https://sarabic.ae/20250411/أنصار-الله-تكشف-الأسلحة-التي-استهدفت-بها-الحاملة-ترومان-وقطع-حربية-أخرى-1099460032.html
"أنصار الله" تكشف الأسلحة التي استهدفت بها الحاملة "ترومان" وقطع حربية أخرى
"أنصار الله" تكشف الأسلحة التي استهدفت بها الحاملة "ترومان" وقطع حربية أخرى
سبوتنيك عربي
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عن الأسلحة التي استهدفت بها حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" وقطع حربية أخرى للجيش الأمريكي في البحر... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T17:30+0000
2025-04-11T17:30+0000
2025-04-11T17:30+0000
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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهدافها خلال الساعات الماضية بعملية عسكرية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المُسيرة".واعتبر سريع أن "استمرار القوات المسلحة في عملياتها الدفاعية هو تأكيد على فشل العدو في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية".كما أكد "استمرار القوات المسلحة في تأدية واجباتها الدفاعية في البر والبحر".وتقصف الولايات المتحدة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
https://sarabic.ae/20250410/خبير-عسكري-يوضح-لـسبوتنيك-ما-حققته-الضربات-الأمريكية-ضد-أنصار-الله-حتى-الآن-1099430208.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
"أنصار الله" تكشف الأسلحة التي استهدفت بها الحاملة "ترومان" وقطع حربية أخرى
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عن الأسلحة التي استهدفت بها حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" وقطع حربية أخرى للجيش الأمريكي في البحر الأحمر، ردا على استمرار العمليات العسكرية للولايات المتحدة ضد الجماعة التي تدخل أسبوعها الخامس.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهدافها خلال الساعات الماضية بعملية عسكرية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المُسيرة".
واعتبر سريع أن "استمرار القوات المسلحة في عملياتها الدفاعية هو تأكيد على فشل العدو في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية".
كما أكد "استمرار القوات المسلحة في تأدية واجباتها الدفاعية في البر والبحر".
وتقصف الولايات المتحدة
المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات
جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".