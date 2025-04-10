مفاجأة علمية... شهر ولادتك يحدد ما إذا كنت ستصاب بالسمنة أم لا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
حصاد الأسبوع
هل سيكون الخطاب الدبلوماسي هو سيد الحلول السلمية للصراع الأوكراني؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250410/مفاجأة-علمية-شهر-ولادتك-يحدد-ما-إذا-كنت-ستصاب-بالسمنة-أم-لا-1099426615.html
مفاجأة علمية... شهر ولادتك يحدد ما إذا كنت ستصاب بالسمنة أم لا
مفاجأة علمية... شهر ولادتك يحدد ما إذا كنت ستصاب بالسمنة أم لا
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة على وجود عوامل غير متوقعة، تسهم في الإصابة بالسمنة مستقبلا. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T19:00+0000
2025-04-10T19:00+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086601873_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_854289411089d0bea8e25376e27d31c2.jpg
ويزعم البحث الجديد الذي أعدّه باحثون يابانيون، أن الأشخاص الذين يولدون في أشهر سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني أكثر عرضة للنحافة وتراكم دهون أقل حول أعضائهم، مقارنةً بمن يولدون في شهور نيسان/ أبريل ومايو/ أيار.واكتشف أن الأشخاص الذين يولدون في فصول باردة يُظهرون نشاطا أعلى في أنسجتهم الدهنية البنية، وهي نوع من الدهون التي تحرق السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة، وهو ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وانخفاض مؤشر كتلة الجسم، وتراكم دهون أقل حول الأعضاء الداخلية.وعادة ما تكون أبرد أشهر السنة هي ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، مما يعني أن المولودين في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر هم أكثر عُرضة لهذه الميزة، في حين أن الشهرين الأكثر دفئا بالعام - عادة يوليو/ تموز وأغسطس/ آب - يتوافقان مع مواليد أبريل أو مايو.وأشار فريق الدراسة من جامعة توهوكو في اليابان، إلى أن نتائجهم تشير إلى أن الغلاف الجوي والطقس من الممكن أن يؤثرا على وظائف الأعضاء البشرية.وأظهرت الدراسة التي أُجريت على 683 شخصا، أن الأفراد الذين تم الحمل بهم خلال المواسم الباردة (من أكتوبر إلى أبريل) أظهروا نشاطا أكبر في الأنسجة الدهنية البنية، وزيادة في استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض في تراكم الدهون.وفي مقال نُشر في مجلة "نيتشر ميتابوليزم"، قال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن نشاط الأنسجة الدهنية البنية "مُبرمج مسبقا" بالتعرّض لدرجات حرارة باردة قبل الإخصاب، ويقترحون أن السبب الرئيسي وراء ذلك قد يكون تعرّض الأب لدرجات حرارة أبرد وليس الأم.وسبق أن أُشير إلى أن التعرّض للبرد يترك إشارة في الحيوانات المنوية تُحفّز - عند انتقالها أثناء الإخصاب - نمو جنين أكثر تكيّفا مع عملية الأيض ودرجات الحرارة الباردة.وتعليقا على نتائج الدراسة، قال رافاييل تيبيرينو، من المركز الألماني لأبحاث الصحة البيئية: "يمكن أن تؤثر صحة الوالدين أثناء الحمل على نموّ النسل وصحته".وتُظهر دراسة أخرى أُجريت على البشر، أن البالغين الذين تم الحمل بهم خلال المواسم الباردة، يُظهرون نشاطا أكبر في الأنسجة الدهنية البنية، وزيادة في استهلاك الطاقة، وانخفاضا في مؤشر كتلة الجسم، وانخفاضا في تراكم الدهون الحشوية.وتؤكد نتائج الدراسة الجديدة مجددا على الدور الحاسم لبيئة ما قبل الحمل في تشكيل عملية التمثيل الغذائي لدى الأبناء، وتُقدم آفاقا لفهم التزامن بين تحديين صحيين عالميين: السمنة والاحتباس الحراري.وتُشير النتائج إلى أن البيئة قبل الحمل تؤثر بشكل كبير على عملية الأيض للأبناء، مما يفتح آفاقا لفهم العلاقة بين السمنة والاحتباس الحراري.
https://sarabic.ae/20241206/علماء-يكتشفون-خلايا-دماغية-جديدة-تتحكم-في-الشهية-وقد-تساعد-في-علاج-السمنة-1095552535.html
https://sarabic.ae/20241121/حنين-إلى-السمنة-الدهون-التي-في-جسمك-لديها-ذكريات-من-الماضي-1095030508.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086601873_196:0:1760:1173_1920x0_80_0_0_3a699a807c2552a4923992c2e6de473a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

مفاجأة علمية... شهر ولادتك يحدد ما إذا كنت ستصاب بالسمنة أم لا

19:00 GMT 10.04.2025
© AP Photo / Mark Lennihanالسمنة
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة على وجود عوامل غير متوقعة، تسهم في الإصابة بالسمنة مستقبلا.
ويزعم البحث الجديد الذي أعدّه باحثون يابانيون، أن الأشخاص الذين يولدون في أشهر سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني أكثر عرضة للنحافة وتراكم دهون أقل حول أعضائهم، مقارنةً بمن يولدون في شهور نيسان/ أبريل ومايو/ أيار.
واكتشف أن الأشخاص الذين يولدون في فصول باردة يُظهرون نشاطا أعلى في أنسجتهم الدهنية البنية، وهي نوع من الدهون التي تحرق السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة، وهو ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وانخفاض مؤشر كتلة الجسم، وتراكم دهون أقل حول الأعضاء الداخلية.
وعادة ما تكون أبرد أشهر السنة هي ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، مما يعني أن المولودين في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر هم أكثر عُرضة لهذه الميزة، في حين أن الشهرين الأكثر دفئا بالعام - عادة يوليو/ تموز وأغسطس/ آب - يتوافقان مع مواليد أبريل أو مايو.
السمنة، الرجل السمين، زيادة أو إنقاص الوزن، الأكل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
مجتمع
علماء يكتشفون خلايا دماغية جديدة تتحكم في الشهية وقد تساعد في علاج السمنة
6 ديسمبر 2024, 13:34 GMT
وأشار فريق الدراسة من جامعة توهوكو في اليابان، إلى أن نتائجهم تشير إلى أن الغلاف الجوي والطقس من الممكن أن يؤثرا على وظائف الأعضاء البشرية.
وأظهرت الدراسة التي أُجريت على 683 شخصا، أن الأفراد الذين تم الحمل بهم خلال المواسم الباردة (من أكتوبر إلى أبريل) أظهروا نشاطا أكبر في الأنسجة الدهنية البنية، وزيادة في استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض في تراكم الدهون.
وفي مقال نُشر في مجلة "نيتشر ميتابوليزم"، قال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن نشاط الأنسجة الدهنية البنية "مُبرمج مسبقا" بالتعرّض لدرجات حرارة باردة قبل الإخصاب، ويقترحون أن السبب الرئيسي وراء ذلك قد يكون تعرّض الأب لدرجات حرارة أبرد وليس الأم.
وسبق أن أُشير إلى أن التعرّض للبرد يترك إشارة في الحيوانات المنوية تُحفّز - عند انتقالها أثناء الإخصاب - نمو جنين أكثر تكيّفا مع عملية الأيض ودرجات الحرارة الباردة.
وتعليقا على نتائج الدراسة، قال رافاييل تيبيرينو، من المركز الألماني لأبحاث الصحة البيئية: "يمكن أن تؤثر صحة الوالدين أثناء الحمل على نموّ النسل وصحته".
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
مجتمع
"حنين إلى السمنة"... الدهون التي في جسمك لديها ذكريات من الماضي
21 نوفمبر 2024, 09:29 GMT
وتُظهر دراسة أخرى أُجريت على البشر، أن البالغين الذين تم الحمل بهم خلال المواسم الباردة، يُظهرون نشاطا أكبر في الأنسجة الدهنية البنية، وزيادة في استهلاك الطاقة، وانخفاضا في مؤشر كتلة الجسم، وانخفاضا في تراكم الدهون الحشوية.
وتؤكد نتائج الدراسة الجديدة مجددا على الدور الحاسم لبيئة ما قبل الحمل في تشكيل عملية التمثيل الغذائي لدى الأبناء، وتُقدم آفاقا لفهم التزامن بين تحديين صحيين عالميين: السمنة والاحتباس الحراري.
وتُشير النتائج إلى أن البيئة قبل الحمل تؤثر بشكل كبير على عملية الأيض للأبناء، مما يفتح آفاقا لفهم العلاقة بين السمنة والاحتباس الحراري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала