https://sarabic.ae/20250210/66-مليون-مشاهدة-في-ساعات-مستر-بيست-يفتح-الأبواب-المغلقة-في-الأهرامات-1097647379.html
66 مليون مشاهدة في ساعات.. "مستر بيست" يفتح الأبواب المغلقة في الأهرامات
66 مليون مشاهدة في ساعات.. "مستر بيست" يفتح الأبواب المغلقة في الأهرامات
سبوتنيك عربي
حصد اليوتيوبر الأمريكي الشهير، مستر بيست، نحو 66 مليون مشاهدة في يوم واحد إثر عرض حلقة من داخل أهرامات الجيزة المصرية. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T16:32+0000
2025-02-10T16:32+0000
2025-02-10T16:32+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097647752_0:1:1024:577_1920x0_80_0_0_c18da0e11396a32b665907f615b3684f.jpg
وعرض جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف بـ"مستر بيست"، حلقة خاصة على "يوتيوب" بعنوان "قضية 100 ساعة داخل الأهرامات" لتحقق تفاعلا واسعا بعد ساعات نشرها للجمهور.واستغرق تصوير حلقة مستر بيست، نحو 100 ساعة ومثل عرضها نقطة تحول كبيرة في تنشيط السياحة المصرية، حسبما ذكر مدير عام لجنة مصر للأفلام أحمد سامي بدوي، في تصريحات تلفزيونية.ولفت بدوي إلى أن السلطات المصرية قدمت تسهيلات غير مسبوقة لإنجازه عملية التصوير تضمنت استخراج التصريحات اللازمة في وقت قياسي.وأوضح أن عملية التصوير تضمنت فتح أبواب لم يتم فتحها للجمهور من قبل، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في نجاح الفيديو، الذي يظهر عظمة مصر وتاريخها.وأشار مدير عام لجنة مصر للأفلام إلى أن مشاركة عالم الآثار المصري زاهي حواس، في التصوير منح الحلقة بعدا استثنائيا فيما يتعلق بسرد التاريخ والشرح المفصل الذي قدمه عن الأهرامات.
https://sarabic.ae/20250209/مغامرة-أسطورية-أشهر-يوتيوبر-في-العالم-يدفن-كنزا-بقيمة-10-آلاف-دولار-داخل-الأهرامات-فيديو-1097603297.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097647752_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_78d487002a20e320bb7978a6479b44df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن
منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن
66 مليون مشاهدة في ساعات.. "مستر بيست" يفتح الأبواب المغلقة في الأهرامات
حصد اليوتيوبر الأمريكي الشهير، مستر بيست، نحو 66 مليون مشاهدة في يوم واحد إثر عرض حلقة من داخل أهرامات الجيزة المصرية.
وعرض جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف بـ"مستر بيست"، حلقة خاصة على "يوتيوب" بعنوان "قضية 100 ساعة داخل الأهرامات" لتحقق تفاعلا واسعا بعد ساعات نشرها للجمهور.
واستغرق تصوير حلقة مستر بيست، نحو 100 ساعة ومثل عرضها نقطة تحول كبيرة في تنشيط السياحة
المصرية، حسبما ذكر مدير عام لجنة مصر للأفلام أحمد سامي بدوي، في تصريحات تلفزيونية.
ولفت بدوي إلى أن السلطات المصرية قدمت تسهيلات غير مسبوقة لإنجازه عملية التصوير تضمنت استخراج التصريحات اللازمة في وقت قياسي.
وأوضح أن عملية التصوير تضمنت فتح أبواب لم يتم فتحها للجمهور من قبل، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في نجاح الفيديو، الذي يظهر عظمة مصر
وتاريخها.
وأشار مدير عام لجنة مصر للأفلام إلى أن مشاركة عالم الآثار المصري زاهي حواس، في التصوير منح الحلقة بعدا استثنائيا فيما يتعلق بسرد التاريخ والشرح المفصل الذي قدمه عن الأهرامات
.