "حرب النجوم"
سبوتنيك عربي
تحوّل الحديث عن "حرب النجوم" من أفلام الخيال العلمي إلى واقع المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T08:56+0000
2025-04-08T08:56+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
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وسلطت مجلة أمريكية الضوء على ما وصفته بـ"الاستعدادات الصينية" للحظة التي ستندلع فيها "حرب النجوم" مع الولايات المتحدة الأمريكية.وتابعت: "يجب على قوات الفضاء الأمريكية أن تتخذ إجراءات عملية للدفاع عن الأصول الفضائية الأمريكية وخاصة الأقمار الصناعية التي يمكن أن تتعرض للاستهداف من قبل الصين".وأردفت: "يبدو أن حرب الفضاء أصبحت تلوح في الأفق، خاصة بعد التقارير التي تتحدث عن إمكانية استخدام الأقمار الصناعية الموجودة في المدارات القريبة، لإسقاط قنابل نووية، أو لخوض مواجهة مباشرة لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية".وأوضحت المجلة أن خطورة حرب النجوم، في أنه مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوات العسكرية على الأرض، مشيرة إلى أنه إذا تمكنت الصين من تدمير القدرات الفضائية الأمريكية، فإن الجيش الأمريكي لن يتمكن من العمل بكفاءة في الحروب المقبلة لأنه سيفقد قدرته على الرصد والتعقب وتحديد الأهداف بدقة.وبحسب المجلة، فإنه إذا أدركت الصين حتمية المواجهة العسكرية مع واشنطن، فإنها ستبادر بتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية بضربات استباقية على غرار ما فعله اليابانيون في "بيرل هاربور" خلال الحرب العالمية الثانية، مشيرةً إلى أن ذلك سيمكنها من الانتصار في الحرب دون خوض حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20211214/مناورة-حربية-أمريكية-فضائية-لاختبار-شبكة-أقمار-صناعية-تتعرض-لهجوم-1053910184.html
https://sarabic.ae/20240724/بأسلحة-مضادة-روسيا-والصين-تستعدان-لمواجهة-الولايات-المتحدة-الأمريكية-في-الفضاء-1091081098.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن

إعلام: قد تشل الجيش الأمريكي بضربة واحدة... الصين تستعد لـ "حرب النجوم"

08:56 GMT 08.04.2025
© Getty Images / VCG / Contributorصاروخ فضاء صيني
صاروخ فضاء صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / VCG / Contributor
تابعنا عبر
تحوّل الحديث عن "حرب النجوم" من أفلام الخيال العلمي إلى واقع المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء.
وسلطت مجلة أمريكية الضوء على ما وصفته بـ"الاستعدادات الصينية" للحظة التي ستندلع فيها "حرب النجوم" مع الولايات المتحدة الأمريكية.
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
مناورة حربية أمريكية فضائية لاختبار شبكة أقمار صناعية تتعرض لهجوم
14 ديسمبر 2021, 04:33 GMT
وتابعت: "يجب على قوات الفضاء الأمريكية أن تتخذ إجراءات عملية للدفاع عن الأصول الفضائية الأمريكية وخاصة الأقمار الصناعية التي يمكن أن تتعرض للاستهداف من قبل الصين".
وأردفت: "يبدو أن حرب الفضاء أصبحت تلوح في الأفق، خاصة بعد التقارير التي تتحدث عن إمكانية استخدام الأقمار الصناعية الموجودة في المدارات القريبة، لإسقاط قنابل نووية، أو لخوض مواجهة مباشرة لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية".
صاروخ فضائي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
بأسلحة مضادة.. روسيا والصين تستعدان لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء
24 يوليو 2024, 09:36 GMT
وأوضحت المجلة أن خطورة حرب النجوم، في أنه مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوات العسكرية على الأرض، مشيرة إلى أنه إذا تمكنت الصين من تدمير القدرات الفضائية الأمريكية، فإن الجيش الأمريكي لن يتمكن من العمل بكفاءة في الحروب المقبلة لأنه سيفقد قدرته على الرصد والتعقب وتحديد الأهداف بدقة.
وبحسب المجلة، فإنه إذا أدركت الصين حتمية المواجهة العسكرية مع واشنطن، فإنها ستبادر بتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية بضربات استباقية على غرار ما فعله اليابانيون في "بيرل هاربور" خلال الحرب العالمية الثانية، مشيرةً إلى أن ذلك سيمكنها من الانتصار في الحرب دون خوض حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
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