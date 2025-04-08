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الصين تتعهد بـ"القتال حتى النهاية" إذا أصرت أمريكا على شن حرب تجارية وفرض رسوم جمركية عليها
الصين تتعهد بـ"القتال حتى النهاية" إذا أصرت أمريكا على شن حرب تجارية وفرض رسوم جمركية عليها
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن "بكين سنتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية". 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T06:55+0000
2025-04-08T06:56+0000
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وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها، إنها "ستقاتل حتى النهاية، إذا أصرت الولايات المتحدة على شن حرب تجارية وفرض الرسوم الجمركية"، مضيفة أنه "إذا أرادت الولايات المتحدة إجراء محادثات فعليها أن تظهر موقفا من المساواة والاحترام".وتابع البيان: "الرسوم الجمركية الأمريكية نموذج للأحادية والتنمر الاقتصادي الحمائي، وإجراءات واشنطن لا تظهر استعدادا لمحادثات جادة".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع الصين، فقط، في حال عدم معاناة الولايات المتحدة الأمريكية، من عجز تجاري في العلاقات الثنائية.وقال ترامب، في تصريحات صحافية، في إشارة إلى اختلال الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى: "نخسر مئات المليارات من الدولارات سنويًا لصالح الصين، وإذا لم نحل هذه المشكلة، فلن أبرم صفقة".وكان مجلس الدولة الصيني، قد أعلن الجمعة الماضية، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ابتداء من 10 أبريل/ نيسان الجاري، في خطوة اعتُبرت ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن.وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى.وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة الأمريكية، وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
https://sarabic.ae/20250406/وزير-التجارة-الأمريكي-لن-نؤجل-تطبيق-الرسوم-الجمركية-رغم-رغبة-بعض-الشركاء-في-التفاوض-1099280930.html
https://sarabic.ae/20250404/إعلام-البيت-الأبيض-كان-على-وشك-التوصل-لاتفاق-مع-الصين-بشأن-تيك-توك-قبل-رسوم-ترامب-1099229556.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الصين تتعهد بـ"القتال حتى النهاية" إذا أصرت أمريكا على شن حرب تجارية وفرض رسوم جمركية عليها

06:55 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 06:56 GMT 08.04.2025)
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / NOEL CELIS
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن "بكين سنتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية".
وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها، إنها "ستقاتل حتى النهاية، إذا أصرت الولايات المتحدة على شن حرب تجارية وفرض الرسوم الجمركية"، مضيفة أنه "إذا أرادت الولايات المتحدة إجراء محادثات فعليها أن تظهر موقفا من المساواة والاحترام".
وتابع البيان: "الرسوم الجمركية الأمريكية نموذج للأحادية والتنمر الاقتصادي الحمائي، وإجراءات واشنطن لا تظهر استعدادا لمحادثات جادة".
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
وزير التجارة الأمريكي: لن نؤجل تطبيق الرسوم الجمركية رغم رغبة بعض الشركاء في التفاوض
6 أبريل, 19:33 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع الصين، فقط، في حال عدم معاناة الولايات المتحدة الأمريكية، من عجز تجاري في العلاقات الثنائية.
وقال ترامب، في تصريحات صحافية، في إشارة إلى اختلال الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى: "نخسر مئات المليارات من الدولارات سنويًا لصالح الصين، وإذا لم نحل هذه المشكلة، فلن أبرم صفقة".
وأضاف: "أنا مستعد للتوصل إلى اتفاق، لكن سيتعين عليهم حل مشكلة الفائض. الصين تتلقى ضربة موجعة الآن لأن الجميع يعلم أننا على حق".
وكان مجلس الدولة الصيني، قد أعلن الجمعة الماضية، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ابتداء من 10 أبريل/ نيسان الجاري، في خطوة اعتُبرت ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن.
تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
إعلام: البيت الأبيض كان على وشك التوصل لاتفاق مع الصين بشأن "تيك توك" قبل رسوم ترامب
4 أبريل, 23:13 GMT
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى.
وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية، بحيث تكون تكون النسبة نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 بالمئة.
وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة الأمريكية، وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
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