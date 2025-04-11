https://sarabic.ae/20250411/أنصار-الله-تكشف-الأسلحة-التي-استهدفت-بها-الحاملة-ترومان-وقطع-حربية-أخرى-1099460032.html

"أنصار الله" تكشف الأسلحة التي استهدفت بها الحاملة "ترومان" وقطع حربية أخرى

"أنصار الله" تكشف الأسلحة التي استهدفت بها الحاملة "ترومان" وقطع حربية أخرى

سبوتنيك عربي

كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عن الأسلحة التي استهدفت بها حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" وقطع حربية أخرى للجيش الأمريكي في البحر... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T17:30+0000

2025-04-11T17:30+0000

2025-04-11T17:30+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:7:2250:1273_1920x0_80_0_0_81dad9002edccd7bf263d0d4ac0980e0.jpg

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهدافها خلال الساعات الماضية بعملية عسكرية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المُسيرة".واعتبر سريع أن "استمرار القوات المسلحة في عملياتها الدفاعية هو تأكيد على فشل العدو في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية".كما أكد "استمرار القوات المسلحة في تأدية واجباتها الدفاعية في البر والبحر".وتقصف الولايات المتحدة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".

https://sarabic.ae/20250410/خبير-عسكري-يوضح-لـسبوتنيك-ما-حققته-الضربات-الأمريكية-ضد-أنصار-الله-حتى-الآن-1099430208.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن