https://sarabic.ae/20250410/ترامب-لا-يستبعد-تقليص-الحضور-العسكري-الأمريكي-في-أوروبا-1099394096.html

ترامب لا يستبعد تقليص الحضور العسكري الأمريكي في أوروبا

ترامب لا يستبعد تقليص الحضور العسكري الأمريكي في أوروبا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء، بأنه لا يستبعد إمكانية تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T01:01+0000

2025-04-10T01:01+0000

2025-04-10T01:01+0000

ترامب

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال بهذا الصدد (إمكانية تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا)، إن "ذلك يتوقف على الظروف".وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن أوروبا يجب أن تأخذ على عاتقها المزيد من المسؤوليات الأمنية.وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتقد أن على دول حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تعليقا على مستقبل العلاقات بين واشنطن والناتو: "لقد دعا الرئيس ترامب منذ فترة طويلة حلفاء الناتو إلى دفع حصتهم العادلة من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى أن رئيس الحلف نفسه اعترف بأن أوروبا يجب أن تزيد الإنفاق إذا كانت تريد الحفاظ على أمنها".وأكد أن ترامب أصبح في ولايته الرئاسية الأولى حليفًا موثوقًا به لأوروبا، وأن دبلوماسيته القائمة على مبدأ "السلام من خلال القوة" جعلت العالم "أكثر أمانا لكل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة نفسها".

https://sarabic.ae/20250128/البيت-الأبيض-ترامب-يصر-على-قيام-أوروبا-بزيادة-الإنفاق-الدفاعي-إلى-5-من-ناتجها-المحلي-الإجمالي-1097253001.html

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