https://sarabic.ae/20240806/كندا-تقرر-إجلاء-دبلوماسييها-من-إسرائيل-ونقلهم-للأردن-1091489171.html
كندا تقرر إجلاء دبلوماسييها من إسرائيل ونقلهم للأردن
كندا تقرر إجلاء دبلوماسييها من إسرائيل ونقلهم للأردن
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن كندا قررت إجلاء دبلوماسييها من إسرائيل ونقلهم للأردن بسبب تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السفارة الكندية في تل أبيب قد أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عائلات دبلوماسييها في البلاد ستغادر إسرائيل متوجهة إلى الأردن ظهر غد.وعللت السفارة الكندية في تل أبيب اتخاذها لهذه الخطوة إلى أن إسرائيل تنتظر الرد الإيراني الذي يأتي على خلفية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة طهران، يوم الأربعاء الماضي، وبسبب تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.وفي السياق نفسه، نوهت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، إلى أن شركة الطيران الإسبانية، ألغت رحلاتها من وإلى إسرائيل، دون تحديد السبب، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركة الطيران الإسبانية (إير أوروبا) قد قررت إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل، لتنضم إلى عدد من شركات الطيران، التي أعلنت إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل. ويوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن شركة طيران أمريكية قد ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس/ آب الجاري، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه على خلفية التوترات الإقليمية ووقع عمليات اغتيال انتقائية، فقد قررت شركة الطيران الأمريكية "دلتا" إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس/آب الجاري، على الأقل.فيما أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، في تقرير آخر، أن مئات الإسرائيليين عالقين في مدينة براغ منذ ثلاثة أيام بعد إلغاء رحلاتهم من قبل شركة "أركياع" الإسرائيلية للطيران، مؤكدة أنه من بين المسافرين أطفال ومسنين كما أن هؤلاء المسافرين الإسرائيليين لم يتلقوا أي رد حتى الآن على استفساراتهم الموجهة إلى الشركة بشأن مدى إمكانية عودتهم إلى تل أبيب من عدمه.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلنت إيران، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأربعاء الماضي.
https://sarabic.ae/20240802/الإذاعة-الإسرائيلية-اغتيال-هنية-وشكر-يعيدان-جزئيا-صورة-إسرائيل-كدولة-1091340099.html
https://sarabic.ae/20240806/حماس-السنوار-رئيسا-للحركة-خلفا-لهنية-1091487151.html
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لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, إسماعيل هنية
لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, إسماعيل هنية
كندا تقرر إجلاء دبلوماسييها من إسرائيل ونقلهم للأردن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن كندا قررت إجلاء دبلوماسييها من إسرائيل ونقلهم للأردن بسبب تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السفارة الكندية في تل أبيب قد أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عائلات دبلوماسييها في البلاد ستغادر إسرائيل متوجهة إلى الأردن ظهر غد.
وعللت السفارة الكندية في تل أبيب اتخاذها لهذه الخطوة إلى أن إسرائيل تنتظر الرد الإيراني
الذي يأتي على خلفية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة طهران، يوم الأربعاء الماضي، وبسبب تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.
وفي السياق نفسه، نوهت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، إلى أن شركة الطيران الإسبانية، ألغت رحلاتها من وإلى إسرائيل، دون تحديد السبب، حيث أفادت القناة
12 الإسرائيلية بأن شركة الطيران الإسبانية (إير أوروبا) قد قررت إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل، لتنضم إلى عدد من شركات الطيران، التي أعلنت إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل.
ويوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن شركة طيران أمريكية
قد ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس/ آب الجاري، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه على خلفية التوترات الإقليمية ووقع عمليات اغتيال انتقائية، فقد قررت شركة الطيران الأمريكية "دلتا" إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس/آب الجاري، على الأقل.
فيما أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، في تقرير آخر، أن مئات الإسرائيليين
عالقين في مدينة براغ منذ ثلاثة أيام بعد إلغاء رحلاتهم من قبل شركة "أركياع" الإسرائيلية للطيران، مؤكدة أنه من بين المسافرين أطفال ومسنين كما أن هؤلاء المسافرين الإسرائيليين لم يتلقوا أي رد حتى الآن على استفساراتهم الموجهة إلى الشركة بشأن مدى إمكانية عودتهم إلى تل أبيب من عدمه.
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلنت إيران، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأربعاء الماضي.