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الأول عربيا.. مغامر يشرع في تسلق إحدى أعلى قمم العالم
الأول عربيا.. مغامر يشرع في تسلق إحدى أعلى قمم العالم
سبوتنيك عربي
يعتزم المغامر الإماراتي سعيد المعمري، تسلق قمة جبل "كانشينجونغا" في الهند، ثالث أعلى قمة جبلية في العالم، ورفع علم الدولة احتفاء بـ"عام المجتمع" وقيم التسامح... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T15:48+0000
2025-04-10T15:48+0000
أخبار الأمارات
صعود قمم
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وأعلنت مجموعة "كالدس" القابضة أنها سترعى مبادرة المغامر المعمري، التي تأتي في إطار رحلة المعمري التي ستستمر لمدة 55 يوماً، يتسلق خلاها هذه القمة المحفوفة بالمخاطر والبالغ ارتفاعها 8586 متراً ليصبح بذلك أول إماراتي وعربي يحقق هذا الإنجاز.وأضاف: "المغامر سعيد المعمري، يمثل أنموذجاً ملهِماً لشباب الإمارات. إن روح التحدي والطموح التي يحملها تتوافق مع رؤية كالدس في دعم الإنجازات الوطنية وتمكين المواهب، ونحن نؤمن بأهمية توفير الفرص للشباب الإماراتي لتحقيق أحلامهم، ونتطلع إلى رؤية علم دولة الإمارات يرفرف على قمة كانشينجونغا، تأكيداً على قدرة أبناء الدولة على تحقيق المستحيل".وأضاف: "لطالما آمنت بأن المغامرة ليست مجرد تحدٍ شخصي، بل هي وسيلة لنقل رسائل إيجابية وإلهام الأجيال القادمة. أشكر كالدس على ثقتها ودعمها، وأتعهد برفع علم الإمارات على القمة بكل فخر واعتزاز".ومن المقرر أن توثّق الرحلة وتفاصيل مغامراتها بشكل مستمر عبر الصور ومقاطع الفيديو، مع نشرها على منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصولها إلى جمهور واسع، كما ستواكب التغطية الإعلامية الشاملة هذه المبادرة، مما يسهم في إبراز هذا الإنجاز الإماراتي المتميز على المستوى العالمي.
https://sarabic.ae/20220912/مواطن-إماراتي-يتسلق-أعلى-قمة-جبل-في-روسيا-فيديو-1067655545.html
https://sarabic.ae/20180915/1035313397.html
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أخبار الأمارات, صعود قمم
أخبار الأمارات, صعود قمم

الأول عربيا.. مغامر يشرع في تسلق إحدى أعلى قمم العالم

15:48 GMT 10.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Debasish biswas kolkata / Hillary Step (cropped photo)تسلق قمة إيفرست، أعلى قمة على وجه الأرض
تسلق قمة إيفرست، أعلى قمة على وجه الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Debasish biswas kolkata / Hillary Step (cropped photo)
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يعتزم المغامر الإماراتي سعيد المعمري، تسلق قمة جبل "كانشينجونغا" في الهند، ثالث أعلى قمة جبلية في العالم، ورفع علم الدولة احتفاء بـ"عام المجتمع" وقيم التسامح والسلام والتعايش الراسخة في دولة الإمارات.
وأعلنت مجموعة "كالدس" القابضة أنها سترعى مبادرة المغامر المعمري، التي تأتي في إطار رحلة المعمري التي ستستمر لمدة 55 يوماً، يتسلق خلاها هذه القمة المحفوفة بالمخاطر والبالغ ارتفاعها 8586 متراً ليصبح بذلك أول إماراتي وعربي يحقق هذا الإنجاز.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “كالدس” القابضة، الدكتور خليفة مراد البلوشي، قوله: "دعم هذه المبادرة يأتي في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، وتماشياً مع أهداف عام المجتمع، الذي يركز على تعزيز التلاحم المجتمعي ودعم المواهب الوطنية".
علم روسيا على جبل صخري بالقرب من مدينة ديفنوغورسك في إقليم كراسنودارسكي كراي جنوب روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
مواطن إماراتي يتسلق أعلى قمة جبل في روسيا... فيديو
12 سبتمبر 2022, 19:48 GMT
وأضاف: "المغامر سعيد المعمري، يمثل أنموذجاً ملهِماً لشباب الإمارات. إن روح التحدي والطموح التي يحملها تتوافق مع رؤية كالدس في دعم الإنجازات الوطنية وتمكين المواهب، ونحن نؤمن بأهمية توفير الفرص للشباب الإماراتي لتحقيق أحلامهم، ونتطلع إلى رؤية علم دولة الإمارات يرفرف على قمة كانشينجونغا، تأكيداً على قدرة أبناء الدولة على تحقيق المستحيل".
من جهته، أعرب المغامر المعمري عن "شكره لشركة كالدس القابضة على دعمها الكبير لمبادرته"، مشيراً إلى أن "هذه الرعاية تعزز من فرص نجاحه في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي".
خلود الفضلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2018
مجتمع
"من أعلى قمة في أفريقيا"... هاوية صعود القمم خلود الفضلي تحكي لـ"سبوتنيك" قصة صعودها "شيطان البرد"
15 سبتمبر 2018, 04:13 GMT
وأضاف: "لطالما آمنت بأن المغامرة ليست مجرد تحدٍ شخصي، بل هي وسيلة لنقل رسائل إيجابية وإلهام الأجيال القادمة. أشكر كالدس على ثقتها ودعمها، وأتعهد برفع علم الإمارات على القمة بكل فخر واعتزاز".
ومن المقرر أن توثّق الرحلة وتفاصيل مغامراتها بشكل مستمر عبر الصور ومقاطع الفيديو، مع نشرها على منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصولها إلى جمهور واسع، كما ستواكب التغطية الإعلامية الشاملة هذه المبادرة، مما يسهم في إبراز هذا الإنجاز الإماراتي المتميز على المستوى العالمي.
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