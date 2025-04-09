https://sarabic.ae/20250409/ويتكوف-يحدد-شرطا-للمفاوضات-مع-إيران-في-عمان-1099361767.html
ويتكوف يحدد شرطا للمفاوضات مع إيران في عمان
ويتكوف يحدد شرطا للمفاوضات مع إيران في عمان
سبوتنيك عربي
نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن فريق المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل رسائل يحث فيها طهران على إجراء محادثات مباشرة عبر... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T07:09+0000
2025-04-09T07:09+0000
2025-04-09T07:09+0000
العالم
إيران
واشنطن
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_0:0:1088:613_1920x0_80_0_0_bdcdacee5407837431186619d3540dff.jpg
وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الذي لم تذكره اسمه، أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط لن يذهب إلى عمان إذا لم تكن المفاوضات مباشرة.وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران ستتم بشكل مباشر يوم السبت. كما أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن المفاوضات ستشمل مشاركة ويتكوف.وفي مارس الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مقترحا بإجراء محادثات نووية، لكنه حذر من أن إيران لديها مهلة شهرين فقط للدبلوماسية.وفي سياق آخر، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو عن أمل موسكو في أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من بدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني برعاية سلطنة عمان، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا المجال.تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركيةنتنياهو: إذا طالت المفاوضات مع إيران حول السلاح النووي أكثر من اللازم فسيكون الحل عسكريا
https://sarabic.ae/20250408/إيران-تكشف-ما-يهمها-من-المفاوضات-مع-أمريكا-وتنفي-تبادل-رسالة-أخرى-بعد-ردها-على-ترامب-1099329766.html
https://sarabic.ae/20250407/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-إلى-أمريكا-لا-نسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-ولا-للحروب-والأزمات-1099306669.html
إيران
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_53:0:1020:725_1920x0_80_0_0_935d09275d84fc2d36a013c504cd53ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, واشنطن, أخبار الشرق الأوسط
العالم, إيران, واشنطن, أخبار الشرق الأوسط
ويتكوف يحدد شرطا للمفاوضات مع إيران في عمان
نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن فريق المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل رسائل يحث فيها طهران على إجراء محادثات مباشرة عبر سلطنة عمان، حيث من المقرر عقد اجتماع السبت المقبل.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الذي لم تذكره اسمه، أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط لن يذهب إلى عمان إذا لم تكن المفاوضات مباشرة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات بأن ويتكوف سيسافر على الأرجح إلى العاصمة الإيرانية طهران إذا وجهت له الدعوة لزيارتها.
وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران ستتم بشكل مباشر يوم السبت. كما أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن المفاوضات ستشمل مشاركة ويتكوف.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء مفاوضات مع إيران، مشيراً إلى أن لقاء "على مستوى عال تقريبا" سيعقد يوم السبت المقبل.
وفي مارس الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مقترحا بإجراء محادثات نووية، لكنه حذر من أن إيران لديها مهلة شهرين فقط للدبلوماسية.
وفي سياق آخر، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو عن أمل موسكو في أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من بدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني برعاية سلطنة عمان، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا المجال.