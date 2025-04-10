https://sarabic.ae/20250410/قرض-روسي-جديد-لمصر-والسيسي-يعطي-الضوء-الأخضر-1099419811.html
قرض روسي جديد لمصر... والسيسي يعطي الضوء الأخضر
قرض روسي جديد لمصر... والسيسي يعطي الضوء الأخضر
سبوتنيك عربي
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بروتوكول الاتفاقية المبرمة بين القاهرة وموسكو بشأن حصول مصر على قرض حكومي من روسيا الاتحادية. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T15:33+0000
2025-04-10T15:33+0000
2025-04-10T15:33+0000
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محطة الضبعة النووية
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نشرت ذلك الجريدة الرسمية في مصر، في عددها الصادر، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القرض يخص إنشاء محطة طاقة نووية بمصر، في إشارة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية، حسبما ذكرت "بوابة" الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن مجلس النواب وافق على هذا القرار في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق المجلس الفيدرالي الروسي على بروتوكول يقضي بتمديد فترة سداد قرض بناء محطة الضبعة للطاقة النووية.وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أن البروتوكول ينص على تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، كما ينص على إعفاء مصر من سداد الفوائد الجزائية المستحقة، لكنه اشترط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس/ آذار 2022 في الوقت المناسب.وكانت مصر وروسيا قد وقعتا اتفاقا للتعاون في بناء محطة الضبعة النووية عام 2015، على أن تقدم روسيا قرضا قيمته 25 مليار دولار إلى مصر.وبدأ سريان العقود التجارية الخاصة بالمحطة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وهي تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات.
https://sarabic.ae/20250226/رئيس-هيئة-المحطات-النووية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-مشروع-الضبعة-1098186615.html
https://sarabic.ae/20160105/1016971444.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الضبعة النووية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الضبعة النووية
قرض روسي جديد لمصر... والسيسي يعطي الضوء الأخضر
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بروتوكول الاتفاقية المبرمة بين القاهرة وموسكو بشأن حصول مصر على قرض حكومي من روسيا الاتحادية.
نشرت ذلك الجريدة الرسمية في مصر، في عددها الصادر، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القرض يخص إنشاء محطة طاقة نووية بمصر، في إشارة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية، حسبما ذكرت
"بوابة" الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أن مجلس النواب وافق على هذا القرار في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق المجلس الفيدرالي الروسي على بروتوكول يقضي بتمديد فترة سداد قرض
بناء محطة الضبعة للطاقة النووية.
وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أن البروتوكول ينص على تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، كما ينص على إعفاء مصر من سداد الفوائد الجزائية المستحقة، لكنه اشترط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس/ آذار 2022 في الوقت المناسب.
وكانت مصر وروسيا قد وقعتا اتفاقا للتعاون في بناء محطة الضبعة النووية
عام 2015، على أن تقدم روسيا قرضا قيمته 25 مليار دولار إلى مصر.
وبدأ سريان العقود التجارية الخاصة بالمحطة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وهي تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات.