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الكرملين يعلق على تصريحات كييف حول استعدادها للتفاوض مع موسكو
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بأسلحة مضادة.. روسيا والصين تستعدان لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء
بأسلحة مضادة.. روسيا والصين تستعدان لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء
سبوتنيك عربي
تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر وسائل تشويش تستهدف الأقمار الصناعية الروسية والصينية، لحرمان الدولتين من القدرة على استخدام "أنظمة القيادة والسيطرة ووسائل... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T09:36+0000
2024-07-24T09:36+0000
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ونشرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تقريرا حول هذا الشأن أوردت فيه قول بروس غانغون، منسق شبكة الشبكة العالمية ضد الأسلحة والطاقة النووية في الفضاء، الذي أوضح أن التقنيات الأمريكية تمثل أسلحة هجومية ولا ترتبط بالوسائل الدفاعية على الإطلاق.وتابع: "هذا الأمر يثير مخاوف من تصاعد التوترات وزيادة المنافسة العسكرية في الفضاء لأن تطوير الولايات المتحدة الأمريكية لهذه التقنيات يدفع روسيا والصين لتطوير تقنيات مماثلة لمواجهتها".وبحسب غانغون، فإن الخطوات الأمريكية تتزامن مع رفض واشنطن التوقيع على معاهدات لحظر الأسلحة في الفضاء، مشيرا إلى أن جميع ما سبق كان دافعا لروسيا والصين والهند إلى تطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية بالطاقة الحركية.من جهة أخرى، أشار ألكسندر ميخائيلوف، رئيس مكتب التحليل العسكري السياسي الروسي، إلى أن النظم الأمريكية السابقة للتشويش على الأقمار الصناعية لم تكن فعالة وفشلت في تحقيق أهدافها، وهو ما دفع واشنطن لنشر تقنيات مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء.وفي المقابل، أشار ميخائيلوف إلى وجود تقارير عديدة تفيد بنجاح النظم الإلكترونية الروسية في تشويش إشارات أقمار "ستارلينك".وأوضح أن نظام "تيرادا - إس 2" الروسي للتشويش ليس فقط قادرًا على قمع إشارات الأقمار الصناعية، بل يمكنه أيضًا تشويش الاتصالات وخلق روايات مزيفة للمستقبلين لإشارات الأقمار الصناعية وللأقمار الصناعية نفسها.
https://sarabic.ae/20210718/وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-تبني-قاعدة-لتراقب-روسيا-والصين-في-الفضاء-1049602713.html
https://sarabic.ae/20220706/الصين-مهاجمة-ناسا-أمريكا-تريد-تدشين-ناتو-فضائي-1064779428.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بأسلحة مضادة.. روسيا والصين تستعدان لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء

09:36 GMT 24.07.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ فضائي روسي
صاروخ فضائي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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تابعنا عبر
تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر وسائل تشويش تستهدف الأقمار الصناعية الروسية والصينية، لحرمان الدولتين من القدرة على استخدام "أنظمة القيادة والسيطرة ووسائل التحكم والاتصالات والاستخبارات" خلال أي صراع مستقبلي.
ونشرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تقريرا حول هذا الشأن أوردت فيه قول بروس غانغون، منسق شبكة الشبكة العالمية ضد الأسلحة والطاقة النووية في الفضاء، الذي أوضح أن التقنيات الأمريكية تمثل أسلحة هجومية ولا ترتبط بالوسائل الدفاعية على الإطلاق.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2021
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وتابع: "هذا الأمر يثير مخاوف من تصاعد التوترات وزيادة المنافسة العسكرية في الفضاء لأن تطوير الولايات المتحدة الأمريكية لهذه التقنيات يدفع روسيا والصين لتطوير تقنيات مماثلة لمواجهتها".
وبحسب غانغون، فإن الخطوات الأمريكية تتزامن مع رفض واشنطن التوقيع على معاهدات لحظر الأسلحة في الفضاء، مشيرا إلى أن جميع ما سبق كان دافعا لروسيا والصين والهند إلى تطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية بالطاقة الحركية.
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
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من جهة أخرى، أشار ألكسندر ميخائيلوف، رئيس مكتب التحليل العسكري السياسي الروسي، إلى أن النظم الأمريكية السابقة للتشويش على الأقمار الصناعية لم تكن فعالة وفشلت في تحقيق أهدافها، وهو ما دفع واشنطن لنشر تقنيات مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء.
وفي المقابل، أشار ميخائيلوف إلى وجود تقارير عديدة تفيد بنجاح النظم الإلكترونية الروسية في تشويش إشارات أقمار "ستارلينك".
وأوضح أن نظام "تيرادا - إس 2" الروسي للتشويش ليس فقط قادرًا على قمع إشارات الأقمار الصناعية، بل يمكنه أيضًا تشويش الاتصالات وخلق روايات مزيفة للمستقبلين لإشارات الأقمار الصناعية وللأقمار الصناعية نفسها.
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