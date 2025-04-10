https://sarabic.ae/20250410/سوريا-توقع-اتفاقية-إقامة-علاقات-دبلوماسية-مع-كوريا-الجنوبية-صور-1099422995.html

سوريا توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية.. صور

سوريا توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية.. صور

سبوتنيك عربي

أعلنت سوريا، اليوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية. 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T16:18+0000

2025-04-10T16:18+0000

2025-04-10T16:18+0000

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ووقع وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو تاي يول، اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية بين دمشق وسيئول، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وكان الشيباني والرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، استقبلا وفدا رفيع المستوى من كوريا الجنوبية، برئاسة وزير الخارجية، تشو تاي يول.ويعد إقامة علاقات دبلوماسية بين كوريا الجنوبية مع سوريا "إنجاز دبلوماسي" يُكمل مساعي سيئول لإقامة علاقات رسمية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء جمهورية كوريا الديمقرطية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان لها: "يفتح هذا التطور فصلا جديدا من التعاون مع سوريا".وخلال محادثاته مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أعرب نظيره الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، عن أمله في أن يُسهم التعاون الثنائي في تنمية سوريا واستقرارها الإقليمي، مُعربا عن استعداد كوريا الجنوبية لمشاركة خبرتها في النمو الاقتصادي لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، وفقا لوزارة خارجية سيئول. وتابع البيان: "ناقش تشو مع نظيره السوري إمكانية مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في جهود إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للأمة العربية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية والأرز". وأعرب الوزير السوري عن امتنانه لعروض كوريا الجنوبية، آملا أن تدعم سيئول مساعيها لتخفيف العقوبات المفروضة على بلاده، وفقا لوزارة خارجية كوريا الجنوبية. ونقلت وكالة "يونهاب" عن الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إشادته بإقامة العلاقات مع كوريا الجنوبية، مشددا على أن دعم كوريا الجنوبية "ضروري لانطلاقة جديدة لسوريا"، وأعرب عن أمله في "علاقة ودية وتعاونية تُسهم في السلام الدولي"، ومنذ تشكيل الحكومة السورية المؤقتة في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بقيادة أحمد الشرع، كثّفت كوريا الجنوبية جهودها لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع الدولة العربية، وقام مسؤول في وزارة خارجية سيئول بزيارة إلى سوريا في أوائل فبراير/ شباط 2025، وأكد استعداد الحكومة السورية المؤقتة لمواصلة العلاقات الثنائية، وتمت الموافقة على هذه الخطوة في اجتماع لمجلس الوزراء في سيئول بتاريخ 18 مارس/ آذار الماضي.

https://sarabic.ae/20250212/كوريا-الجنوبية-تتجه-لإقامة-علاقات-دبلوماسية-مع-سوريا-1097703638.html

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أخبار سوريا اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن