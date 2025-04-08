هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250408/هل-هناك-اختلاف-في-معالجة-الذكور-والإناث-للألم-1099341796.html
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
سبوتنيك عربي
سلالة بشرية غير معروفة عاشت في الصحراء الخضراء قبل 7 آلاف عام، هذا ما يكشفه الحمض النووي القديم. يبدو أن هرمون الإستروجين الأنثوي، جنباً إلى جنب مع... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T13:17+0000
2025-04-08T13:17+0000
راديو
مرايا العلوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099341979_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_d995cc9e13c992655c59c5576d4ac710.png
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
سبوتنيك عربي
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
وقد تكون ثورات الصهارة الضخمة قد فصلت أفريقيا وأمريكا الجنوبية عن بعضها بعضا.. وكذلك، لماذا الكنغر لديها ثلاثة مهابل؟وجد فريق بحثي أن أفراد الـ "Takarkori" يمتلكون علامات وراثية متميزة عن السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يشير إلى أنهم كانوا من نسل وسلالة غير معروفة من قبل، ومعزولة نسبيا، تنحسر عن سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ نحو 50 ألف عام. لكن هؤلاء الأفراد ممن عاشوا في (ليبيا اليوم) لديهم بعض أسلاف من بلاد الشام، وهي منطقة تعد امتدادا لحدود البحر الأبيض المتوسط الشرقي.قد تساعد هرمونات الإناث الجنسية (الإستروجين والبروجسترون) في تخفيف الألم، ويظهر ذلك تماما في الإناث أكثر بكثير من الذكور.وكان الانقسام بين أمريكا الجنوبية وأفريقيا قبل 135 مليون عام وكأنه قضية بركانية بامتياز، كما اكتشف أبحاث جديدة. وقد أدى الانفصال القاري إلى أكثر من 16 مليون كيلومتر مكعب من الصهارة التي لا تزال مستمرة وموجودة كصخور بركانية في أمريكا الجنوبية، وفي أفريقيا، وفي قاع المحيط الأطلسي. في بعض الأماكن في ناميبيا وأنغولا، يبلغ سمك هذه الطبقات الصخرية البركانية سمكها واحد كيلومتر.وهذا الفهم المحسّن لتوقيت الانفجار قد يعطي الباحثين فكرة أفضل عما أدى إلى الانهيار وكذلك تأثيراته على المناخ.
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099341979_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_fd87d985574715993cc22e4af8cd7d48.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مرايا العلوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أفريقيا, аудио
مرايا العلوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أفريقيا, аудио

هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟

13:17 GMT 08.04.2025
راديو
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
تابعنا عبر
سلالة بشرية غير معروفة عاشت في الصحراء الخضراء قبل 7 آلاف عام، هذا ما يكشفه الحمض النووي القديم. يبدو أن هرمون الإستروجين الأنثوي، جنباً إلى جنب مع البروجسترون، هو السبب الرئيسي لفرق جوهري في كيفية معالجة الذكور والإناث للألم.
وقد تكون ثورات الصهارة الضخمة قد فصلت أفريقيا وأمريكا الجنوبية عن بعضها بعضا.. وكذلك، لماذا الكنغر لديها ثلاثة مهابل؟

الكنغر غريبة جدًا من الخارج.. إنها أكبر الجرابيات في العالم، وهي تقفز للتجول والسير، وتستخدم ذيولها كطرف خامس. لكنها أيضا غير عادية من الداخل.. لدى الكنغر من الإناث اثنان من عضو المهبل - أو ثلاثة، إذا كانت قد أنجبت. لماذا إذن يمكن أن يكون ذلك؟

وجد فريق بحثي أن أفراد الـ "Takarkori" يمتلكون علامات وراثية متميزة عن السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يشير إلى أنهم كانوا من نسل وسلالة غير معروفة من قبل، ومعزولة نسبيا، تنحسر عن سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ نحو 50 ألف عام. لكن هؤلاء الأفراد ممن عاشوا في (ليبيا اليوم) لديهم بعض أسلاف من بلاد الشام، وهي منطقة تعد امتدادا لحدود البحر الأبيض المتوسط الشرقي.
كما أظهر الحمض النووي (للقدماء ممن عاشوا فيما يسمى اليوم ليبيا) آثارا للأصل البدائي من إنسان النياندرتال الذي كان لا يمكن الحصول عليها سوى من خارج أفريقيا، حيث عاش البشر البدائيون في أوراسيا!
قد تساعد هرمونات الإناث الجنسية (الإستروجين والبروجسترون) في تخفيف الألم، ويظهر ذلك تماما في الإناث أكثر بكثير من الذكور.
وبهذه الطريقة، فإن الخلايا المناعية التي تصنع مسكنات الألم، التي تسمى الخلايا التائية التنظيمية (TREGS)، تقوم بتعطيل إشارات الألم الناتجة عن الخلايا العصبية في الحبل الشوكي، وهذا يمنع تلك الإشارات بشكل أساسي من الوصول إلى الدماغ.
وكان الانقسام بين أمريكا الجنوبية وأفريقيا قبل 135 مليون عام وكأنه قضية بركانية بامتياز، كما اكتشف أبحاث جديدة. وقد أدى الانفصال القاري إلى أكثر من 16 مليون كيلومتر مكعب من الصهارة التي لا تزال مستمرة وموجودة كصخور بركانية في أمريكا الجنوبية، وفي أفريقيا، وفي قاع المحيط الأطلسي. في بعض الأماكن في ناميبيا وأنغولا، يبلغ سمك هذه الطبقات الصخرية البركانية سمكها واحد كيلومتر.
وهذا الفهم المحسّن لتوقيت الانفجار قد يعطي الباحثين فكرة أفضل عما أدى إلى الانهيار وكذلك تأثيراته على المناخ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала