https://sarabic.ae/20250411/أنصار-الله-الادعاء-الأمريكي-أن-استهدافه-اليمن-لحماية-الملاحة-البحرية-مضلل-1099462661.html
"أنصار الله": الادعاء الأمريكي أن استهدافه اليمن لحماية الملاحة البحرية مضلل
"أنصار الله": الادعاء الأمريكي أن استهدافه اليمن لحماية الملاحة البحرية مضلل
سبوتنيك عربي
نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، معتبرة أن ما يهددها هو عسكرة أمريكا للممرات الدولية خدمة لإسرائيل على... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T19:33+0000
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2025-04-11T19:33+0000
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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام في منشور له عبر منصة "إكس": "بعد شهر تقريبا للعدوان الأمريكي على اليمن، يخرج اليوم الشعب اليمني بزخم مليوني غير مسبوق في صنعاء وبقية المحافظات رفضا للعدوان الغاشم ودعما وإسنادا لغزة".وأضاف: "هذا العدوان الغاشم على بلدنا لم يحرز منه المعتدي سوى ارتكاب جرائم إنسانية باستهداف المدنيين والمنشئات المدنية العامة والخاصة، وذلك هو الفشل بعينه، إلى جانب كونه إجراما موصوفا بحق شعب لن تزيده الجرائم الأمريكية إلا صلابة وتمسكًا بخياره العادل والمشروع".وأشار محمد عبد السلام إلى أن "الهدف هو حماية إسرائيل وتشجيعها على مواصلة حرب الإبادة بحق أهالي غزة، وفي ذلك عودة بالبشرية إلى عصور الهمجية وقانون الغاب".وختم المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، في منشوره قائلا: "إن ما يهددها [يقصد الملاحة الدولية] فعلا هو استباحة أمريكا سيادة الدول وعسكرتها الممرات الدولية حتى تنعم إسرائيل بالأمن على حساب أمن واستقرار شعوب المنطقة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" والسفن الحربية المرتبطة بها، في البحر الأحمر.وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان على قناته في "تلغرام": "الضربات على حاملة الطائرات هاري ترومان وسفن حربية معادية نفذت بعدد من صواريخ كروز وطائرات مسيرة".وتقصف الولايات المتحدة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
https://sarabic.ae/20250411/أنصار-الله-تكشف-الأسلحة-التي-استهدفت-بها-الحاملة-ترومان-وقطع-حربية-أخرى-1099460032.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
"أنصار الله": الادعاء الأمريكي أن استهدافه اليمن لحماية الملاحة البحرية مضلل
نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، معتبرة أن ما يهددها هو عسكرة أمريكا للممرات الدولية خدمة لإسرائيل على حساب أمن المنطقة.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام في منشور له عبر منصة "إكس": "بعد شهر تقريبا للعدوان الأمريكي على اليمن، يخرج اليوم الشعب اليمني بزخم مليوني غير مسبوق في صنعاء وبقية المحافظات رفضا للعدوان الغاشم ودعما وإسنادا لغزة".
وأضاف: "هذا العدوان الغاشم على بلدنا لم يحرز منه المعتدي سوى ارتكاب جرائم إنسانية باستهداف المدنيين والمنشئات المدنية العامة والخاصة، وذلك هو الفشل بعينه، إلى جانب كونه إجراما موصوفا بحق شعب لن تزيده الجرائم الأمريكية إلا صلابة وتمسكًا بخياره العادل والمشروع".
وواصل: "إن الادعاء الأمريكي بأن استهدافه اليمن من أجل حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب ادعاء باطل ومضلل، وعار عن الصحة تماما".
وأشار محمد عبد السلام إلى أن "الهدف هو حماية إسرائيل وتشجيعها على مواصلة حرب الإبادة بحق أهالي غزة، وفي ذلك عودة بالبشرية إلى عصور الهمجية وقانون الغاب".
ورأى أن "الموقف الأمريكي مكشوف للشعب اليمني ولكل أحرار العالم بأنه موقف مساند لكيان الإجرام الإسرائيلي، ولا علاقة له بالملاحة الدولية التي لم تتعرض لأي تهديد يذكر".
وختم المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، في منشوره قائلا: "إن ما يهددها [يقصد الملاحة الدولية] فعلا هو استباحة أمريكا سيادة الدول وعسكرتها الممرات الدولية حتى تنعم إسرائيل بالأمن على حساب أمن واستقرار شعوب المنطقة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"
والسفن الحربية المرتبطة بها، في البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان على قناته في "تلغرام": "الضربات على حاملة الطائرات هاري ترومان وسفن حربية معادية نفذت بعدد من صواريخ كروز وطائرات مسيرة".
وتقصف الولايات المتحدة
المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات
جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".