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https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الأمريكية-تحدد-هدف-اللقاء-مع-المسؤولين-الإيرانيين-1099428178.html
الخارجية الأمريكية تحدد هدف اللقاء مع المسؤولين الإيرانيين
الخارجية الأمريكية تحدد هدف اللقاء مع المسؤولين الإيرانيين
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن المسؤولين الأمريكيين يعتزمون تحديد مدى جدية طهران في إطار المحادثات النووية عقب اجتماع مع مسؤولين... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T19:33+0000
2025-04-10T19:33+0000
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وقالت بروس للصحفيين: "الاجتماع يهدف إلى تحديد ما إذا كانت إيران جادة، مؤكدة أن هذا "الاتصال ليس جزءا من برنامج تفاوضي أوسع نطاقا".وأوضحت أن الولايات المتحدة ستعتبر طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران عملا تصعيديا من جانب طهران، ردًا على تحذير المستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، اليوم الخميس، من أن استمرار التهديدات الخارجية ضد إيران قد يدفعها إلى اتخاذ "إجراءات رادعة"، مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت بروس: "طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران سيكون بمثابة تصعيد وسوء تقدير من جانب إيران".وفي وقت سابق من اليوم، حذرت إيران، من "استمرار التهديدات ووضعها في أجواء الهجوم العسكري"، وذلك في أول رد على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران ستتم بشكل مباشر يوم السبت. كما أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن المفاوضات ستشمل مشاركة ويتكوف.تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركيةنتنياهو: إذا طالت المفاوضات مع إيران حول السلاح النووي أكثر من اللازم فسيكون الحل عسكريا
https://sarabic.ae/20250410/إيران-تهدد-بطرد-مفتشي-الوكالة-الدولية-وإخفاء-اليورانيوم-المخصب-بعد-التهديد-بعمل-عسكري-ضدها-1099402423.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الأمريكية تحدد هدف اللقاء مع المسؤولين الإيرانيين

19:33 GMT 10.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن المسؤولين الأمريكيين يعتزمون تحديد مدى جدية طهران في إطار المحادثات النووية عقب اجتماع مع مسؤولين إيرانيين، يوم السبت المقبل.
وقالت بروس للصحفيين: "الاجتماع يهدف إلى تحديد ما إذا كانت إيران جادة، مؤكدة أن هذا "الاتصال ليس جزءا من برنامج تفاوضي أوسع نطاقا".
وأوضحت أن الولايات المتحدة ستعتبر طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران عملا تصعيديا من جانب طهران، ردًا على تحذير المستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، اليوم الخميس، من أن استمرار التهديدات الخارجية ضد إيران قد يدفعها إلى اتخاذ "إجراءات رادعة"، مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
إيران تهدد بطرد مفتشي الوكالة الدولية وإخفاء اليورانيوم المخصب بعد التهديد بعمل عسكري ضدها
09:41 GMT
وقالت بروس: "طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران سيكون بمثابة تصعيد وسوء تقدير من جانب إيران".
وفي وقت سابق من اليوم، حذرت إيران، من "استمرار التهديدات ووضعها في أجواء الهجوم العسكري"، وذلك في أول رد على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي.

وقال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني، عبر منصة "إكس"، إن "استمرارالتهديدات الخارجية ووضع إيران في أجواء الهجوم العسكري قد تؤدي لإجراءات ردعية، كإخراج مفتشي الوكالة الدولية وقطع التعامل معها"، مضيفا: "قد يتم نقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن مجهولة وآمنة".

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران ستتم بشكل مباشر يوم السبت. كما أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن المفاوضات ستشمل مشاركة ويتكوف.
تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركية
نتنياهو: إذا طالت المفاوضات مع إيران حول السلاح النووي أكثر من اللازم فسيكون الحل عسكريا
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