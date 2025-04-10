https://sarabic.ae/20250410/السفيرة-الأمريكية-لدى-أوكرانيا-تقدم-استقالتها-وتغادر-إلى-الولايات-المتحدة-1099428355.html
السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا تقدم استقالتها وتغادر إلى الولايات المتحدة
السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا تقدم استقالتها وتغادر إلى الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
استقالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، من منصبها، حيث ستعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T19:34+0000
2025-04-10T19:34+0000
2025-04-10T19:34+0000
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القاهرة - سبوتنيك. أكدت ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي للخارجية الأمريكية،، اليوم الخميس.جاء تصريح بروس، ردا على سؤال صحفي حول أنباء استقالة برينك، مؤكدة أنها ستعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.يذكر أن بريدجيت برينك، تم تعيينها سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى أوكرانيا في عام 2022، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهي دبلوماسية أمريكية مخضرمة وكانت تعمل سفيرة فوق العادة ومفوضة لأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20220519/الولايات-المتحدة-تعين-بريدجيت-برينك-سفيرة-للبلاد-لدى-أوكرانيا-1062409881.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا تقدم استقالتها وتغادر إلى الولايات المتحدة
استقالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، من منصبها، حيث ستعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
القاهرة - سبوتنيك
. أكدت ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي للخارجية الأمريكية،، اليوم الخميس.
جاء تصريح بروس، ردا على سؤال صحفي حول أنباء استقالة برينك، مؤكدة أنها ستعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن بريدجيت برينك، تم تعيينها سفيرة
للولايات المتحدة الأمريكية لدى أوكرانيا في عام 2022، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهي دبلوماسية أمريكية مخضرمة وكانت تعمل سفيرة فوق العادة ومفوضة لأوكرانيا
.