https://sarabic.ae/20250410/أول-تعليق-من-الحكومة-السودانية-على-تقارير-إرسال-مبعوث-البرهان-إلى-إسرائيل-1099414273.html

أول تعليق من الحكومة السودانية على تقارير إرسال مبعوث البرهان إلى إسرائيل

أول تعليق من الحكومة السودانية على تقارير إرسال مبعوث البرهان إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

نفت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، "إرسال أي مبعوث إلى إسرائيل"، بعد أيام من تداول إعلام محلي خبر زيارة سرية للفريق أول الصادق إسماعيل، المبعوث الشخصي لرئيس... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T13:38+0000

2025-04-10T13:38+0000

2025-04-10T13:38+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091846514_0:0:1667:938_1920x0_80_0_0_52f4493bf61484e9422196136d0f4787.jpg

وأكد وزير الإعلام السوداني، خالد علي الأعيسر، أن "الحكومة السودانية لم ترسل أي مبعوث إلى إسرائيل"، مضيفا أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.ودعا الأعيسر، وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والموضوعية والمهنية وتجنب نشر معلومات غير موثوقة".وكان مصدر عسكري داخل الجيش السوداني، كشف أن "الفريق الصادق إسماعيل، المدير السابق لمكتب القائد العام، والذي عيّنه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مبعوثاً شخصياً له بعد ترقيته لرتبة الفريق، زار إسرائيل سراً، الأسبوع الماضي".وحمل مبعوث البرهان، رسائل عدة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحمل رغبة البرهان في إكمال خطوات التطبيع بين البلدين والترتيب للتوقيع على "اتفاقات أبراهام"، مقابل نيل الدعم الإسرائيلي للسودان في المرحلة المقبلة، بحسب الصحيفة.وتعهد البرهان، لإسرائيل في هذا السياق، "بإكمال أي التزامات او شروط تضعها تل أبيب في سبيل إتمام الاتفاق (لتطبيع العلاقات) في أقرب وقت ممكن"، بحسب الصيحفة.ونقلت الصحيفة السودانية عن المصدر، قوله إن "البرهان أوصل رسالته إلى إسرائيل حول شعوره بعدم التعاون في ظرف الحرب الدائرة منذ عامين، وأنه كان يتعشم في الحصول على أسلحة تمكنه من التغلب على قوات الدعم السريع منذ بدايات الحرب".وتابع المصدر أن "البرهان أكد لإسرائيل، أنه كان يأمل في الحصول على هذه المساعدة في توقيت مهم للغاية، كان من شأنه أن يسهم في تحقيق انفراجة حقيقية في العلاقات بين البلدين ويبدل من رأي كثير من السودانيين تجاه إسرائيل".وكانت مصادر إسرائيلية، قد قالت إن "تل أبيب تبذل جهودا مع الأطراف السودانية لإنهاء القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فإن "إسرائيل تستغل علاقاتها مع جنرالات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لحثهم على إنهاء القتال".وكان السودان وإسرائيل، قد اتفقا على تطبيع العلاقات، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من اتفاقيات "أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع 3 دول عربية أخرى، (الإمارات والبحرين والمغرب)، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.

https://sarabic.ae/20241008/السودان-يعلق-رسميا-على-إمكانية-انتقال-السنوار-إلى-أراضيه-في-إطار-صفقة-مع-إسرائيل-1093538747.html

https://sarabic.ae/20240722/تقرير-أنباء-مقلقة-في-إسرائيل-بشأن-العلاقات-الدبلوماسية-الجديدة-بين-السودان-وإيران-1091021165.html

https://sarabic.ae/20230419/إعلام-عبري-إسرائيل-تبذل-جهودا-لحث-أطراف-النزاع-في-السودان-على-إنهاء-القتال-1076100910.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي