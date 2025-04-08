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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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نبض افريقيا
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
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18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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https://sarabic.ae/20250408/روسيا-والصين-وإيران-تبحث-في-موسكو-آفاق-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-1099335953.html
روسيا والصين وإيران تبحث في موسكو آفاق خطة العمل الشاملة المشتركة
روسيا والصين وإيران تبحث في موسكو آفاق خطة العمل الشاملة المشتركة
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، بأن خبراء من روسيا وإيران والصين، يبحثون في العاصمة الروسية موسكو، مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة في ظل... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T11:43+0000
2025-04-08T11:43+0000
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وقال رودينكو للصحفيين: "يجري النظر في خيارات وسيناريوهات مختلفة لما سيحدث بعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي الحالي، والمقرر في 18 أكتوبر(تشرين الأول المقبل) من هذا العام. لذلك، علينا أن نرى ما سيحدث بشأن الاتفاق النووي لاحقًا، في ظل التوجه الأمريكي الحالي حل هذه القضية بالقوة".وأكد رودينكو أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قائلا: "روسيا تقدم دائمًا كل مساعدة ممكنة لحل أي أزمة أو صراع، وهذا ينطبق أيضًا على الوضع حول إيران".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن أي هجوم أمريكي محتمل على إيران، يهدد بعواقب وخيمة، قائلا: "أعتقد أنه في حال حدوث مثل هذا السيناريو، والذي نود تجنبه بكل الوسائل، لأنه يهدد بعواقب وخيمة على المنطقة ولا نرغب في أن تنجر روسيا، إلى حل صراع آخر، ولكن مع ذلك، فإن مثل هذه الفرص موجودة وأعتقد أن حكومتنا ستفعل كل ما هو ضروري".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الاثنين، أن موسكو ستستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران، بشأن القضية النووية الإيرانية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك": "ستقام (المشاورات)، غدا 8 أبريل (نيسان الجاري)".
https://sarabic.ae/20250408/إيران-تكشف-ما-يهمها-من-المفاوضات-مع-أمريكا-وتنفي-تبادل-رسالة-أخرى-بعد-ردها-على-ترامب-1099329766.html
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روسيا, إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا والصين وإيران تبحث في موسكو آفاق خطة العمل الشاملة المشتركة

11:43 GMT 08.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، بأن خبراء من روسيا وإيران والصين، يبحثون في العاصمة الروسية موسكو، مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة في ظل السياسة الأمريكية لحل القضية النووية بالقوة.
وقال رودينكو للصحفيين: "يجري النظر في خيارات وسيناريوهات مختلفة لما سيحدث بعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي الحالي، والمقرر في 18 أكتوبر(تشرين الأول المقبل) من هذا العام. لذلك، علينا أن نرى ما سيحدث بشأن الاتفاق النووي لاحقًا، في ظل التوجه الأمريكي الحالي حل هذه القضية بالقوة".

وأضاف رودينكو أن "الدول الثلاث تنسق مواقفها".

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09:52 GMT
وأكد رودينكو أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قائلا: "روسيا تقدم دائمًا كل مساعدة ممكنة لحل أي أزمة أو صراع، وهذا ينطبق أيضًا على الوضع حول إيران".

وتابع: "ستجري مفاوضات في عُمان بوساطة عُمانية بين الولايات المتحدة وإيران، ونأمل ألا تكون هناك حاجة لجهودنا، ولكن إذا دعت الحاجة، فسنقدم كل مساعدة ممكنة".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن أي هجوم أمريكي محتمل على إيران، يهدد بعواقب وخيمة، قائلا: "أعتقد أنه في حال حدوث مثل هذا السيناريو، والذي نود تجنبه بكل الوسائل، لأنه يهدد بعواقب وخيمة على المنطقة ولا نرغب في أن تنجر روسيا، إلى حل صراع آخر، ولكن مع ذلك، فإن مثل هذه الفرص موجودة وأعتقد أن حكومتنا ستفعل كل ما هو ضروري".
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أمس, 23:54 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الاثنين، أن موسكو ستستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران، بشأن القضية النووية الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك": "ستقام (المشاورات)، غدا 8 أبريل (نيسان الجاري)".
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