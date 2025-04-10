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هل نجحت واشنطن في كبح "أنصار الله"؟ خبير عسكري يكشف التفاصيل
هل نجحت واشنطن في كبح "أنصار الله"؟ خبير عسكري يكشف التفاصيل
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني في صنعاء، العميد عزيز راشد، أن "العدوان الأمريكي على اليمن منذ عدة أسابيع لم يقدم شيئا جديدا فيما يتعلق بالأوضاع... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T21:27+0000
2025-04-10T21:28+0000
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وأضاف، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الجيش اليمني في المقابل تمكن من إسقاط رمز حيوي ورئيسي في الجيش الأمريكي وهو الطائرات المسيرة "إم كيو - 9" المزودة مؤخرا بأنظمة تشويش راداري على الصواريخ المضادة لها وبنظام الحرب الالكترونية، مضيفا: "تم إسقاط 18 طائرة من هذه المسيرة المزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي لتمكينها من رصد الأهداف المتحركة بدقة".وتابع راشد، بدون "إم كيو - 9" والشبكات التجسسية على الأرض لا يمكن للطائرات الأمريكية استهداف المواقع الصاروخية أو الطائرات المسيرة والصواريخ البحرية والبالستية الفرط صوتية، كما لا يمكن منعها من الوصول إلى العدو الإسرائيلي".وأشار الخبير العسكري إلى أن عمليات الاستهداف المتكررة من جانب الجيش اليمني لحاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر أكثر من مرة في اليوم يؤكد أن رمزيتها قد أُهينت، وأن ترامب يزيد من تلك الإهانة بالتصريحات الإعلامية الجوفاء.واستطرد: "لا يمكن للجيش الأمريكي أن يدخل في معركة طويلة باليمن، لأنها تمثل عملية استنزاف للجيش والمخزون الأمريكي الاستراتيجي من السلاح، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن نصف المخزون الأمريكي يستخدم في الحرب الأوكرانية وفي اليمن وهو ما يساهم في إضعاف أمريكا".ولفت راشد إلى أن أي حرب برية تشارك بها أمريكا في اليمن هى استنزاف للولايات المتحدة يقابلها صعود الصين وروسيا إلى قمة العالم وصياغة نظام دولي متعدد الأقطاب وإنهاء الهيمنة الأمريكية، والكثير من الأمريكيين يرون عدم جدوى تلك العمليات في ظل استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل وحصار البحر الأحمر.وحول مدى استعداد صنعاء لما قد يحدث من مؤامرات واختراقات كما حدث مع "أنصار الله" يقول راشد: "الموقع الجغرافي والقيادة والجيش والإمكانيات الكبيرة في اليمن تختلف عما هو عليه "حزب الله" في جنوب لبنان، علاوة على ذلك تعرض اليمن طوال سنوات العدوان إلى آلاف الغارات العسكرية، جميعها لم تُضعفه بل زادته قوة وتفوق في كافة المجالات وخاصة العسكرية، ومن هنا كان موقفنا الذي لم يتغير بأن غزة وفلسطين لم ولن تهزم ولن نتراجع عن نصرتها مهما كانت الضغوط".وأوضح الخبير العسكري أن ما يجري من أحداث في المنطقة خاصة في غزة واليمن كشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي ظلت تتخفى منذ عقود خلف شعارات القانون والعدالة الدولية وحقوق الإنسان، لكن ترامب كشف زيف كل تلك الشعارات وأظهر أمريكا على حقيقتها.وأكد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، استمرار هجمات الجماعة اليمنية على إسرائيل، ومنع مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ردا على استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، فيما نفى تأثير الغارات الأمريكية على قدرات الجماعة.وفي خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة"، قال الحوثي إن العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الصاروخي والطائرات المسيّرة، مستمرة ضد فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدا نجاحها التام في هذا الصدد حيث أصبح ميناء إيلات مهجورا، ولم يعد بمقدور إسرائيل الاستفادة منه".كما اعتبر الحوثي أن الضغط الأمريكي لم يؤثر على الموقف اليمني، مؤكدا فشل واشنطن في تأمين الملاحة البحرية لإسرائيل أو وقف الهجمات الصاروخية والمسيرات التي تستهدفها، وأضاف أن "تصعيد واشنطن بالقاذفات لن يؤدي إلا إلى تعزيز القدرات العسكرية للجماعة".ودعا زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، الشعب اليمني للخروج، غدا الجمعة، في مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، معتبرا أن هذه المسيرات ستكون ذات أهمية كبيرة في مواجهة التصعيد الأمريكي ودعمه لإسرائيل.ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.وردا على ذلك، أطلقت أمريكا وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء والحديدة، صعدة.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
https://sarabic.ae/20250410/زعيم-أنصار-الله-لا-تراجع-عن-استهداف-السفن-الإسرائيلية-في-البحر-وهجماتنا-مستمرة-1099425040.html
https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-أمريكية-جديدة-بصاروخ-محلي-1099362129.html
https://sarabic.ae/20250407/أنصار-الله-تعلن-استهداف-إسرائيل-وقطع-حربية-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1099314022.html
https://sarabic.ae/20250408/الطيران-الأمريكي-يشن-ضربات-جوية-على-منشآت-اتصالات-في-اليمن-1099358223.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله

هل نجحت واشنطن في كبح "أنصار الله"؟ خبير عسكري يكشف التفاصيل

21:27 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 21:28 GMT 10.04.2025)
© AP Photoمقاتلة أمريكية من طراز اف 15
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo
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أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني في صنعاء، العميد عزيز راشد، أن "العدوان الأمريكي على اليمن منذ عدة أسابيع لم يقدم شيئا جديدا فيما يتعلق بالأوضاع العسكرية، لكنها ضربت المدنيين استنادا إلى معلومات استخباراتية مشوشة".
وأضاف، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الجيش اليمني في المقابل تمكن من إسقاط رمز حيوي ورئيسي في الجيش الأمريكي وهو الطائرات المسيرة "إم كيو - 9" المزودة مؤخرا بأنظمة تشويش راداري على الصواريخ المضادة لها وبنظام الحرب الالكترونية، مضيفا: "تم إسقاط 18 طائرة من هذه المسيرة المزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي لتمكينها من رصد الأهداف المتحركة بدقة".
وتابع راشد، بدون "إم كيو - 9" والشبكات التجسسية على الأرض لا يمكن للطائرات الأمريكية استهداف المواقع الصاروخية أو الطائرات المسيرة والصواريخ البحرية والبالستية الفرط صوتية، كما لا يمكن منعها من الوصول إلى العدو الإسرائيلي".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة
17:24 GMT
وأشار الخبير العسكري إلى أن عمليات الاستهداف المتكررة من جانب الجيش اليمني لحاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر أكثر من مرة في اليوم يؤكد أن رمزيتها قد أُهينت، وأن ترامب يزيد من تلك الإهانة بالتصريحات الإعلامية الجوفاء.
واستطرد: "لا يمكن للجيش الأمريكي أن يدخل في معركة طويلة باليمن، لأنها تمثل عملية استنزاف للجيش والمخزون الأمريكي الاستراتيجي من السلاح، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن نصف المخزون الأمريكي يستخدم في الحرب الأوكرانية وفي اليمن وهو ما يساهم في إضعاف أمريكا".
ولفت راشد إلى أن أي حرب برية تشارك بها أمريكا في اليمن هى استنزاف للولايات المتحدة يقابلها صعود الصين وروسيا إلى قمة العالم وصياغة نظام دولي متعدد الأقطاب وإنهاء الهيمنة الأمريكية، والكثير من الأمريكيين يرون عدم جدوى تلك العمليات في ظل استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل وحصار البحر الأحمر.
طائرة النسر الرمادي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصاروخ محلي
أمس, 07:02 GMT
وحول مدى استعداد صنعاء لما قد يحدث من مؤامرات واختراقات كما حدث مع "أنصار الله" يقول راشد: "الموقع الجغرافي والقيادة والجيش والإمكانيات الكبيرة في اليمن تختلف عما هو عليه "حزب الله" في جنوب لبنان، علاوة على ذلك تعرض اليمن طوال سنوات العدوان إلى آلاف الغارات العسكرية، جميعها لم تُضعفه بل زادته قوة وتفوق في كافة المجالات وخاصة العسكرية، ومن هنا كان موقفنا الذي لم يتغير بأن غزة وفلسطين لم ولن تهزم ولن نتراجع عن نصرتها مهما كانت الضغوط".
وأوضح الخبير العسكري أن ما يجري من أحداث في المنطقة خاصة في غزة واليمن كشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي ظلت تتخفى منذ عقود خلف شعارات القانون والعدالة الدولية وحقوق الإنسان، لكن ترامب كشف زيف كل تلك الشعارات وأظهر أمريكا على حقيقتها.
وأكد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، استمرار هجمات الجماعة اليمنية على إسرائيل، ومنع مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ردا على استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، فيما نفى تأثير الغارات الأمريكية على قدرات الجماعة.
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"أنصار الله" تعلن استهداف إسرائيل وقطع حربية أمريكية في البحر الأحمر
7 أبريل, 19:22 GMT
وفي خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة"، قال الحوثي إن العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الصاروخي والطائرات المسيّرة، مستمرة ضد فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدا نجاحها التام في هذا الصدد حيث أصبح ميناء إيلات مهجورا، ولم يعد بمقدور إسرائيل الاستفادة منه".
كما اعتبر الحوثي أن الضغط الأمريكي لم يؤثر على الموقف اليمني، مؤكدا فشل واشنطن في تأمين الملاحة البحرية لإسرائيل أو وقف الهجمات الصاروخية والمسيرات التي تستهدفها، وأضاف أن "تصعيد واشنطن بالقاذفات لن يؤدي إلا إلى تعزيز القدرات العسكرية للجماعة".
ودعا زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، الشعب اليمني للخروج، غدا الجمعة، في مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، معتبرا أن هذه المسيرات ستكون ذات أهمية كبيرة في مواجهة التصعيد الأمريكي ودعمه لإسرائيل.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الطيران الأمريكي يشن ضربات جوية على منشآت اتصالات في اليمن
8 أبريل, 21:20 GMT
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وردا على ذلك، أطلقت أمريكا وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء والحديدة، صعدة.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
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