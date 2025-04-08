https://sarabic.ae/20250408/خبير-في-الشأن-الإيراني-المفاوضات-الأمريكية-الإيرانية-تعيد-رسم-التوازنات-الإقليمية-1099355103.html
خبير في الشأن الإيراني: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تعيد رسم التوازنات الإقليمية
خبير في الشأن الإيراني: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تعيد رسم التوازنات الإقليمية
سبوتنيك عربي
أوضح الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور خالد الحاج، أن المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سلطنة عُمان، إلى جانب المباحثات الثلاثيّة الروسية... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T18:15+0000
2025-04-08T18:15+0000
2025-04-08T18:15+0000
حصري
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095984343_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_a4c987b3b95c37adbb89860b8a3bac56.jpg
ورأى الحاج، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الجلوس إلى طاولة المفاوضات يسجّل لصالح إيران، ويأتي نتيجة للدور المحوري الذي أدته روسيا في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن".واعتبر الحاج أن "الخاسر الأكبر في كلتا الحالتين هي إسرائيل، إذ إن الإعلان عن المفاوضات بهذا الشكل يظهر تغليب المصالح الاقتصادية الأمريكية، ويُضعف احتمالات توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية".ولفت الباحث إلى أن "ملفات الأسلحة البالستية، الطائرات المسيرة، ودعم الحلفاء، ستُطرح على طاولة المفاوضات"، متوقّعًا في هذا السياق "إعادة تموضع إيراني في المنطقة بما يضمن نجاح المفاوضات، في ظلّ سعي الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات الإقليمية بما يتوافق مع مصالحها".نتنياهو: إذا طالت المفاوضات مع إيران حول السلاح النووي أكثر من اللازم فسيكون الحل عسكرياروسيا والصين وإيران تبحث في موسكو آفاق خطة العمل الشاملة المشتركة
https://sarabic.ae/20250408/روسيا-والصين-وإيران-تبحث-في-موسكو-آفاق-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-1099335953.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095984343_46:0:1262:912_1920x0_80_0_0_18e0d49390c4cd409114364fd2914376.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
خبير في الشأن الإيراني: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تعيد رسم التوازنات الإقليمية
حصري
أوضح الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور خالد الحاج، أن المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سلطنة عُمان، إلى جانب المباحثات الثلاثيّة الروسية والصينية والإيرانية في موسكو، تعد جزءًا أساسيًا من التحولات الجيوسياسية في المنطقة، وتؤكد دعم بكين وموسكو لطهران، مع ترقب نتائج ملموسة للمساعي الدبلوماسية، يوم السبت.
ورأى الحاج، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الجلوس إلى طاولة المفاوضات يسجّل لصالح إيران، ويأتي نتيجة للدور المحوري الذي أدته روسيا في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن".
وأشار الباحث المتخصّص في الشأن الإيراني إلى أن "الجدل حول ما إذا كانت المفاوضات ستكون مباشرة أو غير مباشرة يرتبط بالضغوط الداخلية في كلا البلدين، حيث تسعى الولايات المتحدة للظهور بموقع المنتصر الذي فرض اللقاء، في حين تواجه إيران رفضًا داخليًا واسعًا من معسكر كبير يُعارض هذه المفاوضات من الأساس".
واعتبر الحاج أن "الخاسر الأكبر في كلتا الحالتين هي إسرائيل، إذ إن الإعلان عن المفاوضات بهذا الشكل يظهر تغليب المصالح الاقتصادية الأمريكية، ويُضعف احتمالات توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية".
وشدد على أن "رفع جزء من العقوبات الأميركية سيكون محورًا أساسيًا في هذه المفاوضات، لتعويض إيران عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في المنطقة".
ولفت الباحث إلى أن "ملفات الأسلحة البالستية، الطائرات المسيرة، ودعم الحلفاء، ستُطرح على طاولة المفاوضات"، متوقّعًا في هذا السياق "إعادة تموضع إيراني في المنطقة بما يضمن نجاح المفاوضات، في ظلّ سعي الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات الإقليمية بما يتوافق مع مصالحها".