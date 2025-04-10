https://sarabic.ae/20250410/نتنياهو-يهاجم-رئيس-وزراء-كندا-ويصف-تصريحاته-بـغير-المسؤولة-1099428958.html
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء كندا ويصف تصريحاته بـ"غير المسؤولة"
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء كندا ويصف تصريحاته بـ"غير المسؤولة"
سبوتنيك عربي
أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تعليقا لنظيره الكندي، مارك كارني، أدلى به خلال حضوره تجمعا جماهيريا أقيم في الأسبوع الجاري في... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T20:38+0000
2025-04-10T20:38+0000
2025-04-10T20:38+0000
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وبدا كارني في التجمع وهو يظهر دعما لتعليق من جانب أحد المتظاهرين خلال التجمع، والذي يتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلال حربها المستمرة ضد حركة "حماس" الفلسطينية.ونشر نتنياهو عبر منصة "إكس" فيديو لرئيس الوزراء الكندي الجديد خلال التجمع الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، وهو يرد على المتظاهر في الحشد الذي صرخ: "سيد كارني، هناك إبادة جماعية تحدث في فلسطين"، ليرد عليه مارك كارني: "شكرا لك... أنا على علم بهذا، ولهذا السبب لدينا حظر على الأسلحة لإسرائيل".وعلّق نتنياهو على تصريحات كارني قائلا: "بدلا من دعم إسرائيل، الدولة الديمقراطية التي تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة ضد "حماس"، يهاجم [مارك كارني] الدولة اليهودية الوحيدة".وأردف نتنياهو موجها رسالة إلى مارك كارني: "نحثك على التراجع عن تصريحاتك غير المسؤولة!".لكن أمس الأربعاء، أوضح كارني حقيقة تصريحاته، مبينا أنه لم يسمع كلمة "إبادة جماعية"، وأنه كان "يُثبت حقيقةً تتعلق بالقيود المفروضة على الأسلحة"، وفقا لشبكة "سي بي سي" الكندية.وتابع كارني أنه "خلال التجمع الصاخب، تسمعون مقتطفات مما يقوله الناس، وقد سمعتُ كلمة غزة، وكانت وجهة نظري أنني على دراية بالوضع في غزة".يشار إلى أن أوتاوا أعلنت في مارس/ آذار 2024 وقف جميع صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل، في اقتراح كان جزءا من تصويت أوسع يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.وفي سبتمبر/ أيلول 2024، علّقت كندا نحو 30 تصريحا لإدخال شحنات أسلحة إلى إسرائيل.وكان مارك كارني، محافظ البنك المركزي السابق والزعيم الجديد للحزب الليبرالي، أدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء كندا الجديد في شهر مارس/ آذار 2025، خلفا لجستن ترودو، الذي قاد كندا منذ عام 2015.
https://sarabic.ae/20240806/كندا-تقرر-إجلاء-دبلوماسييها-من-إسرائيل-ونقلهم-للأردن-1091489171.html
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أخبار كندا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو
أخبار كندا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء كندا ويصف تصريحاته بـ"غير المسؤولة"
أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تعليقا لنظيره الكندي، مارك كارني، أدلى به خلال حضوره تجمعا جماهيريا أقيم في الأسبوع الجاري في مدينة كالجاري الكندية.
وبدا كارني في التجمع وهو يظهر دعما لتعليق من جانب أحد المتظاهرين خلال التجمع، والذي يتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلال حربها المستمرة ضد حركة "حماس" الفلسطينية.
ونشر نتنياهو عبر منصة "إكس" فيديو لرئيس الوزراء الكندي الجديد خلال التجمع الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، وهو يرد على المتظاهر في الحشد الذي صرخ: "سيد كارني، هناك إبادة جماعية تحدث في فلسطين"، ليرد عليه مارك كارني: "شكرا لك... أنا على علم بهذا، ولهذا السبب لدينا حظر على الأسلحة لإسرائيل".
وعلّق نتنياهو على تصريحات كارني قائلا: "بدلا من دعم إسرائيل، الدولة الديمقراطية التي تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة ضد "حماس"، يهاجم [مارك كارني] الدولة اليهودية الوحيدة".
وأردف نتنياهو موجها رسالة إلى مارك كارني: "نحثك على التراجع عن تصريحاتك غير المسؤولة!".
لكن أمس الأربعاء، أوضح كارني حقيقة تصريحاته، مبينا أنه لم يسمع كلمة "إبادة جماعية"، وأنه كان "يُثبت حقيقةً تتعلق بالقيود المفروضة على الأسلحة"، وفقا لشبكة "سي بي سي" الكندية.
وتابع كارني أنه "خلال التجمع الصاخب، تسمعون مقتطفات مما يقوله الناس، وقد سمعتُ كلمة غزة، وكانت وجهة نظري أنني على دراية بالوضع في غزة".
يشار إلى أن أوتاوا أعلنت في مارس/ آذار 2024 وقف جميع صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل، في اقتراح كان جزءا من تصويت أوسع يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2024، علّقت كندا نحو 30 تصريحا لإدخال شحنات أسلحة إلى إسرائيل.
وكان مارك كارني، محافظ البنك المركزي السابق والزعيم الجديد للحزب الليبرالي، أدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء كندا الجديد في شهر مارس/ آذار 2025، خلفا لجستن ترودو، الذي قاد كندا منذ عام 2015.