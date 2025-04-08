هل توفي مسؤول تعليمي مصري بعد تلقيه إهانة من الوزير؟

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183 د
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08:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
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الإنسان والثقافة
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البرنامج المسائي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
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29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
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نبض افريقيا
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11:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250408/هل-توفي-مسؤول-تعليمي-مصري-بعد-تلقيه-إهانة-من-الوزير-1099330976.html
هل توفي مسؤول تعليمي مصري بعد تلقيه إهانة من الوزير؟
هل توفي مسؤول تعليمي مصري بعد تلقيه إهانة من الوزير؟
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول مصري تفاصيل ما حدث خلال زيارة وزير التعليم لإحدى المدارس في محافظة المنوفية وعلاقة ذلك بوفاة مسؤول آخر عقب تلك الزيارة. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T10:38+0000
2025-04-08T10:38+0000
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وقال محمد بكر، مدير المدرسة، التي زارها وزير التعليم محمد عبد اللطيف، أمس الاثنين، إنه كان حاضرا خلال زيارة الوزير، وأن مدير الإدارة أسامة البسيوني، الذي وافته المنية، لم يحدث بينه وبين الوزير أي مشادات كلامية، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.وتابع: "الوزير لم يعنف أو يهين البسيوني خلال الزيارة، ولم أسمع أي حوار بينهما".وأردف: "البسيوني، كان واقف خلف الوزير ولم أسمع أي كلام أساسا، وأثناء دخولي المدرسة مع الوزير لم أره نهائيا".ولفت مدير المدرسة إلى أن وزير التعليم تعامل معه ومع العاملين في المدرسة بكل احترام، وطلب أخذ صورة تذكارية معنا جميعا لما وجده من التزام من الطلبة والمدرسين.وجاءت تعليقات محمد بكر، بعدما انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن مدير إدارة تعليمية في مصر وافته المنية إثر تعرضه للتوبيخ من وزير التعليم الذي كان يقوم بزيارة مفاجئة إلى المدرسة.
https://sarabic.ae/20250211/فتح-تحقيق-تصرف-مدير-مدرسة-وزوجته-أمام-الطلاب-يثير-ضجة-في-مصر-1097674140.html
https://sarabic.ae/20220912/مصر-فرض-غرامة-مالية-على-التلاميذ-في-حال-غيابهم-عن-المدرسة-دون-عذر-1067653939.html
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منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن

هل توفي مسؤول تعليمي مصري بعد تلقيه إهانة من الوزير؟

10:38 GMT 08.04.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorمستشفى مصري
مستشفى مصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
كشف مسؤول مصري تفاصيل ما حدث خلال زيارة وزير التعليم لإحدى المدارس في محافظة المنوفية وعلاقة ذلك بوفاة مسؤول آخر عقب تلك الزيارة.
وقال محمد بكر، مدير المدرسة، التي زارها وزير التعليم محمد عبد اللطيف، أمس الاثنين، إنه كان حاضرا خلال زيارة الوزير، وأن مدير الإدارة أسامة البسيوني، الذي وافته المنية، لم يحدث بينه وبين الوزير أي مشادات كلامية، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.
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وتابع: "الوزير لم يعنف أو يهين البسيوني خلال الزيارة، ولم أسمع أي حوار بينهما".
وأردف: "البسيوني، كان واقف خلف الوزير ولم أسمع أي كلام أساسا، وأثناء دخولي المدرسة مع الوزير لم أره نهائيا".
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ولفت مدير المدرسة إلى أن وزير التعليم تعامل معه ومع العاملين في المدرسة بكل احترام، وطلب أخذ صورة تذكارية معنا جميعا لما وجده من التزام من الطلبة والمدرسين.
وجاءت تعليقات محمد بكر، بعدما انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن مدير إدارة تعليمية في مصر وافته المنية إثر تعرضه للتوبيخ من وزير التعليم الذي كان يقوم بزيارة مفاجئة إلى المدرسة.
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