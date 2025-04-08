صور توثق العملية الضخمة التي حرر فيها الجيش السوفيتي القرم

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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية قوات جبهة شمال القوقاز، وأسطول البحر الأسود، وأسطول "آزوف" العسكري بدعم من الجيش السوفييتي، كان الهدف من العملية توجيه ضربة لشمال شرق كيرتش وإلتيغن، وتحرير مدينة وميناء كيرتش، والسيطرة على ميناء كاميش- بورون، ومن ثم تحرير القرم لاحقًا