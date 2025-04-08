صور توثق العملية الضخمة التي حرر فيها الجيش السوفيتي القرم

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250408/صور-توثق-العملية-الضخمة-التي-حرر-فيها-الجيش-السوفيتي-القرم-1099337305.html
صور توثق العملية الضخمة التي حرر فيها الجيش السوفيتي القرم
صور توثق العملية الضخمة التي حرر فيها الجيش السوفيتي القرم
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع صور توثق العملية الضخمة، التي حرر من خلالها الجيش السوفيتي القرم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور توثق العملية الضخمة التي حرر فيها الجيش السوفيتي القرم

13:04 GMT 08.04.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع صور توثق العملية الضخمة، التي حرر من خلالها الجيش السوفيتي القرم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Alexander Sokolenko / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول، خلال عملية الهجوم على القرم. الجنود السوفييت من الجبهة الأوكرانية الرابعة على دبابة "إم 3 غنرال لي" أمريكية الصنع (تم توريدها للاتحاد السوفيتي بموجب قانون الإعارة والتأجير)، يتقدمون نحو سيفاستوبول

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول، خلال عملية الهجوم على القرم. الجنود السوفييت من الجبهة الأوكرانية الرابعة على دبابة &quot;إم 3 غنرال لي&quot; أمريكية الصنع (تم توريدها للاتحاد السوفيتي بموجب قانون الإعارة والتأجير)، يتقدمون نحو سيفاستوبول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Sokolenko
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول، خلال عملية الهجوم على القرم. الجنود السوفييت من الجبهة الأوكرانية الرابعة على دبابة "إم 3 غنرال لي" أمريكية الصنع (تم توريدها للاتحاد السوفيتي بموجب قانون الإعارة والتأجير)، يتقدمون نحو سيفاستوبول

© Sputnik . Israel Ozersky / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم على القرم (8 أبريل/ نيسان - 12 مايو/ أيار 1944). مقاتلون يتوجهون لتنفيذ مهمة قتالية

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم على القرم (8 أبريل/ نيسان - 12 مايو/ أيار 1944). مقاتلون يتوجهون لتنفيذ مهمة قتالية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Israel Ozersky
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم على القرم (8 أبريل/ نيسان - 12 مايو/ أيار 1944). مقاتلون يتوجهون لتنفيذ مهمة قتالية

© Sputnik . Alexander Glichev / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم على القرم، عبور القوات السوفيتية لبحيرة "سيفاش". المكتوب على اللافتة: "لا توجد عوائق أمام الشجاعة والبسالة. تقدم إلى الأمام، أيها المقاتل، نحو البطولة!"

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم على القرم، عبور القوات السوفيتية لبحيرة &quot;سيفاش&quot;. المكتوب على اللافتة: &quot;لا توجد عوائق أمام الشجاعة والبسالة. تقدم إلى الأمام، أيها المقاتل، نحو البطولة!&quot; - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Glichev
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم على القرم، عبور القوات السوفيتية لبحيرة "سيفاش". المكتوب على اللافتة: "لا توجد عوائق أمام الشجاعة والبسالة. تقدم إلى الأمام، أيها المقاتل، نحو البطولة!"

© Sputnik . Nikolay Asnin / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة الألمانيين الفاشيين، المرحلة النهائية من عملية الهجوم على القرم. الجنود السوفييت يخوضون معارك على مشارف سيفاستوبول

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة الألمانيين الفاشيين، المرحلة النهائية من عملية الهجوم على القرم. الجنود السوفييت يخوضون معارك على مشارف سيفاستوبول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nikolay Asnin
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة الألمانيين الفاشيين، المرحلة النهائية من عملية الهجوم على القرم. الجنود السوفييت يخوضون معارك على مشارف سيفاستوبول

© Sputnik . Alexander Sokolenko / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم في القرم. بحارة قارب طوربيدي أثناء تنفيذ مهمة قتالية. أسطول البحر الأسود

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم في القرم. بحارة قارب طوربيدي أثناء تنفيذ مهمة قتالية. أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Sokolenko
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية الهجوم في القرم. بحارة قارب طوربيدي أثناء تنفيذ مهمة قتالية. أسطول البحر الأسود

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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية قوات جبهة شمال القوقاز، وأسطول البحر الأسود، وأسطول "آزوف" العسكري بدعم من الجيش السوفييتي، كان الهدف من العملية توجيه ضربة لشمال شرق كيرتش وإلتيغن، وتحرير مدينة وميناء كيرتش، والسيطرة على ميناء كاميش- بورون، ومن ثم تحرير القرم لاحقًا

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية قوات جبهة شمال القوقاز، وأسطول البحر الأسود، وأسطول &quot;آزوف&quot; العسكري بدعم من الجيش السوفييتي، كان الهدف من العملية توجيه ضربة لشمال شرق كيرتش وإلتيغن، وتحرير مدينة وميناء كيرتش، والسيطرة على ميناء كاميش- بورون، ومن ثم تحرير القرم لاحقًا - سبوتنيك عربي
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. عملية قوات جبهة شمال القوقاز، وأسطول البحر الأسود، وأسطول "آزوف" العسكري بدعم من الجيش السوفييتي، كان الهدف من العملية توجيه ضربة لشمال شرق كيرتش وإلتيغن، وتحرير مدينة وميناء كيرتش، والسيطرة على ميناء كاميش- بورون، ومن ثم تحرير القرم لاحقًا

© Sputnik . Alexander Sokolenko / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من القوات الألمانية النازية، المرحلة النهائية من العملية الهجومية في القرم. الدبابات السوفيتية على مشارف سيفاستوبول

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من القوات الألمانية النازية، المرحلة النهائية من العملية الهجومية في القرم. الدبابات السوفيتية على مشارف سيفاستوبول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Sokolenko
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من القوات الألمانية النازية، المرحلة النهائية من العملية الهجومية في القرم. الدبابات السوفيتية على مشارف سيفاستوبول

© Sputnik . Alexey Mezhuev / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمانيين. عملية القرم الهجومية. جنود الجيش الأحمر على سلالم رصيف "غرافسكايا" خلال معارك تحرير سيفاستوبول

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمانيين. عملية القرم الهجومية. جنود الجيش الأحمر على سلالم رصيف &quot;غرافسكايا&quot; خلال معارك تحرير سيفاستوبول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Mezhuev
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمانيين. عملية القرم الهجومية. جنود الجيش الأحمر على سلالم رصيف "غرافسكايا" خلال معارك تحرير سيفاستوبول

© Sputnik . Yevgeny Khaldei / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، مدينة سيفاستوبول، نتيجة العملية الهجومية على القرم. هكذا كان يبدو شارع "لينين" في الأيام الأولى بعد تحرير المدينة

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، مدينة سيفاستوبول، نتيجة العملية الهجومية على القرم. هكذا كان يبدو شارع &quot;لينين&quot; في الأيام الأولى بعد تحرير المدينة - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Yevgeny Khaldei
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، مدينة سيفاستوبول، نتيجة العملية الهجومية على القرم. هكذا كان يبدو شارع "لينين" في الأيام الأولى بعد تحرير المدينة

© Sputnik . Yevgeny Khaldei / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمانيين نتيجة العملية الهجومية على القرم. حماية سماء سيفاستوبول المحررة. طاقم المدفع المضاد للطائرات الأوتوماتيكي السوفيتي من طراز "61-كيه" عيار 37 ملم

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمانيين نتيجة العملية الهجومية على القرم. حماية سماء سيفاستوبول المحررة. طاقم المدفع المضاد للطائرات الأوتوماتيكي السوفيتي من طراز &quot;61-كيه&quot; عيار 37 ملم - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Yevgeny Khaldei
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمانيين نتيجة العملية الهجومية على القرم. حماية سماء سيفاستوبول المحررة. طاقم المدفع المضاد للطائرات الأوتوماتيكي السوفيتي من طراز "61-كيه" عيار 37 ملم

© Sputnik . Yevgeny Khaldei / الانتقال إلى بنك الصور

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من المحتلين الألمانيين النازيين نتيجة العملية الهجومية على القرم. أنقاض المدينة إثرضربات وقصف العدو حول سيفاستوبول. سيارة "غاز إم-1" في أحد شوارع المدينة المدمرة

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من المحتلين الألمانيين النازيين نتيجة العملية الهجومية على القرم. أنقاض المدينة إثرضربات وقصف العدو حول سيفاستوبول. سيارة &quot;غاز إم-1&quot; في أحد شوارع المدينة المدمرة - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Yevgeny Khaldei
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من المحتلين الألمانيين النازيين نتيجة العملية الهجومية على القرم. أنقاض المدينة إثرضربات وقصف العدو حول سيفاستوبول. سيارة "غاز إم-1" في أحد شوارع المدينة المدمرة

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