صور توثق العملية الضخمة التي حرر فيها الجيش السوفيتي القرم

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول، خلال عملية الهجوم على القرم. الجنود السوفييت من الجبهة الأوكرانية الرابعة على دبابة "إم 3 غنرال لي" أمريكية الصنع (تم توريدها للاتحاد السوفيتي بموجب قانون الإعارة والتأجير)، يتقدمون نحو سيفاستوبول
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول، خلال عملية الهجوم على القرم. الجنود السوفييت من الجبهة الأوكرانية الرابعة على دبابة "إم 3 غنرال لي" أمريكية الصنع (تم توريدها للاتحاد السوفيتي بموجب قانون الإعارة والتأجير)، يتقدمون نحو سيفاستوبول
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم على القرم (8 أبريل/ نيسان - 12 مايو/ أيار 1944). مقاتلون يتوجهون لتنفيذ مهمة قتالية
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم على القرم (8 أبريل/ نيسان - 12 مايو/ أيار 1944). مقاتلون يتوجهون لتنفيذ مهمة قتالية
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم على القرم، عبور القوات السوفيتية لبحيرة "سيفاش". المكتوب على اللافتة: "لا توجد عوائق أمام الشجاعة والبسالة. تقدم إلى الأمام، أيها المقاتل، نحو البطولة!"
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم على القرم، عبور القوات السوفيتية لبحيرة "سيفاش". المكتوب على اللافتة: "لا توجد عوائق أمام الشجاعة والبسالة. تقدم إلى الأمام، أيها المقاتل، نحو البطولة!"
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة الألمانيين الفاشيين، المرحلة النهائية من عملية الهجوم على القرم. الجنود السوفييت يخوضون معارك على مشارف سيفاستوبول
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة الألمانيين الفاشيين، المرحلة النهائية من عملية الهجوم على القرم. الجنود السوفييت يخوضون معارك على مشارف سيفاستوبول
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم في القرم. بحارة قارب طوربيدي أثناء تنفيذ مهمة قتالية. أسطول البحر الأسود
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم في القرم. بحارة قارب طوربيدي أثناء تنفيذ مهمة قتالية. أسطول البحر الأسود
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية قوات جبهة شمال القوقاز، وأسطول البحر الأسود، وأسطول "آزوف" العسكري بدعم من الجيش السوفييتي، كان الهدف من العملية توجيه ضربة لشمال شرق كيرتش وإلتيغن، وتحرير مدينة وميناء كيرتش، والسيطرة على ميناء كاميش- بورون، ومن ثم تحرير القرم لاحقًا
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية قوات جبهة شمال القوقاز، وأسطول البحر الأسود، وأسطول "آزوف" العسكري بدعم من الجيش السوفييتي، كان الهدف من العملية توجيه ضربة لشمال شرق كيرتش وإلتيغن، وتحرير مدينة وميناء كيرتش، والسيطرة على ميناء كاميش- بورون، ومن ثم تحرير القرم لاحقًا
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من القوات الألمانية النازية، المرحلة النهائية من العملية الهجومية في القرم. الدبابات السوفيتية على مشارف سيفاستوبول
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من القوات الألمانية النازية، المرحلة النهائية من العملية الهجومية في القرم. الدبابات السوفيتية على مشارف سيفاستوبول
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمانيين. عملية القرم الهجومية. جنود الجيش الأحمر على سلالم رصيف "غرافسكايا" خلال معارك تحرير سيفاستوبول
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمانيين. عملية القرم الهجومية. جنود الجيش الأحمر على سلالم رصيف "غرافسكايا" خلال معارك تحرير سيفاستوبول
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، مدينة سيفاستوبول، نتيجة العملية الهجومية على القرم. هكذا كان يبدو شارع "لينين" في الأيام الأولى بعد تحرير المدينة
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، مدينة سيفاستوبول، نتيجة العملية الهجومية على القرم. هكذا كان يبدو شارع "لينين" في الأيام الأولى بعد تحرير المدينة
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمانيين نتيجة العملية الهجومية على القرم. حماية سماء سيفاستوبول المحررة. طاقم المدفع المضاد للطائرات الأوتوماتيكي السوفيتي من طراز "61-كيه" عيار 37 ملم
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمانيين نتيجة العملية الهجومية على القرم. حماية سماء سيفاستوبول المحررة. طاقم المدفع المضاد للطائرات الأوتوماتيكي السوفيتي من طراز "61-كيه" عيار 37 ملم
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من المحتلين الألمانيين النازيين نتيجة العملية الهجومية على القرم. أنقاض المدينة إثرضربات وقصف العدو حول سيفاستوبول. سيارة "غاز إم-1" في أحد شوارع المدينة المدمرة
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من المحتلين الألمانيين النازيين نتيجة العملية الهجومية على القرم. أنقاض المدينة إثرضربات وقصف العدو حول سيفاستوبول. سيارة "غاز إم-1" في أحد شوارع المدينة المدمرة