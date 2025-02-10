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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
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66 مليون مشاهدة في ساعات.. "مستر بيست" يفتح الأبواب المغلقة في الأهرامات
66 مليون مشاهدة في ساعات.. "مستر بيست" يفتح الأبواب المغلقة في الأهرامات
سبوتنيك عربي
حصد اليوتيوبر الأمريكي الشهير، مستر بيست، نحو 66 مليون مشاهدة في يوم واحد إثر عرض حلقة من داخل أهرامات الجيزة المصرية. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T16:32+0000
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وعرض جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف بـ"مستر بيست"، حلقة خاصة على "يوتيوب" بعنوان "قضية 100 ساعة داخل الأهرامات" لتحقق تفاعلا واسعا بعد ساعات نشرها للجمهور.واستغرق تصوير حلقة مستر بيست، نحو 100 ساعة ومثل عرضها نقطة تحول كبيرة في تنشيط السياحة المصرية، حسبما ذكر مدير عام لجنة مصر للأفلام أحمد سامي بدوي، في تصريحات تلفزيونية.ولفت بدوي إلى أن السلطات المصرية قدمت تسهيلات غير مسبوقة لإنجازه عملية التصوير تضمنت استخراج التصريحات اللازمة في وقت قياسي.وأوضح أن عملية التصوير تضمنت فتح أبواب لم يتم فتحها للجمهور من قبل، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في نجاح الفيديو، الذي يظهر عظمة مصر وتاريخها.وأشار مدير عام لجنة مصر للأفلام إلى أن مشاركة عالم الآثار المصري زاهي حواس، في التصوير منح الحلقة بعدا استثنائيا فيما يتعلق بسرد التاريخ والشرح المفصل الذي قدمه عن الأهرامات.
https://sarabic.ae/20250209/مغامرة-أسطورية-أشهر-يوتيوبر-في-العالم-يدفن-كنزا-بقيمة-10-آلاف-دولار-داخل-الأهرامات-فيديو-1097603297.html
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66 مليون مشاهدة في ساعات.. "مستر بيست" يفتح الأبواب المغلقة في الأهرامات

16:32 GMT 10.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorأهرامات الجيزرة في مصر
أهرامات الجيزرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
حصد اليوتيوبر الأمريكي الشهير، مستر بيست، نحو 66 مليون مشاهدة في يوم واحد إثر عرض حلقة من داخل أهرامات الجيزة المصرية.
وعرض جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف بـ"مستر بيست"، حلقة خاصة على "يوتيوب" بعنوان "قضية 100 ساعة داخل الأهرامات" لتحقق تفاعلا واسعا بعد ساعات نشرها للجمهور.
الأهرامات المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
مجتمع
مغامرة أسطورية.. أشهر يوتيوبر في العالم يدفن كنزا بقيمة 10 آلاف دولار داخل الأهرامات.. فيديو
أمس, 07:29 GMT
واستغرق تصوير حلقة مستر بيست، نحو 100 ساعة ومثل عرضها نقطة تحول كبيرة في تنشيط السياحة المصرية، حسبما ذكر مدير عام لجنة مصر للأفلام أحمد سامي بدوي، في تصريحات تلفزيونية.
ولفت بدوي إلى أن السلطات المصرية قدمت تسهيلات غير مسبوقة لإنجازه عملية التصوير تضمنت استخراج التصريحات اللازمة في وقت قياسي.
وأوضح أن عملية التصوير تضمنت فتح أبواب لم يتم فتحها للجمهور من قبل، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في نجاح الفيديو، الذي يظهر عظمة مصر وتاريخها.
وأشار مدير عام لجنة مصر للأفلام إلى أن مشاركة عالم الآثار المصري زاهي حواس، في التصوير منح الحلقة بعدا استثنائيا فيما يتعلق بسرد التاريخ والشرح المفصل الذي قدمه عن الأهرامات.
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