https://sarabic.ae/20250410/السعودية-تقرر-وقف-استيراد-البصل-من-مصر-والأخيرة-تكشف-السبب-1099423524.html
السعودية تقرر وقف استيراد البصل من مصر والأخيرة تكشف السبب
السعودية تقرر وقف استيراد البصل من مصر والأخيرة تكشف السبب
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول مصري رسمي، اليوم الخميس، عن السبب وراء القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، بوقف استيراد البصل من مصر. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T16:38+0000
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وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري، محمد المنسي، أن "توقف السعودية عن استيراد البصل من مصر يرجع إلى قرار القاهرة بحظر تصديره في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما دفع الرياض إلى التوسع في زراعته محليًا لتلبية الطلب الداخلي، والبحث عن بدائل لتفادي أزمة نقصه".وتابع المنسي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن "السعودية كانت تستحوذ على ثلث صادرات مصر من البصل، لكنها أوقفت مؤخرا أذون استيراده من جميع الدول، وليس من مصر فقط، بسبب تحقيقها فائضا محليا ورغبتها في تجنب إغراق السوق وتأثر الأسعار".وأكد أن "السلطات السعودية أبلغته باستئناف منح أذون التصدير فور انتهاء الفائض المحلي، مع إعطاء الأولوية لمصر لما يتمتع به بصلها من جودة عالية وسمعة عالمية".يشار إلى أن صادرات البصل المصري بدأت في التعافي بعد رفع الحظر في مارس/ آذار 2024، إذ بلغت أكثر من 20 ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بصفر طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
https://sarabic.ae/20230705/السلطات-المصرية-توضح-حقيقة-قرار-حظر-استيراد-23-صنفا-1078771502.html
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مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية تقرر وقف استيراد البصل من مصر والأخيرة تكشف السبب
كشف مسؤول مصري رسمي، اليوم الخميس، عن السبب وراء القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، بوقف استيراد البصل من مصر.
وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري، محمد المنسي، أن "توقف السعودية عن استيراد البصل من مصر يرجع إلى قرار القاهرة بحظر تصديره في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما دفع الرياض إلى التوسع في زراعته محليًا لتلبية الطلب الداخلي، والبحث عن بدائل لتفادي أزمة نقصه".
وتابع المنسي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية
، أن "السعودية كانت تستحوذ على ثلث صادرات مصر من البصل، لكنها أوقفت مؤخرا أذون استيراده من جميع الدول، وليس من مصر فقط، بسبب تحقيقها فائضا محليا ورغبتها في تجنب إغراق السوق وتأثر الأسعار".
وأشار المنسي إلى أن "القرار السعودي أضر ببعض المصدّرين المصريين، خاصة من كانوا يعتمدون بشكل أساسي على السوق السعودي، في حين ما تزال الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية الأخرى متاحة أمام البصل المصري".
وأكد أن "السلطات السعودية أبلغته باستئناف منح أذون التصدير فور انتهاء الفائض المحلي، مع إعطاء الأولوية لمصر لما يتمتع به بصلها من جودة عالية وسمعة عالمية".
يشار إلى أن صادرات البصل المصري بدأت في التعافي بعد رفع الحظر في مارس/ آذار 2024، إذ بلغت أكثر من 20 ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بصفر طن في الفترة نفسها من العام الماضي.