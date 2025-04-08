https://sarabic.ae/20250408/هل-توفي-مسؤول-تعليمي-مصري-بعد-تلقيه-إهانة-من-الوزير-1099330976.html

هل توفي مسؤول تعليمي مصري بعد تلقيه إهانة من الوزير؟

هل توفي مسؤول تعليمي مصري بعد تلقيه إهانة من الوزير؟

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول مصري تفاصيل ما حدث خلال زيارة وزير التعليم لإحدى المدارس في محافظة المنوفية وعلاقة ذلك بوفاة مسؤول آخر عقب تلك الزيارة. 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T10:38+0000

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وقال محمد بكر، مدير المدرسة، التي زارها وزير التعليم محمد عبد اللطيف، أمس الاثنين، إنه كان حاضرا خلال زيارة الوزير، وأن مدير الإدارة أسامة البسيوني، الذي وافته المنية، لم يحدث بينه وبين الوزير أي مشادات كلامية، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.وتابع: "الوزير لم يعنف أو يهين البسيوني خلال الزيارة، ولم أسمع أي حوار بينهما".وأردف: "البسيوني، كان واقف خلف الوزير ولم أسمع أي كلام أساسا، وأثناء دخولي المدرسة مع الوزير لم أره نهائيا".ولفت مدير المدرسة إلى أن وزير التعليم تعامل معه ومع العاملين في المدرسة بكل احترام، وطلب أخذ صورة تذكارية معنا جميعا لما وجده من التزام من الطلبة والمدرسين.وجاءت تعليقات محمد بكر، بعدما انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن مدير إدارة تعليمية في مصر وافته المنية إثر تعرضه للتوبيخ من وزير التعليم الذي كان يقوم بزيارة مفاجئة إلى المدرسة.

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