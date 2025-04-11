الطيران الأمريكي يشن عشرات الغارات الجوية على معاقل "أنصار الله" في اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
حصاد الأسبوع
هل سيكون الخطاب الدبلوماسي هو سيد الحلول السلمية للصراع الأوكراني؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
"ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة ".. الوفد الروسي: المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول كانت إيجابية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250411/الطيران-الأمريكي-يشن-عشرات-الغارات-الجوية-على-معاقل-أنصار-الله-في-اليمن-1099464121.html
الطيران الأمريكي يشن عشرات الغارات الجوية على معاقل "أنصار الله" في اليمن
الطيران الأمريكي يشن عشرات الغارات الجوية على معاقل "أنصار الله" في اليمن
سبوتنيك عربي
نفذت مقاتلات أمريكية، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظتي مأرب والحديدة، ضمن عمليات عسكرية مستمرة... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T22:42+0000
2025-04-11T22:42+0000
الحرب على اليمن
قصف اليمن
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009029_0:314:3016:2011_1920x0_80_0_0_107b45bc5816c283f63cc181ae1963f0.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها "أنصار الله"، أن "عدوانًا أمريكيًا استهدف بـ 11 غارة، مديريتي العبدية ومجزر في محافظة مأرب".وأوضحت أن "العدو الأمريكي استهدف بـ 10 غارات مديرية العبدية [جنوب محافظة مأرب]، وشن غارة على منزل مواطن في مديرية مجزر [شمال غربي مأرب]، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل".في سياق متصل، قال تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، إن "عدوانًا أمريكيًا استهدف بغارتين مديرية بُرع في محافظة الحديدة".ولم تورد جماعة "أنصار الله"، تفاصيل إضافية بشأن الهدف الذي استهدفه القصف الجوي ولا الخسائر الناجمة عنه.ويأتي القصف الجوي الأمريكي على محافظتي مأرب والحديدة، عشية تنفيذ مقاتلات أمريكية، 11 غارة على العاصمة صنعاء وضواحيها، توزعت بـ 5 غارات على معسكر الجميمة في مديرية بني حُشيش شمال شرقي صنعاء، و3 غارات على جبل عطان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي العاصمة، وغارتين على مديرية همدان شمال غربي صنعاء، وغارة على موقع عسكري في جبل نقم شرق العاصمة.ويوم الأربعاء الماضي، كشفت "أنصار الله" عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحًا قالت إن "جلهم أطفال ونساء".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250411/أنصار-الله-تستهدف-حاملة-طائرات-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1099456759.html
https://sarabic.ae/20250411/أنصار-الله-الادعاء-الأمريكي-أن-استهدافه-اليمن-لحماية-الملاحة-البحرية-مضلل-1099462661.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009029_168:0:2849:2011_1920x0_80_0_0_e040e187638aec8749df359af44f655d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, قصف اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة
الحرب على اليمن, قصف اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة

الطيران الأمريكي يشن عشرات الغارات الجوية على معاقل "أنصار الله" في اليمن

22:42 GMT 11.04.2025
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
نفذت مقاتلات أمريكية، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظتي مأرب والحديدة، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة تدخل أسبوعها الخامس تواليًا.
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها "أنصار الله"، أن "عدوانًا أمريكيًا استهدف بـ 11 غارة، مديريتي العبدية ومجزر في محافظة مأرب".
أحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78)) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
"أنصار الله" تستهدف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر
15:36 GMT
وأوضحت أن "العدو الأمريكي استهدف بـ 10 غارات مديرية العبدية [جنوب محافظة مأرب]، وشن غارة على منزل مواطن في مديرية مجزر [شمال غربي مأرب]، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل".
في سياق متصل، قال تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، إن "عدوانًا أمريكيًا استهدف بغارتين مديرية بُرع في محافظة الحديدة".
ولم تورد جماعة "أنصار الله"، تفاصيل إضافية بشأن الهدف الذي استهدفه القصف الجوي ولا الخسائر الناجمة عنه.
ويأتي القصف الجوي الأمريكي على محافظتي مأرب والحديدة، عشية تنفيذ مقاتلات أمريكية، 11 غارة على العاصمة صنعاء وضواحيها، توزعت بـ 5 غارات على معسكر الجميمة في مديرية بني حُشيش شمال شرقي صنعاء، و3 غارات على جبل عطان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي العاصمة، وغارتين على مديرية همدان شمال غربي صنعاء، وغارة على موقع عسكري في جبل نقم شرق العاصمة.
ويوم الأربعاء الماضي، كشفت "أنصار الله" عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحًا قالت إن "جلهم أطفال ونساء".
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
"أنصار الله": الادعاء الأمريكي أن استهدافه اليمن لحماية الملاحة البحرية مضلل
19:33 GMT
وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала