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https://sarabic.ae/20250410/أول-تعليق-من-الحكومة-السودانية-على-تقارير-إرسال-مبعوث-البرهان-إلى-إسرائيل-1099414273.html
أول تعليق من الحكومة السودانية على تقارير إرسال مبعوث البرهان إلى إسرائيل
أول تعليق من الحكومة السودانية على تقارير إرسال مبعوث البرهان إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
نفت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، "إرسال أي مبعوث إلى إسرائيل"، بعد أيام من تداول إعلام محلي خبر زيارة سرية للفريق أول الصادق إسماعيل، المبعوث الشخصي لرئيس... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T13:38+0000
2025-04-10T13:38+0000
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وأكد وزير الإعلام السوداني، خالد علي الأعيسر، أن "الحكومة السودانية لم ترسل أي مبعوث إلى إسرائيل"، مضيفا أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.ودعا الأعيسر، وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والموضوعية والمهنية وتجنب نشر معلومات غير موثوقة".وكان مصدر عسكري داخل الجيش السوداني، كشف أن "الفريق الصادق إسماعيل، المدير السابق لمكتب القائد العام، والذي عيّنه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مبعوثاً شخصياً له بعد ترقيته لرتبة الفريق، زار إسرائيل سراً، الأسبوع الماضي".وحمل مبعوث البرهان، رسائل عدة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحمل رغبة البرهان في إكمال خطوات التطبيع بين البلدين والترتيب للتوقيع على "اتفاقات أبراهام"، مقابل نيل الدعم الإسرائيلي للسودان في المرحلة المقبلة، بحسب الصحيفة.وتعهد البرهان، لإسرائيل في هذا السياق، "بإكمال أي التزامات او شروط تضعها تل أبيب في سبيل إتمام الاتفاق (لتطبيع العلاقات) في أقرب وقت ممكن"، بحسب الصيحفة.ونقلت الصحيفة السودانية عن المصدر، قوله إن "البرهان أوصل رسالته إلى إسرائيل حول شعوره بعدم التعاون في ظرف الحرب الدائرة منذ عامين، وأنه كان يتعشم في الحصول على أسلحة تمكنه من التغلب على قوات الدعم السريع منذ بدايات الحرب".وتابع المصدر أن "البرهان أكد لإسرائيل، أنه كان يأمل في الحصول على هذه المساعدة في توقيت مهم للغاية، كان من شأنه أن يسهم في تحقيق انفراجة حقيقية في العلاقات بين البلدين ويبدل من رأي كثير من السودانيين تجاه إسرائيل".وكانت مصادر إسرائيلية، قد قالت إن "تل أبيب تبذل جهودا مع الأطراف السودانية لإنهاء القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فإن "إسرائيل تستغل علاقاتها مع جنرالات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لحثهم على إنهاء القتال".وكان السودان وإسرائيل، قد اتفقا على تطبيع العلاقات، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من اتفاقيات "أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع 3 دول عربية أخرى، (الإمارات والبحرين والمغرب)، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.
https://sarabic.ae/20241008/السودان-يعلق-رسميا-على-إمكانية-انتقال-السنوار-إلى-أراضيه-في-إطار-صفقة-مع-إسرائيل-1093538747.html
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https://sarabic.ae/20230419/إعلام-عبري-إسرائيل-تبذل-جهودا-لحث-أطراف-النزاع-في-السودان-على-إنهاء-القتال-1076100910.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أول تعليق من الحكومة السودانية على تقارير إرسال مبعوث البرهان إلى إسرائيل

13:38 GMT 10.04.2025
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
نفت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، "إرسال أي مبعوث إلى إسرائيل"، بعد أيام من تداول إعلام محلي خبر زيارة سرية للفريق أول الصادق إسماعيل، المبعوث الشخصي لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لتل أبيب الأسبوع الماضي.
وأكد وزير الإعلام السوداني، خالد علي الأعيسر، أن "الحكومة السودانية لم ترسل أي مبعوث إلى إسرائيل"، مضيفا أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.
ودعا الأعيسر، وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والموضوعية والمهنية وتجنب نشر معلومات غير موثوقة".
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وكان مصدر عسكري داخل الجيش السوداني، كشف أن "الفريق الصادق إسماعيل، المدير السابق لمكتب القائد العام، والذي عيّنه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مبعوثاً شخصياً له بعد ترقيته لرتبة الفريق، زار إسرائيل سراً، الأسبوع الماضي".
وأفاد صحيفة "الراكوبة" السودانية، بأن "مضمون الزيارة يتمحور في خطوطه العريضة حول التنسيق مع إسرائيل لتسويق البرهان لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، وتهدئة التوتر لدى الحكومة الإماراتية، تجاه البرهان والجيش السوداني عموماً".
وحمل مبعوث البرهان، رسائل عدة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحمل رغبة البرهان في إكمال خطوات التطبيع بين البلدين والترتيب للتوقيع على "اتفاقات أبراهام"، مقابل نيل الدعم الإسرائيلي للسودان في المرحلة المقبلة، بحسب الصحيفة.
وتعهد البرهان، لإسرائيل في هذا السياق، "بإكمال أي التزامات او شروط تضعها تل أبيب في سبيل إتمام الاتفاق (لتطبيع العلاقات) في أقرب وقت ممكن"، بحسب الصيحفة.
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ونقلت الصحيفة السودانية عن المصدر، قوله إن "البرهان أوصل رسالته إلى إسرائيل حول شعوره بعدم التعاون في ظرف الحرب الدائرة منذ عامين، وأنه كان يتعشم في الحصول على أسلحة تمكنه من التغلب على قوات الدعم السريع منذ بدايات الحرب".
وأضاف أنه "لا يوجد مبرر لإسرائيل في شعورها بالغضب من التوجه نحو إيران، حيث إنه فعل ذلك بسبب عدم تلقيه المساعدات العسكرية المرجوة من إسرائيل، التي بدأ معها اتفاقاً للتعاون قبل 5 سنوات".
وتابع المصدر أن "البرهان أكد لإسرائيل، أنه كان يأمل في الحصول على هذه المساعدة في توقيت مهم للغاية، كان من شأنه أن يسهم في تحقيق انفراجة حقيقية في العلاقات بين البلدين ويبدل من رأي كثير من السودانيين تجاه إسرائيل".
وكانت مصادر إسرائيلية، قد قالت إن "تل أبيب تبذل جهودا مع الأطراف السودانية لإنهاء القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".
الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فإن "إسرائيل تستغل علاقاتها مع جنرالات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لحثهم على إنهاء القتال".
وقال 3 مسؤولين إسرائيليين للموقع: "تواصل مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بينما تواصل مسؤولون من الموساد مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي، وحثوا الطرفين على وقف التصعيد".
وكان السودان وإسرائيل، قد اتفقا على تطبيع العلاقات، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، كجزء من اتفاقيات "أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي سلسلة من الاتفاقات التي جعلت إسرائيل تقيم علاقات مع 3 دول عربية أخرى، (الإمارات والبحرين والمغرب)، لكن التقدم تعثر بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.
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