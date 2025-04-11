https://sarabic.ae/20250411/الطيران-الأمريكي-يشن-عشرات-الغارات-الجوية-على-معاقل-أنصار-الله-في-اليمن-1099464121.html

الطيران الأمريكي يشن عشرات الغارات الجوية على معاقل "أنصار الله" في اليمن

الطيران الأمريكي يشن عشرات الغارات الجوية على معاقل "أنصار الله" في اليمن

سبوتنيك عربي

نفذت مقاتلات أمريكية، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظتي مأرب والحديدة، ضمن عمليات عسكرية مستمرة... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T22:42+0000

2025-04-11T22:42+0000

2025-04-11T22:42+0000

الحرب على اليمن

قصف اليمن

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

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القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها "أنصار الله"، أن "عدوانًا أمريكيًا استهدف بـ 11 غارة، مديريتي العبدية ومجزر في محافظة مأرب".وأوضحت أن "العدو الأمريكي استهدف بـ 10 غارات مديرية العبدية [جنوب محافظة مأرب]، وشن غارة على منزل مواطن في مديرية مجزر [شمال غربي مأرب]، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل".في سياق متصل، قال تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، إن "عدوانًا أمريكيًا استهدف بغارتين مديرية بُرع في محافظة الحديدة".ولم تورد جماعة "أنصار الله"، تفاصيل إضافية بشأن الهدف الذي استهدفه القصف الجوي ولا الخسائر الناجمة عنه.ويأتي القصف الجوي الأمريكي على محافظتي مأرب والحديدة، عشية تنفيذ مقاتلات أمريكية، 11 غارة على العاصمة صنعاء وضواحيها، توزعت بـ 5 غارات على معسكر الجميمة في مديرية بني حُشيش شمال شرقي صنعاء، و3 غارات على جبل عطان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي العاصمة، وغارتين على مديرية همدان شمال غربي صنعاء، وغارة على موقع عسكري في جبل نقم شرق العاصمة.ويوم الأربعاء الماضي، كشفت "أنصار الله" عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحًا قالت إن "جلهم أطفال ونساء".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلًا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250411/أنصار-الله-تستهدف-حاملة-طائرات-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1099456759.html

https://sarabic.ae/20250411/أنصار-الله-الادعاء-الأمريكي-أن-استهدافه-اليمن-لحماية-الملاحة-البحرية-مضلل-1099462661.html

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الحرب على اليمن, قصف اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة