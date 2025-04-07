https://sarabic.ae/20250407/موسكو-تستضيف-مشاورات-عاجلة-بين-روسيا-والصين-وإيران-بشأن-القضية-النووية-الإيرانية-1099294065.html
موسكو تستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية
موسكو تستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T11:53+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك": "ستقام (المشاورات) غدا 8 أبريل".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المشاورات بين ممثلي روسيا والصين وإيران بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد في موسكو، يومي 7 و8 أبريل/نيسان.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.تصويت... هل تعتقد أن العقوبات على إيران قد تدفعها لتطوير الـ"ردع النووي" كوسيلة للدفاع؟"لا مجال للدبلوماسية"... نتنياهو يعرض على ترامب تفاصيل ضرب إيران
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موسكو تستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية
11:53 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 11:58 GMT 07.04.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تستضيف مشاورات عاجلة بين روسيا والصين وإيران بشأن القضية النووية الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك": "ستقام (المشاورات) غدا 8 أبريل".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المشاورات بين ممثلي روسيا والصين وإيران بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد في موسكو، يومي 7 و8 أبريل/نيسان.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.