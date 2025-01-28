https://sarabic.ae/20250128/البيت-الأبيض-ترامب-يصر-على-قيام-أوروبا-بزيادة-الإنفاق-الدفاعي-إلى-5-من-ناتجها-المحلي-الإجمالي-1097253001.html
البيت الأبيض: ترامب يصر على قيام أوروبا بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي
البيت الأبيض: ترامب يصر على قيام أوروبا بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتقد أن على دول حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقها الدفاعي إلى... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T19:47+0000
2025-01-28T19:47+0000
2025-01-28T19:47+0000
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وقالت ليفيت خلال أول إحاطة إعلامية تعليقا على مستقبل العلاقات بين واشنطن والناتو: "لقد دعا الرئيس ترامب منذ فترة طويلة حلفاء الناتو إلى دفع حصتهم العادلة من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى أن رئيس الحلف نفسه اعترف بأن أوروبا يجب أن تزيد الإنفاق إذا كانت تريد الحفاظ على أمنها".وفي وقت سابق، سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحكومة الأمريكية بوقف التمويل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، متهماً الحلف بعدم حماية واشنطن.وفي كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في وقت سابق، أعلن ترامب أنه سيطلب من جميع دول حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.الناتو: أوروبا قد تضطر لدفع ثمن الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانياخبير غربي يكشف ما ينتظر أوكرانيا خلال أول 100 يوم لترامب في البيت الأبيض
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
البيت الأبيض: ترامب يصر على قيام أوروبا بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتقد أن على دول حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت ليفيت خلال أول إحاطة إعلامية تعليقا على مستقبل العلاقات بين واشنطن والناتو: "لقد دعا الرئيس ترامب منذ فترة طويلة حلفاء الناتو إلى دفع حصتهم العادلة من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى أن رئيس الحلف نفسه اعترف بأن أوروبا يجب أن تزيد الإنفاق إذا كانت تريد الحفاظ على أمنها".
وأكدت أن ترامب أصبح في ولايته الرئاسية الأولى حليفًا موثوقًا به لأوروبا، وأن دبلوماسيته القائمة على مبدأ "السلام من خلال القوة" جعلت العالم "أكثر أمانا لكل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة نفسها".
وفي وقت سابق، سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحكومة الأمريكية بوقف التمويل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، متهماً الحلف بعدم حماية واشنطن.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن نحميهم وهم لا يحموننا. هل تعلمون؟ لذا لست متأكدا من أنه يتعين علينا إنفاق أي شيء، لكن يتعين علينا بالتأكيد مساعدتهم".
وفي كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في وقت سابق، أعلن ترامب أنه سيطلب من جميع دول حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.