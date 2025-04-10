https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الأمريكية-تحدد-هدف-اللقاء-مع-المسؤولين-الإيرانيين-1099428178.html

الخارجية الأمريكية تحدد هدف اللقاء مع المسؤولين الإيرانيين

الخارجية الأمريكية تحدد هدف اللقاء مع المسؤولين الإيرانيين

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن المسؤولين الأمريكيين يعتزمون تحديد مدى جدية طهران في إطار المحادثات النووية عقب اجتماع مع مسؤولين... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T19:33+0000

2025-04-10T19:33+0000

2025-04-10T19:33+0000

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وقالت بروس للصحفيين: "الاجتماع يهدف إلى تحديد ما إذا كانت إيران جادة، مؤكدة أن هذا "الاتصال ليس جزءا من برنامج تفاوضي أوسع نطاقا".وأوضحت أن الولايات المتحدة ستعتبر طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران عملا تصعيديا من جانب طهران، ردًا على تحذير المستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، اليوم الخميس، من أن استمرار التهديدات الخارجية ضد إيران قد يدفعها إلى اتخاذ "إجراءات رادعة"، مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت بروس: "طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران سيكون بمثابة تصعيد وسوء تقدير من جانب إيران".وفي وقت سابق من اليوم، حذرت إيران، من "استمرار التهديدات ووضعها في أجواء الهجوم العسكري"، وذلك في أول رد على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران ستتم بشكل مباشر يوم السبت. كما أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن المفاوضات ستشمل مشاركة ويتكوف.تقرير: دعوة ترامب لنتنياهو في واشنطن تركزت على الملف الإيراني وليس الرسوم الجمركيةنتنياهو: إذا طالت المفاوضات مع إيران حول السلاح النووي أكثر من اللازم فسيكون الحل عسكريا

https://sarabic.ae/20250410/إيران-تهدد-بطرد-مفتشي-الوكالة-الدولية-وإخفاء-اليورانيوم-المخصب-بعد-التهديد-بعمل-عسكري-ضدها-1099402423.html

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