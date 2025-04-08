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قنبلة اقتصادية بقيمة 761 مليار دولار في يد الصين… ماذا ستفعل بها؟
قنبلة اقتصادية بقيمة 761 مليار دولار في يد الصين… ماذا ستفعل بها؟
سبوتنيك عربي
تحمل الصين في يدها ما يُشبه "الخيار النووي الاقتصادي"، إذ تمتلك سندات خزانة أمريكية تصل قيمتها إلى 761 مليار دولار، ما يجعلها قادرة، نظريا، على إحداث هزة عنيفة... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T19:18+0000
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ورغم أن احتمالية اتخاذ مثل هذه الخطوة تُعتبر ضئيلة في الوقت الراهن، إلا أن مراقبين يرون أن مجرد وجود هذه الورقة بيد بكين يمنحها قوة ضغط استراتيجية في وجه واشنطن.ويقول المحلل الاقتصادي توم لونغو لـ"سبوتنيك" إن حيازة الصين لهذا الكم الكبير من السندات ليست مفاجئة، بل هي نتاج طبيعي للفائض التجاري الضخم بينها وبين الولايات المتحدة. وأضاف: "الصين تقوم بإعادة تدوير الدولارات الناتجة عن تجارتها عبر شراء السندات الأمريكية، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بسعر صرف العملة، والحفاظ على استقرارها الاقتصادي".ويرى لونغو أن احتمال "تفجير" هذه القنبلة المالية ضئيل جدا، "لأن البيع المفاجئ سيؤدي إلى ارتفاع قيمة اليوان، الأمر الذي يُضعف القدرة التنافسية لصادرات الصين، وهو ما تحاول بكين تجنّبه بشدة".لكن المفاجأة جاءت في ختام حديثه، إذ صرّح بأن "الخطر الحقيقي على الاستقرار المالي لا يأتي من بكين، بل من أوروبا". وأوضح لونغو: "أخشى أن تستخدم بروكسل أزمة أوكرانيا كذريعة لإعادة تشكيل نظامها المالي من خلال احتمالات كبرى للتخلف عن السداد أو التمهيد لإطلاق اليورو الرقمي".
https://sarabic.ae/20250408/الصين-تتعهد-بـالقتال-حتى-النهاية-إذا-أصرت-أمريكا-على-شن-حرب-تجارية-وفرض-رسوم-جمركية-1099324610.html
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حصري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, الأخبار
حصري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, الأخبار

قنبلة اقتصادية بقيمة 761 مليار دولار في يد الصين… ماذا ستفعل بها؟

19:18 GMT 08.04.2025
© AP Photoالرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo
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تحمل الصين في يدها ما يُشبه "الخيار النووي الاقتصادي"، إذ تمتلك سندات خزانة أمريكية تصل قيمتها إلى 761 مليار دولار، ما يجعلها قادرة، نظريا، على إحداث هزة عنيفة في أسواق المال الأمريكية إذا قررت تصفية هذه الأصول.
ورغم أن احتمالية اتخاذ مثل هذه الخطوة تُعتبر ضئيلة في الوقت الراهن، إلا أن مراقبين يرون أن مجرد وجود هذه الورقة بيد بكين يمنحها قوة ضغط استراتيجية في وجه واشنطن.
ويقول المحلل الاقتصادي توم لونغو لـ"سبوتنيك" إن حيازة الصين لهذا الكم الكبير من السندات ليست مفاجئة، بل هي نتاج طبيعي للفائض التجاري الضخم بينها وبين الولايات المتحدة.
وأضاف: "الصين تقوم بإعادة تدوير الدولارات الناتجة عن تجارتها عبر شراء السندات الأمريكية، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بسعر صرف العملة، والحفاظ على استقرارها الاقتصادي".
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
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06:55 GMT
ويرى لونغو أن احتمال "تفجير" هذه القنبلة المالية ضئيل جدا، "لأن البيع المفاجئ سيؤدي إلى ارتفاع قيمة اليوان، الأمر الذي يُضعف القدرة التنافسية لصادرات الصين، وهو ما تحاول بكين تجنّبه بشدة".
بدلاً من ذلك، يشير لونغو إلى أن الصين تتجه نحو "التخلص التدريجي من الدولار" عبر خطوات مدروسة، من بينها تقديم سندات مقومة باليوان لشركائها التجاريين في جنوب شرق آسيا، كماليزيا وتايلاند، ما يعزز من نفوذ عملتها المحلية في المبادلات الدولية.
لكن المفاجأة جاءت في ختام حديثه، إذ صرّح بأن "الخطر الحقيقي على الاستقرار المالي لا يأتي من بكين، بل من أوروبا".
وأوضح لونغو: "أخشى أن تستخدم بروكسل أزمة أوكرانيا كذريعة لإعادة تشكيل نظامها المالي من خلال احتمالات كبرى للتخلف عن السداد أو التمهيد لإطلاق اليورو الرقمي".
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