https://sarabic.ae/20250409/ترامب-مستعدون-لاستخدام-القوة-العسكرية-ضد-إيران-إذا-لزم-الأمر-1099393590.html

ترامب: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر

ترامب: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه لا يستبعد إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T22:40+0000

2025-04-09T22:40+0000

2025-04-09T22:40+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان يفكر في اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران: "إذا لزم الأمر، بالتأكيد".وفي السياق، شدد ترامب على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن الخيار العسكري ضد إيران مطروح إذا لم تبرم اتفاقاً.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل ستكون منخرطة في العمل العسكري ضد إيران إذا رفضت إبرام اتفاق.وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الإيرانية، أنها تؤمن بالتفاوض، قائلة إنه "إذا تم إجراء الحوار باحترام، فإننا سوف نتابع المفاوضات بشكل غير مباشر في سلطنة عُمان".وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن "المصالح الوطنية هي معيارنا في المفاوضات، ولكن بما أن المفاوضات لم تبدأ بعد، فإن التفاصيل ليست واضحة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وأضافت مهاجراني: "ولكن ما يهمنا كطرف مفاوض هو المساواة في الاعتبار والاهتمام بالمصالح الوطنية وتحسين ظروف الشعب. وفي هذا الصدد، سنضع التفاوض الحكيم على جدول الأعمال".وفي 30 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

https://sarabic.ae/20250408/إيران-تكشف-ما-يهمها-من-المفاوضات-مع-أمريكا-وتنفي-تبادل-رسالة-أخرى-بعد-ردها-على-ترامب-1099329766.html

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