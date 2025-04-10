https://sarabic.ae/20250410/وزيرا-دفاع-مصر-والنيجر-يبحثان-تعزيز-التعاون-العسكري-بين-البلدين-1099429120.html
وزيرا دفاع مصر والنيجر يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين
وزيرا دفاع مصر والنيجر يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين
سبوتنيك عربي
تسعى النيجر لتعزيز تعاونها العسكري مع مصر، التي تمتلك أقوى الجيوش الأفريقية والجيش رقم 19 على مستوى العالم من حيث حجم القوة العسكرية في 2025. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T20:52+0000
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ويقوم وزير دفاع النيجر، الفريق ساليفو مودي، بزيارة رسمية إلى مصر تستمر عدة أيام، حسبما جاء في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال البيان إن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، استقبل مودى، في القاهرة، اليوم الخميس.وأوضح أن الجانبين أجريا مباحثات ثنائية تناولت تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة.وتابع: "كما بحث الجانبان زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين بما يساهم في تعزيز العلاقات الراسخة بينهما.ولفت البيان إلى أن وزير دفاع النيجر أشاد بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وما تقوم به لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
https://sarabic.ae/20250319/الجيش-المصري-يتحدث-عن-معركة-الوجود-ويؤكد-جاهزيته-للتصدي-لجميع-التحديات-التي-تحيط-ببلاده-1098776663.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, النيجر, أخبار النيجر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, النيجر, أخبار النيجر
وزيرا دفاع مصر والنيجر يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين
تسعى النيجر لتعزيز تعاونها العسكري مع مصر، التي تمتلك أقوى الجيوش الأفريقية والجيش رقم 19 على مستوى العالم من حيث حجم القوة العسكرية في 2025.
ويقوم وزير دفاع النيجر، الفريق ساليفو مودي، بزيارة رسمية إلى مصر تستمر عدة أيام، حسبما جاء في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية
على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال البيان إن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، استقبل مودى، في القاهرة، اليوم الخميس.
وأوضح أن الجانبين أجريا مباحثات ثنائية تناولت تطورات الأوضاع
على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة.
وتابع: "كما بحث الجانبان زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين بما يساهم في تعزيز العلاقات الراسخة بينهما.
ولفت البيان إلى أن وزير دفاع النيجر
أشاد بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وما تقوم به لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.