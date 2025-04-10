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https://sarabic.ae/20250410/وزيرا-دفاع-مصر-والنيجر-يبحثان-تعزيز-التعاون-العسكري-بين-البلدين-1099429120.html
وزيرا دفاع مصر والنيجر يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين
وزيرا دفاع مصر والنيجر يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين
سبوتنيك عربي
تسعى النيجر لتعزيز تعاونها العسكري مع مصر، التي تمتلك أقوى الجيوش الأفريقية والجيش رقم 19 على مستوى العالم من حيث حجم القوة العسكرية في 2025. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-10T20:52+0000
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ويقوم وزير دفاع النيجر، الفريق ساليفو مودي، بزيارة رسمية إلى مصر تستمر عدة أيام، حسبما جاء في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال البيان إن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، استقبل مودى، في القاهرة، اليوم الخميس.وأوضح أن الجانبين أجريا مباحثات ثنائية تناولت تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة.وتابع: "كما بحث الجانبان زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين بما يساهم في تعزيز العلاقات الراسخة بينهما.ولفت البيان إلى أن وزير دفاع النيجر أشاد بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وما تقوم به لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
https://sarabic.ae/20250319/الجيش-المصري-يتحدث-عن-معركة-الوجود-ويؤكد-جاهزيته-للتصدي-لجميع-التحديات-التي-تحيط-ببلاده-1098776663.html
https://sarabic.ae/20230805/ما-القدرات-العسكرية-لدول-إيكواس-التي-هددت-بالتدخل-العسكري-لإنهاء-الانقلاب-في-النيجر-1079815913.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, النيجر, أخبار النيجر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, النيجر, أخبار النيجر

وزيرا دفاع مصر والنيجر يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

20:52 GMT 10.04.2025
© Photo / SPOKESMAN OF EGYPTIAM ARMED FORCESSوزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر ووزير دفاع النيجر الفريق ساليفو مودى
وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر ووزير دفاع النيجر الفريق ساليفو مودى - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Photo / SPOKESMAN OF EGYPTIAM ARMED FORCESS
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تسعى النيجر لتعزيز تعاونها العسكري مع مصر، التي تمتلك أقوى الجيوش الأفريقية والجيش رقم 19 على مستوى العالم من حيث حجم القوة العسكرية في 2025.
ويقوم وزير دفاع النيجر، الفريق ساليفو مودي، بزيارة رسمية إلى مصر تستمر عدة أيام، حسبما جاء في بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
الجيش المصري يتحدث عن "معركة الوجود" ويؤكد جاهزيته للتصدي لجميع التحديات التي تحيط ببلاده
19 مارس, 13:00 GMT
وقال البيان إن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، استقبل مودى، في القاهرة، اليوم الخميس.
وأوضح أن الجانبين أجريا مباحثات ثنائية تناولت تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة.
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
ما القدرات العسكرية لدول "إيكواس" التي تهدد بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر؟
5 أغسطس 2023, 17:08 GMT
وتابع: "كما بحث الجانبان زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين بما يساهم في تعزيز العلاقات الراسخة بينهما.
ولفت البيان إلى أن وزير دفاع النيجر أشاد بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وما تقوم به لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
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