https://sarabic.ae/20250408/روسيا-والصين-وإيران-تبحث-في-موسكو-آفاق-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-1099335953.html

روسيا والصين وإيران تبحث في موسكو آفاق خطة العمل الشاملة المشتركة

روسيا والصين وإيران تبحث في موسكو آفاق خطة العمل الشاملة المشتركة

سبوتنيك عربي

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، بأن خبراء من روسيا وإيران والصين، يبحثون في العاصمة الروسية موسكو، مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة في ظل... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T11:43+0000

2025-04-08T11:43+0000

2025-04-08T11:43+0000

روسيا

إيران

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقال رودينكو للصحفيين: "يجري النظر في خيارات وسيناريوهات مختلفة لما سيحدث بعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي الحالي، والمقرر في 18 أكتوبر(تشرين الأول المقبل) من هذا العام. لذلك، علينا أن نرى ما سيحدث بشأن الاتفاق النووي لاحقًا، في ظل التوجه الأمريكي الحالي حل هذه القضية بالقوة".وأكد رودينكو أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قائلا: "روسيا تقدم دائمًا كل مساعدة ممكنة لحل أي أزمة أو صراع، وهذا ينطبق أيضًا على الوضع حول إيران".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن أي هجوم أمريكي محتمل على إيران، يهدد بعواقب وخيمة، قائلا: "أعتقد أنه في حال حدوث مثل هذا السيناريو، والذي نود تجنبه بكل الوسائل، لأنه يهدد بعواقب وخيمة على المنطقة ولا نرغب في أن تنجر روسيا، إلى حل صراع آخر، ولكن مع ذلك، فإن مثل هذه الفرص موجودة وأعتقد أن حكومتنا ستفعل كل ما هو ضروري".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الاثنين، أن موسكو ستستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران، بشأن القضية النووية الإيرانية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك": "ستقام (المشاورات)، غدا 8 أبريل (نيسان الجاري)".

https://sarabic.ae/20250408/إيران-تكشف-ما-يهمها-من-المفاوضات-مع-أمريكا-وتنفي-تبادل-رسالة-أخرى-بعد-ردها-على-ترامب-1099329766.html

https://sarabic.ae/20250407/عراقجي-إيران-وأمريكا-تعقدان-مباحثات-غير-مباشرة-في-عُمان-يوم-السبت-المقبل-1099319061.html

إيران

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن