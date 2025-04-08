تاريخ الجزيرة العربية الخضراء في مؤتمر صحفي الأربعاء لهيئة التراث السعودية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
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لقاء سبوتنيك
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هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
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https://sarabic.ae/20250408/تاريخ-الجزيرة-العربية-الخضراء-في-مؤتمر-صحفي-الأربعاء-لهيئة-التراث-السعودية-1099347227.html
تاريخ الجزيرة العربية الخضراء في مؤتمر صحفي الأربعاء لهيئة التراث السعودية
تاريخ الجزيرة العربية الخضراء في مؤتمر صحفي الأربعاء لهيئة التراث السعودية
سبوتنيك عربي
تعقد هيئة التراث السعودية مؤتمراً صحفياً، غداً الأربعاء، في مقر الهيئة بحي المربع في العاصمة الرياض، للإعلان عن نتائج دراسة علمية حديثة، تتعلق بتاريخ الجزيرة... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T15:05+0000
2025-04-08T15:05+0000
السعودية
الجزيرة العربية
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وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سيعقد المؤتمر بحضور عددٍ من الباحثين والمتخصصين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث ستُعرض أبرز نتائج الدراسة، وسيتم مناقشة تأثيرها على فهم التاريخ الطبيعي للمنطقة.يشار إلى أن هيئة التراث هي هيئة حكومية سعودية تأسست عام 2020، ومقرها في العاصمة الرياض، وتهدف الهيئة لدعم جهود تنمية التراث الوطني وحمايته من الاندثار، والتشجيع على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.
https://sarabic.ae/20250404/السعودية-تعلق-على-تدمير-إسرائيل-مستودعا-تابعا-لها-في-غزة-1099225366.html
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السعودية, الجزيرة العربية
السعودية, الجزيرة العربية

تاريخ الجزيرة العربية الخضراء في مؤتمر صحفي الأربعاء لهيئة التراث السعودية

15:05 GMT 08.04.2025
© Sputnik . Mohamed El Bekheitمدائن صالح في المملكة العربية السعودية
مدائن صالح في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik . Mohamed El Bekheit
تابعنا عبر
تعقد هيئة التراث السعودية مؤتمراً صحفياً، غداً الأربعاء، في مقر الهيئة بحي المربع في العاصمة الرياض، للإعلان عن نتائج دراسة علمية حديثة، تتعلق بتاريخ الجزيرة العربية الخضراء.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سيعقد المؤتمر بحضور عددٍ من الباحثين والمتخصصين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث ستُعرض أبرز نتائج الدراسة، وسيتم مناقشة تأثيرها على فهم التاريخ الطبيعي للمنطقة.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال دراسة التراث الطبيعي، وتسليط الضوء على الأبعاد البيئية والتاريخية للمملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز التراث الوطني وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
استهداف مشفى ناصر الطبي يفاقم أزمة القطاع الصحي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
السعودية تعلق على تدمير إسرائيل مستودعا تابعا لها في غزة
4 أبريل, 17:10 GMT
يشار إلى أن هيئة التراث هي هيئة حكومية سعودية تأسست عام 2020، ومقرها في العاصمة الرياض، وتهدف الهيئة لدعم جهود تنمية التراث الوطني وحمايته من الاندثار، والتشجيع على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.
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