https://sarabic.ae/20250411/البيت-الأبيض-زيارة-ويتكوف-إلى-روسيا-خطوة-أخرى-نحو-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1099460949.html
البيت الأبيض: زيارة ويتكوف إلى روسيا خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا
البيت الأبيض: زيارة ويتكوف إلى روسيا خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيفن ويتكوف، إلى روسيا تشكل خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار في... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T17:55+0000
2025-04-11T17:55+0000
2025-04-11T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت ليفيت في إحاطة صحفية: "أستطيع أن أؤكد أن السيد ويتكوف موجود في روسيا لإجراء اتصالات مباشرة مع الكرملين ومع فلاديمير بوتين. وهذه خطوة أخرى في عملية التفاوض بشأن وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام نهائي في روسيا وفي أوكرانيا".وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية، هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية".
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-محادثات-بوتين-وويتكوف-فيديو-1099457782.html
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روسيا
البيت الأبيض: زيارة ويتكوف إلى روسيا خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيفن ويتكوف، إلى روسيا تشكل خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا والتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام.
وقالت ليفيت في إحاطة صحفية: "أستطيع أن أؤكد أن السيد ويتكوف موجود في روسيا لإجراء اتصالات مباشرة مع الكرملين ومع فلاديمير بوتين. وهذه خطوة أخرى في عملية التفاوض بشأن وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام نهائي في روسيا وفي أوكرانيا".
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، عن بدء لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في سان بطرسبورغ.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، جوانب التسوية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية، هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية".