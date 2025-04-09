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ويتكوف يحدد شرطا للمفاوضات مع إيران في عمان
ويتكوف يحدد شرطا للمفاوضات مع إيران في عمان
سبوتنيك عربي
نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن فريق المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل رسائل يحث فيها طهران على إجراء محادثات مباشرة عبر... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T07:09+0000
2025-04-09T07:09+0000
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وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الذي لم تذكره اسمه، أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط لن يذهب إلى عمان إذا لم تكن المفاوضات مباشرة.وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران ستتم بشكل مباشر يوم السبت. كما أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن المفاوضات ستشمل مشاركة ويتكوف.وفي مارس الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مقترحا بإجراء محادثات نووية، لكنه حذر من أن إيران لديها مهلة شهرين فقط للدبلوماسية.وفي سياق آخر، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو عن أمل موسكو في أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من بدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني برعاية سلطنة عمان، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا المجال.تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركيةنتنياهو: إذا طالت المفاوضات مع إيران حول السلاح النووي أكثر من اللازم فسيكون الحل عسكريا
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https://sarabic.ae/20250407/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-إلى-أمريكا-لا-نسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-ولا-للحروب-والأزمات-1099306669.html
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العالم, إيران, واشنطن, أخبار الشرق الأوسط
العالم, إيران, واشنطن, أخبار الشرق الأوسط

ويتكوف يحدد شرطا للمفاوضات مع إيران في عمان

07:09 GMT 09.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن فريق المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل رسائل يحث فيها طهران على إجراء محادثات مباشرة عبر سلطنة عمان، حيث من المقرر عقد اجتماع السبت المقبل.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الذي لم تذكره اسمه، أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط لن يذهب إلى عمان إذا لم تكن المفاوضات مباشرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات بأن ويتكوف سيسافر على الأرجح إلى العاصمة الإيرانية طهران إذا وجهت له الدعوة لزيارتها.

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أمس, 09:52 GMT
وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران ستتم بشكل مباشر يوم السبت. كما أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن المفاوضات ستشمل مشاركة ويتكوف.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء مفاوضات مع إيران، مشيراً إلى أن لقاء "على مستوى عال تقريبا" سيعقد يوم السبت المقبل.

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7 أبريل, 15:55 GMT
وفي مارس الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مقترحا بإجراء محادثات نووية، لكنه حذر من أن إيران لديها مهلة شهرين فقط للدبلوماسية.
وفي سياق آخر، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو عن أمل موسكو في أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من بدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني برعاية سلطنة عمان، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا المجال.
تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركية
نتنياهو: إذا طالت المفاوضات مع إيران حول السلاح النووي أكثر من اللازم فسيكون الحل عسكريا
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