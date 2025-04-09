https://sarabic.ae/20250409/فوضى-تعكر-صفو-الافتتاح-التجريبي-لمشروع-تطوير-منطقة-أهرامات-الجيزة--1099392613.html
فوضى تعكر صفو الافتتاح التجريبي لمشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة
فوضى تعكر صفو الافتتاح التجريبي لمشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة
سبوتنيك عربي
شهد الافتتاح التجريبي لمشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة اليوم واقعة مؤسفة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمع عدد من الخيالة والهجانة... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
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وظهرت المقاطع في البداية دون أي تدخل من قوات الأمن، مما خلق مشهدًا غير حضاري يناقض الصورة التي سعت الجهات المعنية لتقديمها، قبل أن يصل أفراد الأمن لاحقًا في محاولة للسيطرة على الموقف.وأثار المتجمعون حالة من الفوضى مرددين عبارات تعبر عن رفضهم لمشروع التطوير، رغم الاستعدادات الكبيرة التي سبقت الافتتاح.جاءت هذه الأحداث بالتزامن مع الافتتاح التجريبي للمشروع، الذي يهدف إلى تقديم تجربة سياحية متكاملة تبدأ من البوابة الجديدة على طريق الفيوم، وتمتد عبر محطات تشمل منطقة البانوراما وأبو الهول، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والترفيهية المصاحبة.وقال موقع "فيتو" إن وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، كان قد تفقد اللمسات النهائية للمشروع، حيث اطمأن على كافة التفاصيل الخاصة بالتجربة السياحية التي سيمر بها الزائرون منذ دخولهم من البوابات الجديدة حتى انتهاء الجولة.رافقه خلال الجولة عدد من المسؤولين، بالإضافة إلى عدد من ممثلي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورغم الطموح الكبير الذي يمثله المشروع في تطوير المنطقة ورفع مستوى الخدمات السياحية، إلا أن الواقعة كشف عن تحديات تتعلق بتنظيم العمل وضمان سلاسة الحركة أمام الزائرين، مما يفرض على الجهات المعنية مراجعة آلية التعامل مع مثل هذه المواقف لضمان عدم تكرارها خلال الافتتاح الرسمي.ويبقى المشروع واحدًا من أبرز المشروعات السياحية التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية، لكن نجاحه سيتوقف على قدرة المسؤولين على معالجة الثغرات وتقديم تجربة متكاملة تليق بزوار أحد أهم المواقع الأثرية في العالم.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
فوضى تعكر صفو الافتتاح التجريبي لمشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة
شهد الافتتاح التجريبي لمشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة اليوم واقعة مؤسفة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمع عدد من الخيالة والهجانة وقطعهم الطريق أمام حركة الزائرين والسياح والحافلات السياحية.
وظهرت المقاطع في البداية دون أي تدخل من قوات الأمن، مما خلق مشهدًا غير حضاري يناقض الصورة التي سعت الجهات المعنية لتقديمها، قبل أن يصل أفراد الأمن لاحقًا في محاولة للسيطرة على الموقف.
وأثار المتجمعون حالة من الفوضى مرددين عبارات تعبر عن رفضهم لمشروع التطوير، رغم الاستعدادات الكبيرة التي سبقت الافتتاح.
جاءت هذه الأحداث بالتزامن مع الافتتاح التجريبي للمشروع، الذي يهدف إلى تقديم تجربة سياحية متكاملة تبدأ من البوابة الجديدة على طريق الفيوم، وتمتد عبر محطات تشمل منطقة البانوراما وأبو الهول، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والترفيهية المصاحبة.
وقال موقع
"فيتو" إن وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، كان قد تفقد اللمسات النهائية للمشروع، حيث اطمأن على كافة التفاصيل الخاصة بالتجربة السياحية التي سيمر بها الزائرون منذ دخولهم من البوابات الجديدة حتى انتهاء الجولة.
29 سبتمبر 2023, 16:53 GMT
رافقه خلال الجولة عدد من المسؤولين، بالإضافة إلى عدد من ممثلي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورغم الطموح الكبير الذي يمثله المشروع في تطوير المنطقة ورفع مستوى الخدمات السياحية، إلا أن الواقعة كشف عن تحديات تتعلق بتنظيم العمل وضمان سلاسة الحركة أمام الزائرين، مما يفرض على الجهات المعنية مراجعة آلية التعامل مع مثل هذه المواقف لضمان عدم تكرارها خلال الافتتاح الرسمي.
ويبقى المشروع واحدًا من أبرز المشروعات السياحية التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية، لكن نجاحه سيتوقف على قدرة المسؤولين على معالجة الثغرات وتقديم تجربة متكاملة تليق بزوار أحد أهم المواقع الأثرية في العالم.