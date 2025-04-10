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الحرس الثوري الإيراني: أمريكا وإسرائيل عاجزتان عن إدراك السبب وراء دقة صواريخنا
الحرس الثوري الإيراني: أمريكا وإسرائيل عاجزتان عن إدراك السبب وراء دقة صواريخنا
سبوتنيك عربي
قال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، إن أمريكا وإسرائيل عاجزتان عن فهم سبب دقة الصواريخ الإيرانية في إصابة... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T19:25+0000
2025-04-10T19:25+0000
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وأكد في كلمة له أن "أمريكا وإسرائيل، رغم ادعاءاتهما، لا يستطيعان إدراك السبب وراء دقة صواريخنا، وهذه هي قوتنا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف قاآني أن "جبهة المقاومة ما زالت صامدة بعد عام ونصف من الحرب الشاملة، على الرغم من مواجهة أحدث الأسلحة بأقل الإمكانيات. غزة، بعد 14 عاما من الحصار، ثابتة، وهذا يثبت عزيمة الشعب".وأشار إلى "الخصائص الفريدة لجبهة المقاومة"، موضحا أن "المقاومة تزداد قوة كلما هوجمت"، كما تحدث عن "التقدم العسكري للمقاومة"، مشيرا إلى أن "الشباب اليمنيين، الذين لم تكن أسلحتهم تصل إلى الكيان الصهيوني في بداية الحرب، تمكنوا في عام واحد فقط من زيادة مدى صواريخهم إلى 600-700 كيلومتر، وهو تطور غير مسبوق".وفي 30 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250410/إيران-تهدد-بطرد-مفتشي-الوكالة-الدولية-وإخفاء-اليورانيوم-المخصب-بعد-التهديد-بعمل-عسكري-ضدها-1099402423.html
https://sarabic.ae/20250405/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-مستعدون-لأي-حرب-وإسرائيل-تعيش-حالة-من-التوتر-والإحباط-1099244613.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني: أمريكا وإسرائيل عاجزتان عن إدراك السبب وراء دقة صواريخنا

19:25 GMT 10.04.2025
© AP Photo / Mohammad Ali Marizadإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Mohammad Ali Marizad
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قال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، إن أمريكا وإسرائيل عاجزتان عن فهم سبب دقة الصواريخ الإيرانية في إصابة أهدافها.
وأكد في كلمة له أن "أمريكا وإسرائيل، رغم ادعاءاتهما، لا يستطيعان إدراك السبب وراء دقة صواريخنا، وهذه هي قوتنا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف قاآني أن "جبهة المقاومة ما زالت صامدة بعد عام ونصف من الحرب الشاملة، على الرغم من مواجهة أحدث الأسلحة بأقل الإمكانيات. غزة، بعد 14 عاما من الحصار، ثابتة، وهذا يثبت عزيمة الشعب".
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وأشار إلى "الخصائص الفريدة لجبهة المقاومة"، موضحا أن "المقاومة تزداد قوة كلما هوجمت"، كما تحدث عن "التقدم العسكري للمقاومة"، مشيرا إلى أن "الشباب اليمنيين، الذين لم تكن أسلحتهم تصل إلى الكيان الصهيوني في بداية الحرب، تمكنوا في عام واحد فقط من زيادة مدى صواريخهم إلى 600-700 كيلومتر، وهو تطور غير مسبوق".
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وفي 30 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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