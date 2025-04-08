https://sarabic.ae/20250408/انتهاء-فترة-عمل-السفير-السوري-لدى-روسيا-وعودته-إلى-دمشق---1099325141.html

انتهاء فترة عمل السفير السوري لدى روسيا وعودته إلى دمشق

انتهاء فترة عمل السفير السوري لدى روسيا وعودته إلى دمشق

سبوتنيك عربي

أعلنت السفارة السورية في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، انتهاء فترة عمل السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري، حيث سيتم تعيينه في منصب إداري في وزارة الخارجية... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T07:17+0000

2025-04-08T07:17+0000

2025-04-08T07:17+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

بشار الجعفري

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وكتبت السفارة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد في الإدارة المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية"، في إشارة إلى حنكة الجعفري الدبلوماسية.الجدير بالذكر أن هذا التغيير على مستوى السفراء والبدلوماسيين السوريين في الخارج، هو التغيير الأول منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتسلم السلطة السورية الجديدة إدارة البلاد.

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الأخبار

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الجعفري