https://sarabic.ae/20250411/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدفين-عسكريين-في-تل-أبيب-بطائرتين-مسيرتين-1099464323.html

"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدفين عسكريين في تل أبيب بطائرتين مسيرتين

"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدفين عسكريين في تل أبيب بطائرتين مسيرتين

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، الجمعة، تنفيذ قواتها هجومًا جديدًا بالطائرات المسيّرة على إسرائيل، ضمن هجماتها على تل أبيب ردًا على استئناف... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T23:53+0000

2025-04-11T23:53+0000

2025-04-11T23:53+0000

أنصار الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية نوعية على هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين نوع (يافا)".وأضاف: "نؤكد لأبناء الشعب الفلسطيني المظلوم أننا على العهد، لن نتراجع أو نتوقف في الدعم والإسناد لهم"، مشددًا على "أن مواجهة العدوان الأمريكي المستمر على البلد لن تمنع القوات المسلحة اليمنية من الاستمرار في تأدية الواجب تجاه غزة".ويُعد هجوم "أنصار الله" على إسرائيل هو الحادي عشر منذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 آذار/مارس الماضي، وآخرها كان يوم الأربعاء الماضي، إذ أعلنت الجماعة مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مسيّرة نوع (يافا).وكان زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنّته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيّز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيّرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250411/الطيران-الأمريكي-يشن-عشرات-الغارات-الجوية-على-معاقل-أنصار-الله-في-اليمن-1099464121.html

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أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم