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قرض روسي جديد لمصر... والسيسي يعطي الضوء الأخضر
قرض روسي جديد لمصر... والسيسي يعطي الضوء الأخضر
سبوتنيك عربي
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بروتوكول الاتفاقية المبرمة بين القاهرة وموسكو بشأن حصول مصر على قرض حكومي من روسيا الاتحادية. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T15:33+0000
2025-04-10T15:33+0000
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محطة الضبعة النووية
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نشرت ذلك الجريدة الرسمية في مصر، في عددها الصادر، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القرض يخص إنشاء محطة طاقة نووية بمصر، في إشارة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية، حسبما ذكرت "بوابة" الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن مجلس النواب وافق على هذا القرار في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق المجلس الفيدرالي الروسي على بروتوكول يقضي بتمديد فترة سداد قرض بناء محطة الضبعة للطاقة النووية.وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أن البروتوكول ينص على تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، كما ينص على إعفاء مصر من سداد الفوائد الجزائية المستحقة، لكنه اشترط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس/ آذار 2022 في الوقت المناسب.وكانت مصر وروسيا قد وقعتا اتفاقا للتعاون في بناء محطة الضبعة النووية عام 2015، على أن تقدم روسيا قرضا قيمته 25 مليار دولار إلى مصر.وبدأ سريان العقود التجارية الخاصة بالمحطة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وهي تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات.
https://sarabic.ae/20250226/رئيس-هيئة-المحطات-النووية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-مشروع-الضبعة-1098186615.html
https://sarabic.ae/20160105/1016971444.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الضبعة النووية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الضبعة النووية

قرض روسي جديد لمصر... والسيسي يعطي الضوء الأخضر

15:33 GMT 10.04.2025
© Nuclear Power Plants Authority/ EGYPTإتمام تركيب شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية في مصر
إتمام تركيب شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Nuclear Power Plants Authority/ EGYPT
تابعنا عبر
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بروتوكول الاتفاقية المبرمة بين القاهرة وموسكو بشأن حصول مصر على قرض حكومي من روسيا الاتحادية.
نشرت ذلك الجريدة الرسمية في مصر، في عددها الصادر، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القرض يخص إنشاء محطة طاقة نووية بمصر، في إشارة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية، حسبما ذكرت "بوابة" الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن مجلس النواب وافق على هذا القرار في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.
الدكتور محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
رئيس هيئة المحطات النووية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في مشروع الضبعة
26 فبراير, 09:26 GMT
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق المجلس الفيدرالي الروسي على بروتوكول يقضي بتمديد فترة سداد قرض بناء محطة الضبعة للطاقة النووية.
وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أن البروتوكول ينص على تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، كما ينص على إعفاء مصر من سداد الفوائد الجزائية المستحقة، لكنه اشترط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس/ آذار 2022 في الوقت المناسب.
الرئيس فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2016
مصر تتفاوض على قرض روسي
5 يناير 2016, 10:15 GMT
وكانت مصر وروسيا قد وقعتا اتفاقا للتعاون في بناء محطة الضبعة النووية عام 2015، على أن تقدم روسيا قرضا قيمته 25 مليار دولار إلى مصر.
وبدأ سريان العقود التجارية الخاصة بالمحطة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وهي تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات.
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