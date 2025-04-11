https://sarabic.ae/20250411/الخارجية-الإيرانية-لن-نستبق-النوايا-الأمريكية-وسنمنح-الحوار-فرصة-1099434119.html
الخارجية الإيرانية: لن نستبق النوايا الأمريكية وسنمنح الحوار فرصة
الخارجية الإيرانية: لن نستبق النوايا الأمريكية وسنمنح الحوار فرصة
سبوتنيك عربي
فيما تتجه الأنظار إلى سلطنة عُمان، حيث من المقرر انطلاق المحادثات الإيرانية الأمريكية يوم غد السبت، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة هذه اللقاءات، وما إذا كانت... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T06:55+0000
2025-04-11T06:55+0000
2025-04-11T06:55+0000
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وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، عبر منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن طهران ستمنح هذه الجولة من الحوار "فرصة حقيقية"، مشددة على التزامها بالمسار الدبلوماسي دون استباق النتائج.وأوضح بقائي أن إيران ستقيّم نوايا الطرف الآخر خلال المفاوضات، على أن تحدد موقفها بناءً على ذلك، داعياً واشنطن إلى تقدير هذا النهج الإيراني رغم التوتر القائم بين البلدين.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد صرح أمس الخميس، بأن المفاوضات ستكون مباشرة، ويقودها المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مع مسؤول إيراني رفيع، لم يُكشف عن اسمه.لكن هذا الطرح تعارض مع ما أعلنه كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إذ أكدا أن الحوار سيجري عبر وسطاء، وليس بشكل مباشر.وكانت طهران قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن ردها على رسالة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس/أذار الماضي، أبدت فيها استعدادها للتفاوض غير المباشر بشأن ملفها النووي، ورفع العقوبات، من خلال طرف ثالث. يُذكر أن ترامب صرح في وقت سابق بأن إيران "ترغب بالتفاوض مباشرة، لكنها خائفة"، ملوحاً بالخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.وفي المقابل، رد المرشد الإيراني علي خامنئي بأن أي اعتداء على بلاده سيقابل برد "قاسٍ ومماثل".
https://sarabic.ae/20250409/ترامب-مستعدون-لاستخدام-القوة-العسكرية-ضد-إيران-إذا-لزم-الأمر-1099393590.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار
الخارجية الإيرانية: لن نستبق النوايا الأمريكية وسنمنح الحوار فرصة
فيما تتجه الأنظار إلى سلطنة عُمان، حيث من المقرر انطلاق المحادثات الإيرانية الأمريكية يوم غد السبت، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة هذه اللقاءات، وما إذا كانت مباشرة أم عبر وسطاء.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، عبر منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن طهران ستمنح هذه الجولة من الحوار "فرصة حقيقية"، مشددة على التزامها بالمسار الدبلوماسي دون استباق النتائج.
وأوضح بقائي أن إيران ستقيّم نوايا الطرف الآخر خلال المفاوضات، على أن تحدد موقفها بناءً على ذلك، داعياً واشنطن إلى تقدير هذا النهج الإيراني رغم التوتر القائم بين البلدين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد صرح أمس الخميس، بأن المفاوضات ستكون مباشرة، ويقودها المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مع مسؤول إيراني رفيع، لم يُكشف عن اسمه.
لكن هذا الطرح تعارض مع ما أعلنه كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إذ أكدا أن الحوار سيجري عبر وسطاء، وليس بشكل مباشر.
وكانت طهران قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن ردها على رسالة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس/أذار الماضي، أبدت فيها استعدادها للتفاوض غير المباشر بشأن ملفها النووي، ورفع العقوبات، من خلال طرف ثالث.
يُذكر أن ترامب صرح في وقت سابق بأن إيران "ترغب بالتفاوض مباشرة، لكنها خائفة"، ملوحاً بالخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وفي المقابل، رد المرشد الإيراني علي خامنئي بأن أي اعتداء على بلاده سيقابل برد "قاسٍ ومماثل".