https://sarabic.ae/20250408/تاريخ-الجزيرة-العربية-الخضراء-في-مؤتمر-صحفي-الأربعاء-لهيئة-التراث-السعودية-1099347227.html
تاريخ الجزيرة العربية الخضراء في مؤتمر صحفي الأربعاء لهيئة التراث السعودية
تاريخ الجزيرة العربية الخضراء في مؤتمر صحفي الأربعاء لهيئة التراث السعودية
سبوتنيك عربي
تعقد هيئة التراث السعودية مؤتمراً صحفياً، غداً الأربعاء، في مقر الهيئة بحي المربع في العاصمة الرياض، للإعلان عن نتائج دراسة علمية حديثة، تتعلق بتاريخ الجزيرة... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T15:05+0000
2025-04-08T15:05+0000
2025-04-08T15:05+0000
السعودية
الجزيرة العربية
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وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سيعقد المؤتمر بحضور عددٍ من الباحثين والمتخصصين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث ستُعرض أبرز نتائج الدراسة، وسيتم مناقشة تأثيرها على فهم التاريخ الطبيعي للمنطقة.يشار إلى أن هيئة التراث هي هيئة حكومية سعودية تأسست عام 2020، ومقرها في العاصمة الرياض، وتهدف الهيئة لدعم جهود تنمية التراث الوطني وحمايته من الاندثار، والتشجيع على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.
https://sarabic.ae/20250404/السعودية-تعلق-على-تدمير-إسرائيل-مستودعا-تابعا-لها-في-غزة-1099225366.html
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السعودية, الجزيرة العربية
السعودية, الجزيرة العربية
تاريخ الجزيرة العربية الخضراء في مؤتمر صحفي الأربعاء لهيئة التراث السعودية
تعقد هيئة التراث السعودية مؤتمراً صحفياً، غداً الأربعاء، في مقر الهيئة بحي المربع في العاصمة الرياض، للإعلان عن نتائج دراسة علمية حديثة، تتعلق بتاريخ الجزيرة العربية الخضراء.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"،
سيعقد المؤتمر بحضور عددٍ من الباحثين والمتخصصين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث ستُعرض أبرز نتائج الدراسة، وسيتم مناقشة تأثيرها على فهم التاريخ الطبيعي للمنطقة.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال دراسة التراث الطبيعي، وتسليط الضوء على الأبعاد البيئية والتاريخية للمملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز التراث الوطني وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
يشار إلى أن هيئة التراث هي هيئة حكومية سعودية
تأسست عام 2020، ومقرها في العاصمة الرياض، وتهدف الهيئة لدعم جهود تنمية التراث الوطني وحمايته من الاندثار، والتشجيع على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.