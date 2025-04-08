https://sarabic.ae/20250408/الصين-تتعهد-بـالقتال-حتى-النهاية-إذا-أصرت-أمريكا-على-شن-حرب-تجارية-وفرض-رسوم-جمركية-1099324610.html

الصين تتعهد بـ"القتال حتى النهاية" إذا أصرت أمريكا على شن حرب تجارية وفرض رسوم جمركية عليها

الصين تتعهد بـ"القتال حتى النهاية" إذا أصرت أمريكا على شن حرب تجارية وفرض رسوم جمركية عليها

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن "بكين سنتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية". 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T06:55+0000

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وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها، إنها "ستقاتل حتى النهاية، إذا أصرت الولايات المتحدة على شن حرب تجارية وفرض الرسوم الجمركية"، مضيفة أنه "إذا أرادت الولايات المتحدة إجراء محادثات فعليها أن تظهر موقفا من المساواة والاحترام".وتابع البيان: "الرسوم الجمركية الأمريكية نموذج للأحادية والتنمر الاقتصادي الحمائي، وإجراءات واشنطن لا تظهر استعدادا لمحادثات جادة".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع الصين، فقط، في حال عدم معاناة الولايات المتحدة الأمريكية، من عجز تجاري في العلاقات الثنائية.وقال ترامب، في تصريحات صحافية، في إشارة إلى اختلال الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى: "نخسر مئات المليارات من الدولارات سنويًا لصالح الصين، وإذا لم نحل هذه المشكلة، فلن أبرم صفقة".وكان مجلس الدولة الصيني، قد أعلن الجمعة الماضية، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ابتداء من 10 أبريل/ نيسان الجاري، في خطوة اعتُبرت ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن.وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى.وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة الأمريكية، وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.

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