https://sarabic.ae/20250408/هل-هناك-اختلاف-في-معالجة-الذكور-والإناث-للألم-1099341796.html

هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟

هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟

سبوتنيك عربي

سلالة بشرية غير معروفة عاشت في الصحراء الخضراء قبل 7 آلاف عام، هذا ما يكشفه الحمض النووي القديم. يبدو أن هرمون الإستروجين الأنثوي، جنباً إلى جنب مع... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T13:17+0000

2025-04-08T13:17+0000

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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟ سبوتنيك عربي هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟

وقد تكون ثورات الصهارة الضخمة قد فصلت أفريقيا وأمريكا الجنوبية عن بعضها بعضا.. وكذلك، لماذا الكنغر لديها ثلاثة مهابل؟وجد فريق بحثي أن أفراد الـ "Takarkori" يمتلكون علامات وراثية متميزة عن السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يشير إلى أنهم كانوا من نسل وسلالة غير معروفة من قبل، ومعزولة نسبيا، تنحسر عن سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ نحو 50 ألف عام. لكن هؤلاء الأفراد ممن عاشوا في (ليبيا اليوم) لديهم بعض أسلاف من بلاد الشام، وهي منطقة تعد امتدادا لحدود البحر الأبيض المتوسط الشرقي.قد تساعد هرمونات الإناث الجنسية (الإستروجين والبروجسترون) في تخفيف الألم، ويظهر ذلك تماما في الإناث أكثر بكثير من الذكور.وكان الانقسام بين أمريكا الجنوبية وأفريقيا قبل 135 مليون عام وكأنه قضية بركانية بامتياز، كما اكتشف أبحاث جديدة. وقد أدى الانفصال القاري إلى أكثر من 16 مليون كيلومتر مكعب من الصهارة التي لا تزال مستمرة وموجودة كصخور بركانية في أمريكا الجنوبية، وفي أفريقيا، وفي قاع المحيط الأطلسي. في بعض الأماكن في ناميبيا وأنغولا، يبلغ سمك هذه الطبقات الصخرية البركانية سمكها واحد كيلومتر.وهذا الفهم المحسّن لتوقيت الانفجار قد يعطي الباحثين فكرة أفضل عما أدى إلى الانهيار وكذلك تأثيراته على المناخ.

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