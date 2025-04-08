https://sarabic.ae/20250408/انتهاء-فترة-عمل-السفير-السوري-لدى-روسيا-وعودته-إلى-دمشق---1099325141.html
انتهاء فترة عمل السفير السوري لدى روسيا وعودته إلى دمشق
انتهاء فترة عمل السفير السوري لدى روسيا وعودته إلى دمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة السورية في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، انتهاء فترة عمل السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري، حيث سيتم تعيينه في منصب إداري في وزارة الخارجية... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T07:17+0000
2025-04-08T07:17+0000
2025-04-08T07:17+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
بشار الجعفري
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وكتبت السفارة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد في الإدارة المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية"، في إشارة إلى حنكة الجعفري الدبلوماسية.الجدير بالذكر أن هذا التغيير على مستوى السفراء والبدلوماسيين السوريين في الخارج، هو التغيير الأول منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتسلم السلطة السورية الجديدة إدارة البلاد.
https://sarabic.ae/20250407/نتنياهو-ناقشت-مع-ترامب-الوضع-في-سوريا-وتدهور-علاقاتنا-مع-تركيا-1099317219.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الجعفري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الجعفري
انتهاء فترة عمل السفير السوري لدى روسيا وعودته إلى دمشق
أعلنت السفارة السورية في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، انتهاء فترة عمل السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري، حيث سيتم تعيينه في منصب إداري في وزارة الخارجية السورية.
وكتبت السفارة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد في الإدارة المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية"، في إشارة إلى حنكة الجعفري الدبلوماسية.
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد نقلت أمس الاثنين، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، تأكيده أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أصدر قرارًا يقضي بنقل كل من سفير الجمهورية العربية السورية في روسيا بشار الجعفري، وسفير سوريا في السعودية محمد سوسان، إلى الإدارة المركزية في دمشق.
وبحسب المصدر، فإن هذه التغييرات "تأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو، وسيتم تسيير شؤون السفارتين عبر القائم بالأعمال، ريثما يصدر رئيس الجمهورية التعيينات الرسمية كبدلاء في المنصبين، خلال الفترة المقبلة".
الجدير بالذكر أن هذا التغيير على مستوى السفراء والبدلوماسيين السوريين في الخارج، هو التغيير الأول منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتسلم السلطة السورية الجديدة إدارة البلاد.