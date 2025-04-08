https://sarabic.ae/20250408/تاريخ-الجزيرة-العربية-الخضراء-في-مؤتمر-صحفي-الأربعاء-لهيئة-التراث-السعودية-1099347227.html

تاريخ الجزيرة العربية الخضراء في مؤتمر صحفي الأربعاء لهيئة التراث السعودية

تاريخ الجزيرة العربية الخضراء في مؤتمر صحفي الأربعاء لهيئة التراث السعودية

سبوتنيك عربي

تعقد هيئة التراث السعودية مؤتمراً صحفياً، غداً الأربعاء، في مقر الهيئة بحي المربع في العاصمة الرياض، للإعلان عن نتائج دراسة علمية حديثة، تتعلق بتاريخ الجزيرة... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T15:05+0000

2025-04-08T15:05+0000

2025-04-08T15:05+0000

السعودية

الجزيرة العربية

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وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سيعقد المؤتمر بحضور عددٍ من الباحثين والمتخصصين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث ستُعرض أبرز نتائج الدراسة، وسيتم مناقشة تأثيرها على فهم التاريخ الطبيعي للمنطقة.يشار إلى أن هيئة التراث هي هيئة حكومية سعودية تأسست عام 2020، ومقرها في العاصمة الرياض، وتهدف الهيئة لدعم جهود تنمية التراث الوطني وحمايته من الاندثار، والتشجيع على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.

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