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26 د
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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الإنسان والثقافة
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27 د
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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بيارق النصر
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نبض افريقيا
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مجلس السيادة السوداني: البرهان يلتقي برئيس المخابرات المصرية ويتلقى رسالة من السيسي
مجلس السيادة السوداني: البرهان يلتقي برئيس المخابرات المصرية ويتلقى رسالة من السيسي
سبوتنيك عربي
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن محمود رشاد، بحضور الفريق أول... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T13:47+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية - سونا، بأن "رئيس المخابرات المصرية نقل رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات".وثمن البرهان، خلال اللقاء، دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائه في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن عميق تقديره وشكره لمصر حكومة وشعباً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد رئيس مجلس السيادة، على "أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، عن توقعاته بانتهاء الحرب الدائرة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى مؤشرات إيجابية قد تسهم في إنهاء الصراع واستعادة الاستقرار.وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات الشريف جاءت خلال مراسيم توقيع شراكة بين المستشارية الطبية في السفارة السودانية بالقاهرة وشركة طبية مصرية، يوم الجمعة، لتقديم خدمات علاجية مخفضة للسودانيين في مصر.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250223/وزير-الخارجية-المصري-يعلن-تشكيل-فريق-عمل-مشترك-لتنفيذ-مشاريع-إعمار-السودان-1098091580.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مجلس السيادة السوداني: البرهان يلتقي برئيس المخابرات المصرية ويتلقى رسالة من السيسي

13:47 GMT 08.04.2025
© AFP 2023 / Sudan News Agencyالقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AFP 2023 / Sudan News Agency
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التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن محمود رشاد، بحضور الفريق أول أحمد ابراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية - سونا، بأن "رئيس المخابرات المصرية نقل رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات".
وثمن البرهان، خلال اللقاء، دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائه في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن عميق تقديره وشكره لمصر حكومة وشعباً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس مجلس السيادة، على "أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، عن توقعاته بانتهاء الحرب الدائرة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى مؤشرات إيجابية قد تسهم في إنهاء الصراع واستعادة الاستقرار.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
وزير الخارجية المصري يعلن تشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ مشاريع إعمار السودان
23 فبراير, 13:58 GMT
وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات الشريف جاءت خلال مراسيم توقيع شراكة بين المستشارية الطبية في السفارة السودانية بالقاهرة وشركة طبية مصرية، يوم الجمعة، لتقديم خدمات علاجية مخفضة للسودانيين في مصر.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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