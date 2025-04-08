سفير الصين لدى موسكو: أمريكا هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية العالم

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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بيارق النصر
حرب الشعب
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
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مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
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أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
حرب الشعب
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نبض افريقيا
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الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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https://sarabic.ae/20250408/سفير-الصين-لدى-موسكو-أمريكا-هي-المصدر-الأكبر-للهجمات-الإلكترونية-العالم-1099319200.html
سفير الصين لدى موسكو: أمريكا هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية العالم
سفير الصين لدى موسكو: أمريكا هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية العالم
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، بأن الولايات المتحدة هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية العالم، وهي المتهم الرئيسي فيها وأنها تسعى لعسكرة الفضاء... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T01:50+0000
2025-04-08T01:51+0000
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو – سبوتنيك. وقال هانهوي لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية. وبصفتها أول دولة تُنشئ القيادة الإلكترونية، سعت الولايات المتحدة بنشاطٍ إلى تطبيق استراتيجية واسعة النطاق لاحتواء الهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، لتصبح المحرك الرئيسي لعسكرة الفضاء الإلكتروني".وأشار هانهوي إلى أن "الولايات المتحدة أدرجت علنًا البنية التحتية الحيوية لدول أخرى كأهداف مشروعة لهجماتها الإلكترونية، وشنت منذ فترة طويلة هجمات إلكترونية عشوائية وواسعة النطاق".وأكد أن واشنطن "طورت مجموعة من الأدوات تحمل الاسم الرمزي "ماربل"، والتي تستخدم خوارزميات التعتيم لخداع أنظمة تحليل مصادر الهجمات وتحويل مسؤولية الهجمات الإلكترونية إلى دول أخرى.".وخلص السفير الصيني بالقول إن "الولايات المتحدة بإحكام على عقد الإنترنت الرئيسية، مثل كابلات الألياف الضوئية البحرية في المحيطين الأطلسي والهادئ، وأنشأت سبعة مراكز وطنية واحدة تلو الأخرى لاعتراض جميع حركة البيانات. ولطالما مارست الولايات المتحدة تجسسًا إلكترونيًا عشوائيًا ضد مختلف الدول حول العالم، بما في ذلك حلفائها، من خلال برامج مثل "بريسم" و"كامبريدادا" ويمكن القول إن الولايات المتحدة في هذا المجال لا تعترف بأي روابط عائلية ولن تتورع عن أي شيء".ويعتبر "بريسم" هو اسم برنامج استخدمته وكالة الأمن القومي الأمريكية لجمع المعلومات سرًا عن طريق اعتراض المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. أصبح وجود هذا البرنامج معروفًا للعامة بفضل منشورات في صحيفتي "واشنطن بوست" و"الغارديان".أما "كامبردادا" فهو اسم لمشروع استخدمته الوكالة لتتبع أنشطة شركات مكافحة الفيروسات. وقد كُشف النقاب عن معلومات حول هذا المشروع بفضل أنشطة إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250407/ترامب-يقول-إنه-مستعد-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-إذا-تم-القضاء-على-العجز-التجاري-1099283394.html
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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

سفير الصين لدى موسكو: أمريكا هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية العالم

01:50 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 01:51 GMT 08.04.2025)
© AP Photo / Kiichiro Satoعلم الصين و علم أمريكا
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
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صرّح السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، بأن الولايات المتحدة هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية العالم، وهي المتهم الرئيسي فيها وأنها تسعى لعسكرة الفضاء الإلكتروني.
موسكو – سبوتنيك. وقال هانهوي لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية. وبصفتها أول دولة تُنشئ القيادة الإلكترونية، سعت الولايات المتحدة بنشاطٍ إلى تطبيق استراتيجية واسعة النطاق لاحتواء الهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، لتصبح المحرك الرئيسي لعسكرة الفضاء الإلكتروني".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تمتلك قوات إلكترونية ضخمة، وتواصل توسيعها. ولطالما دأبت على إعداد منظمات قراصنة مؤهلة تأهيلاً عالياً سراً لاختراق شبكات دول أخرى".
وأشار هانهوي إلى أن "الولايات المتحدة أدرجت علنًا البنية التحتية الحيوية لدول أخرى كأهداف مشروعة لهجماتها الإلكترونية، وشنت منذ فترة طويلة هجمات إلكترونية عشوائية وواسعة النطاق".
وأكد أن واشنطن "طورت مجموعة من الأدوات تحمل الاسم الرمزي "ماربل"، والتي تستخدم خوارزميات التعتيم لخداع أنظمة تحليل مصادر الهجمات وتحويل مسؤولية الهجمات الإلكترونية إلى دول أخرى.".
وخلص السفير الصيني بالقول إن "الولايات المتحدة بإحكام على عقد الإنترنت الرئيسية، مثل كابلات الألياف الضوئية البحرية في المحيطين الأطلسي والهادئ، وأنشأت سبعة مراكز وطنية واحدة تلو الأخرى لاعتراض جميع حركة البيانات. ولطالما مارست الولايات المتحدة تجسسًا إلكترونيًا عشوائيًا ضد مختلف الدول حول العالم، بما في ذلك حلفائها، من خلال برامج مثل "بريسم" و"كامبريدادا" ويمكن القول إن الولايات المتحدة في هذا المجال لا تعترف بأي روابط عائلية ولن تتورع عن أي شيء".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
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أمس, 01:15 GMT
ويعتبر "بريسم" هو اسم برنامج استخدمته وكالة الأمن القومي الأمريكية لجمع المعلومات سرًا عن طريق اعتراض المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. أصبح وجود هذا البرنامج معروفًا للعامة بفضل منشورات في صحيفتي "واشنطن بوست" و"الغارديان".
أما "كامبردادا" فهو اسم لمشروع استخدمته الوكالة لتتبع أنشطة شركات مكافحة الفيروسات. وقد كُشف النقاب عن معلومات حول هذا المشروع بفضل أنشطة إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية.
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