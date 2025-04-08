https://sarabic.ae/20250408/صحيفة-سودانية-مبعوث-البرهان-الشخصي-يزور-تل-أبيب-سرا-لتفعيل-ملف-التطبيع-مع-إسرائيل-1099340474.html

صحيفة سودانية: مبعوث البرهان الشخصي يزور تل أبيب سرا لتفعيل ملف التطبيع مع إسرائيل

صحيفة سودانية: مبعوث البرهان الشخصي يزور تل أبيب سرا لتفعيل ملف التطبيع مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

كشف مصدر عسكري داخل الجيش السوداني، أن "الفريق الصادق إسماعيل، المدير السابق لمكتب القائد العام، والذي عيّنه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مبعوثاً شخصياً له... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T12:42+0000

2025-04-08T12:42+0000

2025-04-08T12:42+0000

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وأفاد صحيفة "الراكوبة" السودانية، بأن "مضمون الزيارة يتمحور في خطوطه العريضة حول التنسيق مع إسرائيل لتسويق البرهان لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، وتهدئة التوتر لدى الحكومة الإماراتية، تجاه البرهان والجيش السوداني عموماً".وحمل مبعوث البرهان، رسائل عدة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحمل رغبة البرهان في إكمال خطوات التطبيع بين البلدين والترتيب للتوقيع على "اتفاقات أبراهام"، مقابل نيل الدعم الإسرائيلي للسودان في المرحلة المقبلة، بحسب الصحيفة.وتعهد البرهان، لإسرائيل في هذا السياق، "بإكمال أي التزامات او شروط تضعها تل أبيب في سبيل إتمام الاتفاق (لتطبيع العلاقات) في أقرب وقت ممكن"، بحسب الصيحفة.وأضاف أنه "لا يوجد مبرر لإسرائيل في شعورها بالغضب من التوجه نحو إيران، حيث إنه فعل ذلك بسبب عدم تلقيه المساعدات العسكرية المرجوة من إسرائيل، التي بدأ معها اتفاقاً للتعاون قبل 5 سنوات".وتابع المصدر أن "البرهان أكد لإسرائيل، أنه كان يأمل في الحصول على هذه المساعدة في توقيت مهم للغاية، كان من شأنه أن يسهم في تحقيق انفراجة حقيقية في العلاقات بين البلدين ويبدل من رأي كثير من السودانيين تجاه إسرائيل".وكانت مصادر إسرائيلية، قد قالت إن "تل أبيب تبذل جهودا مع الأطراف السودانية لإنهاء القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".وقال 3 مسؤولين إسرائيليين للموقع: "تواصل مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بينما تواصل مسؤولون من الموساد مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي، وحثوا الطرفين على وقف التصعيد".وكان السودان وإسرائيل، قد اتفقا على تطبيع العلاقات، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من اتفاقيات "أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع 3 دول عربية أخرى، (الإمارات والبحرين والمغرب)، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي