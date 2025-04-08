https://sarabic.ae/20250408/سفير-الصين-لدى-موسكو-أمريكا-هي-المصدر-الأكبر-للهجمات-الإلكترونية-العالم-1099319200.html

سفير الصين لدى موسكو: أمريكا هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية العالم

سفير الصين لدى موسكو: أمريكا هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية العالم

سبوتنيك عربي

صرّح السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، بأن الولايات المتحدة هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية العالم، وهي المتهم الرئيسي فيها وأنها تسعى لعسكرة الفضاء... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T01:50+0000

2025-04-08T01:50+0000

2025-04-08T01:51+0000

الصين

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الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو – سبوتنيك. وقال هانهوي لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية. وبصفتها أول دولة تُنشئ القيادة الإلكترونية، سعت الولايات المتحدة بنشاطٍ إلى تطبيق استراتيجية واسعة النطاق لاحتواء الهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، لتصبح المحرك الرئيسي لعسكرة الفضاء الإلكتروني".وأشار هانهوي إلى أن "الولايات المتحدة أدرجت علنًا البنية التحتية الحيوية لدول أخرى كأهداف مشروعة لهجماتها الإلكترونية، وشنت منذ فترة طويلة هجمات إلكترونية عشوائية وواسعة النطاق".وأكد أن واشنطن "طورت مجموعة من الأدوات تحمل الاسم الرمزي "ماربل"، والتي تستخدم خوارزميات التعتيم لخداع أنظمة تحليل مصادر الهجمات وتحويل مسؤولية الهجمات الإلكترونية إلى دول أخرى.".وخلص السفير الصيني بالقول إن "الولايات المتحدة بإحكام على عقد الإنترنت الرئيسية، مثل كابلات الألياف الضوئية البحرية في المحيطين الأطلسي والهادئ، وأنشأت سبعة مراكز وطنية واحدة تلو الأخرى لاعتراض جميع حركة البيانات. ولطالما مارست الولايات المتحدة تجسسًا إلكترونيًا عشوائيًا ضد مختلف الدول حول العالم، بما في ذلك حلفائها، من خلال برامج مثل "بريسم" و"كامبريدادا" ويمكن القول إن الولايات المتحدة في هذا المجال لا تعترف بأي روابط عائلية ولن تتورع عن أي شيء".ويعتبر "بريسم" هو اسم برنامج استخدمته وكالة الأمن القومي الأمريكية لجمع المعلومات سرًا عن طريق اعتراض المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. أصبح وجود هذا البرنامج معروفًا للعامة بفضل منشورات في صحيفتي "واشنطن بوست" و"الغارديان".أما "كامبردادا" فهو اسم لمشروع استخدمته الوكالة لتتبع أنشطة شركات مكافحة الفيروسات. وقد كُشف النقاب عن معلومات حول هذا المشروع بفضل أنشطة إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية.

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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية