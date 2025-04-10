https://sarabic.ae/20250410/وزيرا-دفاع-مصر-والنيجر-يبحثان-تعزيز-التعاون-العسكري-بين-البلدين-1099429120.html

وزيرا دفاع مصر والنيجر يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

وزيرا دفاع مصر والنيجر يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

سبوتنيك عربي

تسعى النيجر لتعزيز تعاونها العسكري مع مصر، التي تمتلك أقوى الجيوش الأفريقية والجيش رقم 19 على مستوى العالم من حيث حجم القوة العسكرية في 2025. 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T20:52+0000

2025-04-10T20:52+0000

2025-04-10T20:52+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

مصر

أخبار مصر الآن

النيجر

أخبار النيجر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099429314_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6071d0e3d9900d8c6da6baceac6fc4b9.jpg

ويقوم وزير دفاع النيجر، الفريق ساليفو مودي، بزيارة رسمية إلى مصر تستمر عدة أيام، حسبما جاء في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال البيان إن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، استقبل مودى، في القاهرة، اليوم الخميس.وأوضح أن الجانبين أجريا مباحثات ثنائية تناولت تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة.وتابع: "كما بحث الجانبان زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين بما يساهم في تعزيز العلاقات الراسخة بينهما.ولفت البيان إلى أن وزير دفاع النيجر أشاد بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وما تقوم به لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

https://sarabic.ae/20250319/الجيش-المصري-يتحدث-عن-معركة-الوجود-ويؤكد-جاهزيته-للتصدي-لجميع-التحديات-التي-تحيط-ببلاده-1098776663.html

https://sarabic.ae/20230805/ما-القدرات-العسكرية-لدول-إيكواس-التي-هددت-بالتدخل-العسكري-لإنهاء-الانقلاب-في-النيجر-1079815913.html

مصر

النيجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, النيجر, أخبار النيجر