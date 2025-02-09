https://sarabic.ae/20250209/مغامرة-أسطورية-أشهر-يوتيوبر-في-العالم-يدفن-كنزا-بقيمة-10-آلاف-دولار-داخل-الأهرامات-فيديو-1097603297.html

مغامرة أسطورية.. أشهر يوتيوبر في العالم يدفن كنزا بقيمة 10 آلاف دولار داخل الأهرامات.. فيديو

مغامرة أسطورية.. أشهر يوتيوبر في العالم يدفن كنزا بقيمة 10 آلاف دولار داخل الأهرامات.. فيديو

سبوتنيك عربي

أطلق اليوتيوبر الأمريكي الشهير مستر بيست أحدث حلقاته بعنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات"، والتي حققت مشاهدات قياسية تجاوزت 32 مليون مشاهدة (حتى الآن) خلال... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T07:29+0000

2025-02-09T07:29+0000

2025-02-09T07:29+0000

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جاء الفيديو في إطار مغامرة استكشافية غير مسبوقة داخل الأهرامات الثلاثة، حيث خاض مستر بيست وفريقه تجربة فريدة وصلوا خلالها إلى أعماق 30 مترا تحت الأرض، مستكشفين غرف دفن قديمة يُعتقد أنها كانت تضم جثامين الفراعنة. واستخدم الفريق تقنيات تصوير متطورة، ما أضفى على الحلقة طابعا بصريا مذهلا أبهر المشاهدين.كما أثار الفيديو نقاشات واسعة حول الفراعنة والتقنيات الغامضة وراء بناء الأهرامات، ولم تخلُ الحلقة من تساؤلات حول نظريات الكائنات الفضائية ودورها المزعوم في تشييد المعالم المصرية القديمة.دعم رسمي وموافقة استثنائيةحصل مستر بيست على تصاريح تصوير خاصة من السلطات المصرية التي قدمت الدعم اللوجستي اللازم لضمان سلاسة الإنتاج.وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، عمرو القاضي لوسائل إعلام محلية، أن اليوتيوبر الشهير تواصل مع الوزارة عبر شركة إنتاج، وتم الاتفاق على التصوير خارج أوقات العمل الرسمية للأهرامات، مؤكدًا أن الجهات المعنية لم تتدخل في محتوى الفيديو أو تفرض أي توجيهات عليه. تفاعل ضخم على مواقع التواصلوأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم #MrBeastPyramids قوائم التريند عالميا، وسط موجة من التعليقات الحماسية من المتابعين الذين أشادوا بروعة التصوير والإنتاج.في المقابل، أثارت بعض التساؤلات التي طرحها مستر بيست، مثل دور الكائنات الفضائية في بناء الأهرامات، جدلا واسعا بين مؤيدي هذه الفكرة ومنتقديها، مما زاد من زخم النقاش حول الحلقة.مغامرة فريدة وترسيخ عالمي للسياحة المصريةوعبر هذا الفيديو، قدم مستر بيست تجربة غير مسبوقة في استكشاف أحد أعظم المعالم التاريخية في العالم، وسلط الضوء على إبداع الفراعنة والتصميم الهندسي الفريد للأهرامات.كما ساهمت الحلقة في تعزيز الاهتمام بالسياحة المصرية عالميا، خاصة بين الأجيال الشابة التي تمثل شريحة كبيرة من متابعيه.

https://sarabic.ae/20241231/لغز-التوابيت-المعاد-دفنها-اكتشاف-مذهل-في-مصر-يكشف-سرا-جديدا-للفراعنة-1096361036.html

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