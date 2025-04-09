https://sarabic.ae/20250409/ويتكوف-يحدد-شرطا-للمفاوضات-مع-إيران-في-عمان-1099361767.html

ويتكوف يحدد شرطا للمفاوضات مع إيران في عمان

ويتكوف يحدد شرطا للمفاوضات مع إيران في عمان

سبوتنيك عربي

نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن فريق المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل رسائل يحث فيها طهران على إجراء محادثات مباشرة عبر... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T07:09+0000

2025-04-09T07:09+0000

2025-04-09T07:09+0000

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وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الذي لم تذكره اسمه، أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط لن يذهب إلى عمان إذا لم تكن المفاوضات مباشرة.وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران ستتم بشكل مباشر يوم السبت. كما أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن المفاوضات ستشمل مشاركة ويتكوف.وفي مارس الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مقترحا بإجراء محادثات نووية، لكنه حذر من أن إيران لديها مهلة شهرين فقط للدبلوماسية.وفي سياق آخر، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو عن أمل موسكو في أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من بدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني برعاية سلطنة عمان، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا المجال.تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركيةنتنياهو: إذا طالت المفاوضات مع إيران حول السلاح النووي أكثر من اللازم فسيكون الحل عسكريا

https://sarabic.ae/20250408/إيران-تكشف-ما-يهمها-من-المفاوضات-مع-أمريكا-وتنفي-تبادل-رسالة-أخرى-بعد-ردها-على-ترامب-1099329766.html

https://sarabic.ae/20250407/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-إلى-أمريكا-لا-نسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-ولا-للحروب-والأزمات-1099306669.html

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